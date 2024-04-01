https://crimea.ria.ru/20240401/vosem-chelovek-pogibli-pri-stolknovenii-reysovogo-avtobusa-s-poezdom-1136194309.html

Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездом

Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездом - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездом

Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса со скорым поездом в Ярославской области. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T15:56

2024-04-01T15:56

2024-04-01T16:28

ярославская область

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

дтп

поезд

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса со скорым поездом в Ярославской области. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что трагедия произошла в селе Берендеево.Отмечается, что на месте ДТП работают 24 специалиста МЧС России, в том числе психологи, и семь единиц техники.По данным Северной железной дороги, предварительной причиной аварии стал выезд автобуса на пути перед пассажирским составом.В результате погибли семь пассажиров автобуса и водитель, также пострадал машинист поезда.Из-за случившегося задержаны поезда № 15 Архангельск – Москва, № 375 Воркута - Москва, № 77 Абакан - Москва, № 103 Ярославль – Москва.В феврале трое детей погибли в результате столкновения товарного состава и легкового автомобиля в Ставропольском крае.

ярославская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дтп, поезд, новости