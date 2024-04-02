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В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка
В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка - РИА Новости Крым, 02.04.2024
В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка
Тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко погиб в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T10:28
2024-04-02T10:28
2024-04-02T10:28
краснодарский край
липецкая область
игорь артамонов
дтп
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко погиб в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, за жизнь четверых детей борются врачи.Авария произошла поздно вечером в понедельник на автодороге "Кавказ". По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora, в которой ехали спортсмены. В результате ДТП водитель Lada погиб на месте происшествия, четверо несовершеннолетних пассажиров данного авто, а также водитель и пассажир автомобиля Skoda, доставлены в Тихорецкую ЦРБ.По информации губернатора Артамонова, юные спортсмены вместе с тренером ехали на спортивные сборы.Состояние детей тяжелое, за их жизнь сейчас борются врачи. Медпомощь оказывается в полном объеме, добавил он.По словам губернатора, в ближайшие минуты из Липецка в Краснодарский край будет отправлен автобус с родителями пострадавших детей."Пока транспортировка пострадавших нежелательна. Если потребуется помощь наших медиков – направим их тоже", - отметил Антамонов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской областиТрое детей пострадали в аварии с двумя авто и маршруткой в СевастополеДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки
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краснодарский край, липецкая область, игорь артамонов, дтп, происшествия, общество, новости
В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка
В ДТП в Краснодарском крае пострадали воспитанники велошколы Липецка и погиб тренер
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко погиб в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, за жизнь четверых детей борются врачи.
Авария
произошла поздно вечером в понедельник на автодороге "Кавказ". По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora, в которой ехали спортсмены. В результате ДТП водитель Lada погиб на месте происшествия, четверо несовершеннолетних пассажиров данного авто, а также водитель и пассажир автомобиля Skoda, доставлены в Тихорецкую ЦРБ.
По информации губернатора Артамонова, юные спортсмены вместе с тренером ехали на спортивные сборы.
"Больно сообщать такие новости, но трагические известия мы получили из Краснодарского края. В страшной аварии пострадали липецкие дети – воспитанники велошколы, – написал в своем Telegram-канале Антамонов. – К сожалению, тренер Максим Александрович Раилко погиб. Соболезную родным и близким".
Состояние детей тяжелое, за их жизнь сейчас борются врачи. Медпомощь оказывается в полном объеме, добавил он.
По словам губернатора, в ближайшие минуты из Липецка в Краснодарский край будет отправлен автобус с родителями пострадавших детей.
"Пока транспортировка пострадавших нежелательна. Если потребуется помощь наших медиков – направим их тоже", - отметил Антамонов.
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