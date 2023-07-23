https://crimea.ria.ru/20230723/dtp-na-avtodoroge-tankovoe--oboronnoe-postradal-rebenok-1130245984.html

ДТП на автодороге Танковое — Оборонное: пострадал ребенок

ДТП на автодороге Танковое — Оборонное: пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 23.07.2023

ДТП на автодороге Танковое — Оборонное: пострадал ребенок

В результате выезда на встречную полосу на автодороге Танковое — Оборонное столкнулись три автомобиля, сообщает пресс-служба севастопольской полиции. РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T08:02

2023-07-23T08:02

2023-07-23T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В результате выезда на встречную полосу на автодороге Танковое — Оборонное столкнулись три автомобиля, сообщает пресс-служба севастопольской полиции.По данным полиции, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель автомобиля "Suzuki Swift" и три пассажира автомобиля "Lexus": 9-летний ребенок и две женщины 60-ти и 82-х лет.По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с междугородним автобусом Махачкала - Ростов: пострадали 12 человекДвое детей и взрослые погибли в жутком ДТП на КубаниПятеро пострадали в массовом ДТП на востоке Крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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