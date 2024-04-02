https://crimea.ria.ru/20240402/zhutkoe-dtp-na-kubani-v-avarii-pogib-voditel-i-postradali-chetvero-detey-1136208198.html

Жуткое ДТП на Кубани: в аварии погиб водитель и пострадали четверо детей

Жуткое ДТП на Кубани: в аварии погиб водитель и пострадали четверо детей - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Жуткое ДТП на Кубани: в аварии погиб водитель и пострадали четверо детей

Один человек погиб и шесть, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T08:59

2024-04-02T08:59

2024-04-02T09:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Один человек погиб и шесть, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кубани.Авария произошла накануне поздно вечером на автодороге "Кавказ". По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездомМаршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человекВодитель ГАЗели погиб при столкновении с фурой на Кубани

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, происшествия, дтп, мвд по краснодарскому краю, новости, безопасность