Рейтинг@Mail.ru
В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240402/v-avarii-na-kubani-postradali-deti-i-pogib-trener-veloshkoly-lipetska-1136210131.html
В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка
В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка - РИА Новости Крым, 02.04.2024
В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка
Тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко погиб в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T10:28
2024-04-02T10:28
краснодарский край
липецкая область
игорь артамонов
дтп
происшествия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136208743_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6b0a9c383be65176f081a19fa65b0df3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко погиб в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, за жизнь четверых детей борются врачи.Авария произошла поздно вечером в понедельник на автодороге "Кавказ". По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora, в которой ехали спортсмены. В результате ДТП водитель Lada погиб на месте происшествия, четверо несовершеннолетних пассажиров данного авто, а также водитель и пассажир автомобиля Skoda, доставлены в Тихорецкую ЦРБ.По информации губернатора Артамонова, юные спортсмены вместе с тренером ехали на спортивные сборы.Состояние детей тяжелое, за их жизнь сейчас борются врачи. Медпомощь оказывается в полном объеме, добавил он.По словам губернатора, в ближайшие минуты из Липецка в Краснодарский край будет отправлен автобус с родителями пострадавших детей."Пока транспортировка пострадавших нежелательна. Если потребуется помощь наших медиков – направим их тоже", - отметил Антамонов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской областиТрое детей пострадали в аварии с двумя авто и маршруткой в СевастополеДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки
краснодарский край
липецкая область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136208743_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_05d9daf25d6cb6625815741a7e75c456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, липецкая область, игорь артамонов, дтп, происшествия, общество, новости
В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка

В ДТП в Краснодарском крае пострадали воспитанники велошколы Липецка и погиб тренер

10:28 02.04.2024
 
© 23 МВДВ ДТП на Кубани погиб водитель и пострадали четверо несовершеннолетних
В ДТП на Кубани погиб водитель и пострадали четверо несовершеннолетних
© 23 МВД
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко погиб в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, за жизнь четверых детей борются врачи.
Авария произошла поздно вечером в понедельник на автодороге "Кавказ". По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora, в которой ехали спортсмены. В результате ДТП водитель Lada погиб на месте происшествия, четверо несовершеннолетних пассажиров данного авто, а также водитель и пассажир автомобиля Skoda, доставлены в Тихорецкую ЦРБ.
По информации губернатора Артамонова, юные спортсмены вместе с тренером ехали на спортивные сборы.
"Больно сообщать такие новости, но трагические известия мы получили из Краснодарского края. В страшной аварии пострадали липецкие дети – воспитанники велошколы, – написал в своем Telegram-канале Антамонов. – К сожалению, тренер Максим Александрович Раилко погиб. Соболезную родным и близким".
Состояние детей тяжелое, за их жизнь сейчас борются врачи. Медпомощь оказывается в полном объеме, добавил он.
По словам губернатора, в ближайшие минуты из Липецка в Краснодарский край будет отправлен автобус с родителями пострадавших детей.
"Пока транспортировка пострадавших нежелательна. Если потребуется помощь наших медиков – направим их тоже", - отметил Антамонов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской области
Трое детей пострадали в аварии с двумя авто и маршруткой в Севастополе
ДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки
 
Краснодарский крайЛипецкая областьИгорь АртамоновДТППроисшествияОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08В Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции
10:59В Красногвардейском районе Крыма во вторник будет громко
10:45Украинец получил срок за хищение гранат и патронов у российских военных
10:28В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка
10:03Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
09:57Ветер остановил паромы в Севастополе
09:55В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновников
09:38Число пострадавших при атаке БПЛА в "Алабуге" выросло до шести - власти
09:23Крым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов
09:13Пожар на складе в Симферополе - дело на контроле прокуратуры
08:59Жуткое ДТП на Кубани: в аварии погиб водитель и пострадали четверо детей
08:51Политолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и Зеленского
08:49Связи России и Беларуси развиваются вопреки сложностям – Путин
08:28Дроны ВСУ атаковали предприятия в Татарстане: есть пострадавшие
08:08Бомбы прятали в иконах: ФСБ раскрыла канал ввоза взрывчатки из Украины
07:55В Симферополе горит склад с оборудованием для салонов красоты
07:40В центре Симферополя во вторник ограничили движение транспорта
07:33Сильный ветер обрушится на Севастополь во вторник
07:18Классика и рок в пещере: в Крыму стартует сезон уникальных концертов
06:59Строптивые регионы и НАТО в Черном море - главное из заявлений Патрушева
Лента новостейМолния