https://crimea.ria.ru/20231212/dva-cheloveka-popali-pod-poezd-sankt-peterburg--adler-pogibla-zhenschina-1133481334.html

Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина

Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина

Два человека попали под поезд сообщением "Санкт-Петербург – Адлер". В результате погибла женщина, мужчина получил травмы, сообщает пресс-служба Западного... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T12:17

2023-12-12T12:17

2023-12-12T12:17

поезд

происшествия

общество

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Два человека попали под поезд сообщением "Санкт-Петербург – Адлер". В результате погибла женщина, мужчина получил травмы, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Инцидент произошел на 611 км станции "Крюково" Ленинградского направления Октябрьской железной дороги в Зеленоградском административном округе Москвы во вторник.По предварительной информации, люди переходили железнодорожные пути в неположенном месте.По данному факту проводится проверка. Следователями устанавливают все обстоятельства происшествия.В апреле в Бахчисарайском районе Крыма электропоезд сбил насмерть 57-летнего мужчину. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка выпала из поезда Красноярск–Адлер и погиблаЖуткое ДТП на переезде в Ростовской области: поезд протаранил легковушку

москва

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, происшествия, общество, москва