https://crimea.ria.ru/20231212/dva-cheloveka-popali-pod-poezd-sankt-peterburg--adler-pogibla-zhenschina-1133481334.html
Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина
Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина
Два человека попали под поезд сообщением "Санкт-Петербург – Адлер". В результате погибла женщина, мужчина получил травмы, сообщает пресс-служба Западного... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T12:17
2023-12-12T12:17
2023-12-12T12:17
поезд
происшествия
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/24/1118012412_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_148bab87a3c23d53c1313297d6d527ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Два человека попали под поезд сообщением "Санкт-Петербург – Адлер". В результате погибла женщина, мужчина получил травмы, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Инцидент произошел на 611 км станции "Крюково" Ленинградского направления Октябрьской железной дороги в Зеленоградском административном округе Москвы во вторник.По предварительной информации, люди переходили железнодорожные пути в неположенном месте.По данному факту проводится проверка. Следователями устанавливают все обстоятельства происшествия.В апреле в Бахчисарайском районе Крыма электропоезд сбил насмерть 57-летнего мужчину. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка выпала из поезда Красноярск–Адлер и погиблаЖуткое ДТП на переезде в Ростовской области: поезд протаранил легковушку
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/24/1118012412_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0e3434621cfbf1117f5b39995d96f1d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поезд, происшествия, общество, москва
Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина
Поезд "Санкт-Петербург – Адлер" сбил двух человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Два человека попали под поезд сообщением "Санкт-Петербург – Адлер". В результате погибла женщина, мужчина получил травмы, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Инцидент произошел на 611 км станции "Крюково" Ленинградского направления Октябрьской железной дороги в Зеленоградском административном округе Москвы во вторник.
"Поездом сообщением "Санкт-Петербург – Адлер" смертельно травмирована женщина, также травмирован мужчина, который доставлен в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, люди переходили железнодорожные пути в неположенном месте.
По данному факту проводится проверка. Следователями устанавливают все обстоятельства происшествия.
В апреле в Бахчисарайском районе Крыма электропоезд сбил насмерть
57-летнего мужчину. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Читайте также на РИА Новости Крым: