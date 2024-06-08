https://crimea.ria.ru/20240608/17-letniy-voditel-zaz-1140-vrezalsya-v-derevo-pogib-16-letniy-passazhir-1137963041.html

17-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажир

17-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажир - РИА Новости Крым, 08.06.2024

17-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажир

В Веселовском районе Запорожской области произошли две аварии с участием несовершеннолетних воителей. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T16:42

2024-06-08T16:42

2024-06-08T16:42

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запорожская область

мелитопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Веселовском районе Запорожской области произошли две аварии с участием несовершеннолетних воителей. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.В селе Широкое 17-летний водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП погиб 16-летний пассажир авто, водитель с травмами доставлен в больницу.По предварительным данным, водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем "ЗАЗ-1140", двигаясь по улице Медовая, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.Второй инцидент произошел в селе Зеленый Гай. Водитель 2009 года рождения, управляя мотоциклом FORTE, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил падение с мотоцикла."В результате ДТП 15-летний водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", – добавили в ведомстве.По фактам ДТП с участием несовершеннолетних правоохранительные органы проводят проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка слетела в кювет под Джанкоем: водителя зажало в салоне Ребенок сильно пострадал в ДТП под Симферополем В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, запорожская область, мелитопольский район, происшествия, новости