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Пенсионерка выпала из поезда Красноярск–Адлер и погибла - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Пенсионерка выпала из поезда Красноярск–Адлер и погибла
Пенсионерка выпала из поезда Красноярск–Адлер и погибла - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Пенсионерка выпала из поезда Красноярск–Адлер и погибла
На станции Миньяр в Челябинской области нашли тело пенсионерки, лежащей на путях. Об обстоятельствах произошедшего РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T10:48
2023-07-25T10:57
происшествия
железная дорога
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. На станции Миньяр в Челябинской области нашли тело пенсионерки, лежащей на путях. Об обстоятельствах произошедшего РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.Проведя предварительное расследование, выяснили, что пострадавшей 69 лет. Она родом из города Ачинск. Ехала в гости в Горячий Ключ к родственникам на поезде Красноярск–Адлер. Пассажиры состава рассказали, что сначала она вела себя тихо. Потом неожиданно стала ходить по вагону и открывать все двери купе. Из одежды на ней было только нижнее белье и футболка. На замечание о неприличном виде она ответила, что на ней купальник.По предварительной информации проводник работала на два вагона. И в момент несчастного случая ее не было на месте. Пенсионерка, вероятно, дошла до двери в вагон поезда, открыла ее и, не удержавшись, выпала. Судя по травмам, она ударилась о другой состав, который либо стоял, либо проезжал мимо. Это еще предстоит выяснить следствию."Сотрудники Уфимского линейного управления МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, - пояснили в пресс-службе. - Материалы проверки будут переданы в Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки".Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность в летний период: где начинается личная ответственность?ДТП на автодороге Танковое — Оборонное в Крыму: пострадал ребенокВ Крыму поезд насмерть сбил человека
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, железная дорога, новости, общество
Пенсионерка выпала из поезда Красноярск–Адлер и погибла

Пенсионерка выпала из поезда Красноярск–Адлер и получила смертельные травмы

10:48 25.07.2023 (обновлено: 10:57 25.07.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТепловоз с грузовыми вагонами на путях сортировочной системы. Архивное фото
Тепловоз с грузовыми вагонами на путях сортировочной системы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. На станции Миньяр в Челябинской области нашли тело пенсионерки, лежащей на путях. Об обстоятельствах произошедшего РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

"Около четырех часов утра в дежурную часть Уфимского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение, что на железнодорожных путях на станции Миньяр обнаружено тело женщины. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа", - пояснила специалист по связям по СМИ Роза Билецкая.

Проведя предварительное расследование, выяснили, что пострадавшей 69 лет. Она родом из города Ачинск. Ехала в гости в Горячий Ключ к родственникам на поезде Красноярск–Адлер. Пассажиры состава рассказали, что сначала она вела себя тихо. Потом неожиданно стала ходить по вагону и открывать все двери купе. Из одежды на ней было только нижнее белье и футболка. На замечание о неприличном виде она ответила, что на ней купальник.
По предварительной информации проводник работала на два вагона. И в момент несчастного случая ее не было на месте. Пенсионерка, вероятно, дошла до двери в вагон поезда, открыла ее и, не удержавшись, выпала. Судя по травмам, она ударилась о другой состав, который либо стоял, либо проезжал мимо. Это еще предстоит выяснить следствию.
"Сотрудники Уфимского линейного управления МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, - пояснили в пресс-службе. - Материалы проверки будут переданы в Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки".
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