https://crimea.ria.ru/20240110/tri-cheloveka-pogibli-pod-kolesami-elektropoezda--chto-izvestno--1134097782.html

Три человека погибли под колесами электропоезда – что известно

Три человека погибли под колесами электропоезда – что известно - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Три человека погибли под колесами электропоезда – что известно

Причины смертельного травмирования трех человек устанавливает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T20:11

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москва

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московская железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Причины смертельного травмирования трех человек устанавливает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что инцидент произошел вечером в среду в районе железнодорожной станции Рижская в Москве.На место происшествия выехал Московско-Курский транспортный прокурор Антон Косьянов. Причины произошедшего устанавливаются. В Московской железной дороге уточнили, что происшествие случилось в 18:19.Поезд продолжил движение по маршруту с отклонением от графика на 10 минут, добавили в ведомстве. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

москва

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, новости, происшествия, железная дорога, транспорт, поезд, московская железная дорога