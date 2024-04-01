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Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездом - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездом
Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездом - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездом
Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса со скорым поездом в Ярославской области. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T15:56
2024-04-01T16:28
ярославская область
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
дтп
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса со скорым поездом в Ярославской области. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что трагедия произошла в селе Берендеево.Отмечается, что на месте ДТП работают 24 специалиста МЧС России, в том числе психологи, и семь единиц техники.По данным Северной железной дороги, предварительной причиной аварии стал выезд автобуса на пути перед пассажирским составом.В результате погибли семь пассажиров автобуса и водитель, также пострадал машинист поезда.Из-за случившегося задержаны поезда № 15 Архангельск – Москва, № 375 Воркута - Москва, № 77 Абакан - Москва, № 103 Ярославль – Москва.В феврале трое детей погибли в результате столкновения товарного состава и легкового автомобиля в Ставропольском крае.
ярославская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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ярославская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дтп, поезд, новости
Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездом

Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездом в Ярославской области

15:56 01.04.2024 (обновлено: 16:28 01.04.2024)
 
© МЧС РФВосемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездом в Ярославской области
Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с поездом в Ярославской области
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса со скорым поездом в Ярославской области. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что трагедия произошла в селе Берендеево.
"В селе Берендеево столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд. Предварительно, погибли все 8 человек из автобуса", - сказано в сообщении спасателей.
Отмечается, что на месте ДТП работают 24 специалиста МЧС России, в том числе психологи, и семь единиц техники.
По данным Северной железной дороги, предварительной причиной аварии стал выезд автобуса на пути перед пассажирским составом.
"Сегодня в 14:36 на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель пассажирского автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15 сообщением Архангельск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - сказано в сообщении.
В результате погибли семь пассажиров автобуса и водитель, также пострадал машинист поезда.
Из-за случившегося задержаны поезда № 15 Архангельск – Москва, № 375 Воркута - Москва, № 77 Абакан - Москва, № 103 Ярославль – Москва.
В феврале трое детей погибли в результате столкновения товарного состава и легкового автомобиля в Ставропольском крае.
Ярославская областьПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ДТППоездНовости
 
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