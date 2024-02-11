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Трое детей погибли в столкновении поезда и легковушки на Ставрополье - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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Трое детей погибли в столкновении поезда и легковушки на Ставрополье
Трое детей погибли в столкновении поезда и легковушки на Ставрополье - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Трое детей погибли в столкновении поезда и легковушки на Ставрополье
Трое детей погибли в результате столкновения товарного состава и легкового автомобиля в Ставропольском крае. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T15:00
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дтп
происшествия
ставропольский край
чп с детьми в поезде тюмень-адлер
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Трое детей погибли в результате столкновения товарного состава и легкового автомобиля в Ставропольском крае. Об этом сообщает МЧС России.По данным ведомства, авария произошла на 8-м километре железной дороги Светлоград-Благодарный.Пострадавшим взрослым оказывают помощь врачи. На месте ДТП работают 24 специалиста и 10 единиц техники, уточнили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли под колесами электропоезда – что известно Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина
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4.7
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дтп, происшествия, ставропольский край, чп с детьми в поезде тюмень-адлер, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дети, новости, краснодарский край, поезд
Трое детей погибли в столкновении поезда и легковушки на Ставрополье

Трое детей погибли в результате столкновения поезда и легковушки в Ставропольском крае

15:00 11.02.2024 (обновлено: 15:05 11.02.2024)
 
© МЧС РоссииТрое детей погибли в столкновении поезда и легкового авто в Ставропольском крае
Трое детей погибли в столкновении поезда и легкового авто в Ставропольском крае
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Трое детей погибли в результате столкновения товарного состава и легкового автомобиля в Ставропольском крае. Об этом сообщает МЧС России.
По данным ведомства, авария произошла на 8-м километре железной дороги Светлоград-Благодарный.
"На регулируемом переезде столкнулись товарный состав и легковушка. Пожарные МЧС России отключили аккумулятор в авто и деблокировали пятерых человек, из них три ребенка. К сожалению, все дети погибли", - говорится в сообщении.
Пострадавшим взрослым оказывают помощь врачи.
На месте ДТП работают 24 специалиста и 10 единиц техники, уточнили в МЧС.
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