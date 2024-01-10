https://crimea.ria.ru/20240110/tri-cheloveka-pogibli-pod-kolesami-elektropoezda--chto-izvestno--1134097782.html
Три человека погибли под колесами электропоезда – что известно
Три человека погибли под колесами электропоезда – что известно - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Три человека погибли под колесами электропоезда – что известно
Причины смертельного травмирования трех человек устанавливает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T20:11
2024-01-10T20:11
2024-01-10T20:12
москва
новости
происшествия
железная дорога
транспорт
поезд
московская железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129010882_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_d91a997b850fc2224ab9ffe88a88f22a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Причины смертельного травмирования трех человек устанавливает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что инцидент произошел вечером в среду в районе железнодорожной станции Рижская в Москве.На место происшествия выехал Московско-Курский транспортный прокурор Антон Косьянов. Причины произошедшего устанавливаются. В Московской железной дороге уточнили, что происшествие случилось в 18:19.Поезд продолжил движение по маршруту с отклонением от графика на 10 минут, добавили в ведомстве. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129010882_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_175a271facd98daac4685d407b11bcb2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новости, происшествия, железная дорога, транспорт, поезд, московская железная дорога
Три человека погибли под колесами электропоезда – что известно
Три человека погибли под колесами электропоезда в Москве – что известно к этому часу
20:11 10.01.2024 (обновлено: 20:12 10.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Причины смертельного травмирования трех человек устанавливает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что инцидент произошел вечером в среду в районе железнодорожной станции Рижская в Москве.
"Московско-Курской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – сказано в сообщении.
На место происшествия выехал Московско-Курский транспортный прокурор Антон Косьянов. Причины произошедшего устанавливаются. В Московской железной дороге уточнили, что происшествие случилось в 18:19.
"Пригородным поездом были травмированы три человека, которые, по предварительной информации, переходили пути в неположенном месте, – говорится в сообщении компании. – На МЖД создана комиссия по расследованию инцидента".
Поезд продолжил движение по маршруту с отклонением от графика на 10 минут, добавили в ведомстве. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.