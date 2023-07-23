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ДТП на автодороге Танковое — Оборонное: пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 23.07.2023
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ДТП на автодороге Танковое — Оборонное: пострадал ребенок
ДТП на автодороге Танковое — Оборонное: пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 23.07.2023
ДТП на автодороге Танковое — Оборонное: пострадал ребенок
В результате выезда на встречную полосу на автодороге Танковое — Оборонное столкнулись три автомобиля, сообщает пресс-служба севастопольской полиции. РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T08:02
2023-07-23T08:02
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В результате выезда на встречную полосу на автодороге Танковое — Оборонное столкнулись три автомобиля, сообщает пресс-служба севастопольской полиции.По данным полиции, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель автомобиля "Suzuki Swift" и три пассажира автомобиля "Lexus": 9-летний ребенок и две женщины 60-ти и 82-х лет.По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с междугородним автобусом Махачкала - Ростов: пострадали 12 человекДвое детей и взрослые погибли в жутком ДТП на КубаниПятеро пострадали в массовом ДТП на востоке Крыма
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, умвд россии по севастополю, новости крыма, общество, гибдд, происшествия
ДТП на автодороге Танковое — Оборонное: пострадал ребенок

В Крыму в ДТП столкнулись три автомобиля: пострадали четыре человека, в том числе ребенок

08:02 23.07.2023
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В результате выезда на встречную полосу на автодороге Танковое — Оборонное столкнулись три автомобиля, сообщает пресс-служба севастопольской полиции.

"На автодороге Танковое — Оборонное 42-летняя женщина-водитель автомобиля "Suzuki Swift" выехала на полосу встречного движения, совершив столкновение с автомобилем "Chevrolet Aveo" под управлением 48-летней женщины, которая двигалась по своей полосе во встречном направлении. После этого водитель "Suzuki Swift" совершила столкновение также с автомобилем "Lexus" под управлением 59-летнего мужчины, который также двигался во встречном направлении по своей полосе для движения", — сказано в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель автомобиля "Suzuki Swift" и три пассажира автомобиля "Lexus": 9-летний ребенок и две женщины 60-ти и 82-х лет.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД проводится проверка.
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