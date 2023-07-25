https://crimea.ria.ru/20230725/pensionerka-vypala-iz-poezda-krasnoyarskadler-i-pogibla-1130284205.html

Пенсионерка выпала из поезда Красноярск–Адлер и погибла

Пенсионерка выпала из поезда Красноярск–Адлер и погибла - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Пенсионерка выпала из поезда Красноярск–Адлер и погибла

На станции Миньяр в Челябинской области нашли тело пенсионерки, лежащей на путях. Об обстоятельствах произошедшего РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T10:48

2023-07-25T10:48

2023-07-25T10:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. На станции Миньяр в Челябинской области нашли тело пенсионерки, лежащей на путях. Об обстоятельствах произошедшего РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.Проведя предварительное расследование, выяснили, что пострадавшей 69 лет. Она родом из города Ачинск. Ехала в гости в Горячий Ключ к родственникам на поезде Красноярск–Адлер. Пассажиры состава рассказали, что сначала она вела себя тихо. Потом неожиданно стала ходить по вагону и открывать все двери купе. Из одежды на ней было только нижнее белье и футболка. На замечание о неприличном виде она ответила, что на ней купальник.По предварительной информации проводник работала на два вагона. И в момент несчастного случая ее не было на месте. Пенсионерка, вероятно, дошла до двери в вагон поезда, открыла ее и, не удержавшись, выпала. Судя по травмам, она ударилась о другой состав, который либо стоял, либо проезжал мимо. Это еще предстоит выяснить следствию."Сотрудники Уфимского линейного управления МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, - пояснили в пресс-службе. - Материалы проверки будут переданы в Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки".Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность в летний период: где начинается личная ответственность?ДТП на автодороге Танковое — Оборонное в Крыму: пострадал ребенокВ Крыму поезд насмерть сбил человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, железная дорога, новости, общество