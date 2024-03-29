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Водитель ГАЗели погиб при столкновении с фурой на Кубани

Водитель ГАЗели погиб при столкновении с фурой на Кубани - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Водитель ГАЗели погиб при столкновении с фурой на Кубани

Один водитель погиб, другой доставлен в больницу в тяжелом состоянии в результате аварии с участием грузовика и ГАЗели на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T17:03

2024-03-29T17:03

2024-03-29T17:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Один водитель погиб, другой доставлен в больницу в тяжелом состоянии в результате аварии с участием грузовика и ГАЗели на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюИнцидент произошел в Крымском районе Краснодарского края.В результате аварии водитель ГАЗели погиб на месте, водитель "ДАФ" в тяжелом состоянии доставлен бригадой скорой помощи в ЦРБ Крымска.Накануне сообщалось, что на Кубани в лобовом столкновении Lada Kalina с грузовиками на погиб 19-летний водитель.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 летЧетыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новороссийск-КерчьВодителю маршрутки за смертельное ДТП в Севастополе грозит срок

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кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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