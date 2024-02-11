https://crimea.ria.ru/20240211/troe-detey-pogibli-v-stolknovenii-poezda-i-legkovushki-na-stavropole-1134873674.html

Трое детей погибли в столкновении поезда и легковушки на Ставрополье

Трое детей погибли в столкновении поезда и легковушки на Ставрополье - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Трое детей погибли в столкновении поезда и легковушки на Ставрополье

Трое детей погибли в результате столкновения товарного состава и легкового автомобиля в Ставропольском крае. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T15:00

2024-02-11T15:00

2024-02-11T15:05

дтп

происшествия

ставропольский край

чп с детьми в поезде тюмень-адлер

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

дети

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Трое детей погибли в результате столкновения товарного состава и легкового автомобиля в Ставропольском крае. Об этом сообщает МЧС России.По данным ведомства, авария произошла на 8-м километре железной дороги Светлоград-Благодарный.Пострадавшим взрослым оказывают помощь врачи. На месте ДТП работают 24 специалиста и 10 единиц техники, уточнили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли под колесами электропоезда – что известно Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина

ставропольский край

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, ставропольский край, чп с детьми в поезде тюмень-адлер, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дети, новости, краснодарский край, поезд