https://crimea.ria.ru/20230905/zhutkoe-dtp-na-pereezde-v-rostovskoy-oblasti-poezd-protaranil-legkovushku-1131171990.html

Жуткое ДТП на переезде в Ростовской области: поезд протаранил легковушку

Жуткое ДТП на переезде в Ростовской области: поезд протаранил легковушку - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Жуткое ДТП на переезде в Ростовской области: поезд протаранил легковушку

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским поездом в Ростовской области, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T11:30

2023-09-05T11:30

2023-09-05T11:30

происшествия

новости

ростовская область

дтп

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским поездом в Ростовской области, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.Авария произошла во вторник рано утром на 20 километре автодороги Азов – Самарское, на перегоне Высочино - Васильево-Петровская.На месте ДТП до приезда скорой помощи скончались водитель иномарки и ее пассажир 1954 года рождения.По факту инцидента проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детейВ Крыму поезд насмерть сбил человекаПроисшествия на железной дороге в Крыму

ростовская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости, ростовская область, дтп, поезд