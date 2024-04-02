https://crimea.ria.ru/20240402/v-avarii-na-kubani-postradali-deti-i-pogib-trener-veloshkoly-lipetska-1136210131.html

В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка

В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка - РИА Новости Крым, 02.04.2024

В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка

Тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко погиб в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T10:28

2024-04-02T10:28

2024-04-02T10:28

краснодарский край

липецкая область

игорь артамонов

дтп

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общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко погиб в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, за жизнь четверых детей борются врачи.Авария произошла поздно вечером в понедельник на автодороге "Кавказ". По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora, в которой ехали спортсмены. В результате ДТП водитель Lada погиб на месте происшествия, четверо несовершеннолетних пассажиров данного авто, а также водитель и пассажир автомобиля Skoda, доставлены в Тихорецкую ЦРБ.По информации губернатора Артамонова, юные спортсмены вместе с тренером ехали на спортивные сборы.Состояние детей тяжелое, за их жизнь сейчас борются врачи. Медпомощь оказывается в полном объеме, добавил он.По словам губернатора, в ближайшие минуты из Липецка в Краснодарский край будет отправлен автобус с родителями пострадавших детей."Пока транспортировка пострадавших нежелательна. Если потребуется помощь наших медиков – направим их тоже", - отметил Антамонов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской областиТрое детей пострадали в аварии с двумя авто и маршруткой в СевастополеДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки

краснодарский край

липецкая область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, липецкая область, игорь артамонов, дтп, происшествия, общество, новости