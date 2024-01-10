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Три человека погибли под колесами электропоезда – что известно - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Три человека погибли под колесами электропоезда – что известно
Три человека погибли под колесами электропоезда – что известно - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Три человека погибли под колесами электропоезда – что известно
Причины смертельного травмирования трех человек устанавливает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Причины смертельного травмирования трех человек устанавливает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что инцидент произошел вечером в среду в районе железнодорожной станции Рижская в Москве.На место происшествия выехал Московско-Курский транспортный прокурор Антон Косьянов. Причины произошедшего устанавливаются. В Московской железной дороге уточнили, что происшествие случилось в 18:19.Поезд продолжил движение по маршруту с отклонением от графика на 10 минут, добавили в ведомстве. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
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РИА Новости Крым
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москва, новости, происшествия, железная дорога, транспорт, поезд, московская железная дорога
Три человека погибли под колесами электропоезда – что известно

Три человека погибли под колесами электропоезда в Москве – что известно к этому часу

20:11 10.01.2024 (обновлено: 20:12 10.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Причины смертельного травмирования трех человек устанавливает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что инцидент произошел вечером в среду в районе железнодорожной станции Рижская в Москве.

"Московско-Курской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – сказано в сообщении.

На место происшествия выехал Московско-Курский транспортный прокурор Антон Косьянов. Причины произошедшего устанавливаются. В Московской железной дороге уточнили, что происшествие случилось в 18:19.

"Пригородным поездом были травмированы три человека, которые, по предварительной информации, переходили пути в неположенном месте, – говорится в сообщении компании. – На МЖД создана комиссия по расследованию инцидента".

Поезд продолжил движение по маршруту с отклонением от графика на 10 минут, добавили в ведомстве. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
МоскваНовостиПроисшествияЖелезная дорогаТранспортПоездМосковская железная дорога
 
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