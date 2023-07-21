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Двое детей и взрослые погибли в жутком ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Двое детей и взрослые погибли в жутком ДТП на Кубани
Двое детей и взрослые погибли в жутком ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Двое детей и взрослые погибли в жутком ДТП на Кубани
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Славянском районе Кубани. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T15:31
2023-07-21T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Славянском районе Кубани. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.Авария произошла в пятницу около 13 часов на 101-м километре автодороги Славянск-на-Кубани – Темрюк.В результате ДТП в легковом автомобиле погибли четверо, среди которых двое детей 11 и 13 лет. Еще один несовершеннолетний – 10-летний ребенок - госпитализирован в медицинское учреждение.По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро пострадали в массовом ДТП на востоке КрымаВ Крыму 12-летний питбайкер влетел в авто - что известноДети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе
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кубань, краснодарский край, гибдд, происшествия, дтп, новости, общество
Двое детей и взрослые погибли в жутком ДТП на Кубани

Двое детей и взрослые погибли в страшном ДТП в Славянском районе Кубани - ГИБДД

15:31 21.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСкорая помощь и сотрудник МЧС на месте ДТП. Архивное фото
Скорая помощь и сотрудник МЧС на месте ДТП. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Славянском районе Кубани. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.
Авария произошла в пятницу около 13 часов на 101-м километре автодороги Славянск-на-Кубани – Темрюк.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen выехал через сплошную линию разметки на встречную обочину, наехал на дорожное ограждение, после чего столкнулся с грузовиком Howo, груженным песком", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В результате ДТП в легковом автомобиле погибли четверо, среди которых двое детей 11 и 13 лет. Еще один несовершеннолетний – 10-летний ребенок - госпитализирован в медицинское учреждение.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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