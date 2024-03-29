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Водитель ГАЗели погиб при столкновении с фурой на Кубани
Водитель ГАЗели погиб при столкновении с фурой на Кубани - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Водитель ГАЗели погиб при столкновении с фурой на Кубани
Один водитель погиб, другой доставлен в больницу в тяжелом состоянии в результате аварии с участием грузовика и ГАЗели на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T17:03
2024-03-29T17:03
2024-03-29T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Один водитель погиб, другой доставлен в больницу в тяжелом состоянии в результате аварии с участием грузовика и ГАЗели на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюИнцидент произошел в Крымском районе Краснодарского края.В результате аварии водитель ГАЗели погиб на месте, водитель "ДАФ" в тяжелом состоянии доставлен бригадой скорой помощи в ЦРБ Крымска.Накануне сообщалось, что на Кубани в лобовом столкновении Lada Kalina с грузовиками на погиб 19-летний водитель.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 летЧетыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новороссийск-КерчьВодителю маршрутки за смертельное ДТП в Севастополе грозит срок
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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дтп, новости, краснодарский край, кубань, происшествия, мвд по краснодарскому краю, транспорт
Водитель ГАЗели погиб при столкновении с фурой на Кубани
Водитель погиб в ДТП при столкновении фуры с ГАЗелью на трассе Краснодар – Вехнебаканский