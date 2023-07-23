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ДТП на автодороге Танковое — Оборонное: пострадал ребенок
ДТП на автодороге Танковое — Оборонное: пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 23.07.2023
ДТП на автодороге Танковое — Оборонное: пострадал ребенок
В результате выезда на встречную полосу на автодороге Танковое — Оборонное столкнулись три автомобиля, сообщает пресс-служба севастопольской полиции. РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T08:02
2023-07-23T08:02
2023-07-23T08:02
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В результате выезда на встречную полосу на автодороге Танковое — Оборонное столкнулись три автомобиля, сообщает пресс-служба севастопольской полиции.По данным полиции, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель автомобиля "Suzuki Swift" и три пассажира автомобиля "Lexus": 9-летний ребенок и две женщины 60-ти и 82-х лет.По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с междугородним автобусом Махачкала - Ростов: пострадали 12 человекДвое детей и взрослые погибли в жутком ДТП на КубаниПятеро пострадали в массовом ДТП на востоке Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ДТП на автодороге Танковое — Оборонное: пострадал ребенок
В Крыму в ДТП столкнулись три автомобиля: пострадали четыре человека, в том числе ребенок