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Жуткое ДТП на переезде в Ростовской области: поезд протаранил легковушку
Жуткое ДТП на переезде в Ростовской области: поезд протаранил легковушку - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Жуткое ДТП на переезде в Ростовской области: поезд протаранил легковушку
Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским поездом в Ростовской области, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T11:30
2023-09-05T11:30
2023-09-05T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским поездом в Ростовской области, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.Авария произошла во вторник рано утром на 20 километре автодороги Азов – Самарское, на перегоне Высочино - Васильево-Петровская.На месте ДТП до приезда скорой помощи скончались водитель иномарки и ее пассажир 1954 года рождения.По факту инцидента проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детейВ Крыму поезд насмерть сбил человекаПроисшествия на железной дороге в Крыму
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происшествия, новости, ростовская область, дтп, поезд
Жуткое ДТП на переезде в Ростовской области: поезд протаранил легковушку
Поезд Адлер - Минск протаранил легковушку в Ростовской области, погибли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским поездом в Ростовской области, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Авария произошла во вторник рано утром на 20 километре автодороги Азов – Самарское, на перегоне Высочино - Васильево-Петровская.
"Предварительно установлено, что водитель машины Daewoo Gentra 1965 года рождения допустил проезд на запрещающий сигнал железнодорожного светофора и столкнулся с пассажирским поездом сообщением Адлер – Минск. В результате произошедшего легковушку отбросило на электроопору, после чего транспортное средство опрокинулось в кювет", - рассказали в Госавтоинспекции Ростовской области.
На месте ДТП до приезда скорой помощи скончались водитель иномарки и ее пассажир 1954 года рождения.
По факту инцидента проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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