https://crimea.ria.ru/20230721/dvoe-detey-i-vzroslye-pogibli-v-zhutkom-dtp-na-kubani-1130221777.html

Двое детей и взрослые погибли в жутком ДТП на Кубани

Двое детей и взрослые погибли в жутком ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Двое детей и взрослые погибли в жутком ДТП на Кубани

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Славянском районе Кубани. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T15:31

2023-07-21T15:31

2023-07-21T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Славянском районе Кубани. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.Авария произошла в пятницу около 13 часов на 101-м километре автодороги Славянск-на-Кубани – Темрюк.В результате ДТП в легковом автомобиле погибли четверо, среди которых двое детей 11 и 13 лет. Еще один несовершеннолетний – 10-летний ребенок - госпитализирован в медицинское учреждение.По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро пострадали в массовом ДТП на востоке КрымаВ Крыму 12-летний питбайкер влетел в авто - что известноДети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, гибдд, происшествия, дтп, новости, общество