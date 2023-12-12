Рейтинг@Mail.ru
Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231212/dva-cheloveka-popali-pod-poezd-sankt-peterburg--adler-pogibla-zhenschina-1133481334.html
Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина
Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина
Два человека попали под поезд сообщением "Санкт-Петербург – Адлер". В результате погибла женщина, мужчина получил травмы, сообщает пресс-служба Западного... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T12:17
2023-12-12T12:17
поезд
происшествия
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/24/1118012412_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_148bab87a3c23d53c1313297d6d527ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Два человека попали под поезд сообщением "Санкт-Петербург – Адлер". В результате погибла женщина, мужчина получил травмы, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Инцидент произошел на 611 км станции "Крюково" Ленинградского направления Октябрьской железной дороги в Зеленоградском административном округе Москвы во вторник.По предварительной информации, люди переходили железнодорожные пути в неположенном месте.По данному факту проводится проверка. Следователями устанавливают все обстоятельства происшествия.В апреле в Бахчисарайском районе Крыма электропоезд сбил насмерть 57-летнего мужчину. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка выпала из поезда Красноярск–Адлер и погиблаЖуткое ДТП на переезде в Ростовской области: поезд протаранил легковушку
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/24/1118012412_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0e3434621cfbf1117f5b39995d96f1d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поезд, происшествия, общество, москва
Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина

Поезд "Санкт-Петербург – Адлер" сбил двух человек

12:17 12.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТепловоз с грузовыми вагонами на путях сортировочной системы. Архивное фото
Тепловоз с грузовыми вагонами на путях сортировочной системы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Два человека попали под поезд сообщением "Санкт-Петербург – Адлер". В результате погибла женщина, мужчина получил травмы, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Инцидент произошел на 611 км станции "Крюково" Ленинградского направления Октябрьской железной дороги в Зеленоградском административном округе Москвы во вторник.
"Поездом сообщением "Санкт-Петербург – Адлер" смертельно травмирована женщина, также травмирован мужчина, который доставлен в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, люди переходили железнодорожные пути в неположенном месте.
По данному факту проводится проверка. Следователями устанавливают все обстоятельства происшествия.
В апреле в Бахчисарайском районе Крыма электропоезд сбил насмерть 57-летнего мужчину. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пенсионерка выпала из поезда Красноярск–Адлер и погибла
Жуткое ДТП на переезде в Ростовской области: поезд протаранил легковушку
 
ПоездПроисшествияОбществоМосква
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33В Киеве признали причастность к трем терактам на территории России
13:20Крымская митрополия может помочь школе в изучении истории
13:13Стреляли по колесам: в Ялте автоледи устроила погоню с полицией
13:05Сколько терактов предотвратили в России с начала года – НАК
13:01Второе пришествие Туска: что меняют итоги выборов в Польше
12:47Житель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизмену
12:26Новую объездную дорогу строят в обход Алушты
12:17Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина
12:04Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
11:57В Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров
11:46Рост по COVID-19: в 51 регионе России выросло число заболевших
11:32Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю
11:19Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под Симферополем
11:09Последняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУ
10:56Пять школьников упали в провал с кипятком возле школы
10:39Элитную группировку ВСУ "Марун" выводят с фронта из-за больших потерь
10:13ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
10:03Мощные взрывы прозвучали в четырех областях Украины и Херсоне
09:49Больше 90 прилетов за сутки: ВСУ снова бьют по мирной Херсонщине
09:38Туман в проливе: как работает Керченская паромная переправа во вторник
Лента новостейМолния