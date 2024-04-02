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Жуткое ДТП на Кубани: в аварии погиб водитель и пострадали четверо детей - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Жуткое ДТП на Кубани: в аварии погиб водитель и пострадали четверо детей
Жуткое ДТП на Кубани: в аварии погиб водитель и пострадали четверо детей - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Жуткое ДТП на Кубани: в аварии погиб водитель и пострадали четверо детей
Один человек погиб и шесть, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T08:59
2024-04-02T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Один человек погиб и шесть, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кубани.Авария произошла накануне поздно вечером на автодороге "Кавказ". По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездомМаршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человекВодитель ГАЗели погиб при столкновении с фурой на Кубани
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россия, краснодарский край, происшествия, дтп, мвд по краснодарскому краю, новости, безопасность
Жуткое ДТП на Кубани: в аварии погиб водитель и пострадали четверо детей

В ДТП на Кубани погиб водитель и пострадали четверо несовершеннолетних

08:59 02.04.2024 (обновлено: 09:32 02.04.2024)
 
© 23 МВДВ ДТП на Кубани погиб водитель и пострадали четверо несовершеннолетних
В ДТП на Кубани погиб водитель и пострадали четверо несовершеннолетних
© 23 МВД
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Один человек погиб и шесть, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кубани.
Авария произошла накануне поздно вечером на автодороге "Кавказ". По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.
"В результате ДТП водитель Lada погиб на месте происшествия, четверо несовершеннолетних пассажиров данного авто, а также водитель и пассажир автомобиля Skoda доставлены в Тихорецкую ЦРБ", - сообщили в МВД.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
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РоссияКраснодарский крайПроисшествияДТПМВД по Краснодарскому краюНовостиБезопасность
 
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