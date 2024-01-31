https://crimea.ria.ru/20240131/voditelyu-marshrutki-za-smertelnoe-dtp-v-sevastopole-grozit-srok-1134578002.html

Водителю маршрутки за смертельное ДТП в Севастополе грозит срок

Водителю маршрутки за смертельное ДТП в Севастополе грозит срок - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Водителю маршрутки за смертельное ДТП в Севастополе грозит срок

В Севастополе водителю маршрутки предстоит ответить перед судом за смертельную аварию. Предварительное расследование о нарушении ПДД, что повлекли гибель... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T10:01

2024-01-31T10:01

2024-01-31T10:03

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе водителю маршрутки предстоит ответить перед судом за смертельную аварию. Предварительное расследование о нарушении ПДД, что повлекли гибель пенсионерки, завершено. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.В ходе следствия установлено, что в сентябре прошлого года 35-летний водитель, управляя маршрутным автобусом "ПАЗ", в котором находились около 30 пассажиров, сбил 75-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу перед маршруткой. Водитель как раз только высадил пассажиров на остановке.Пострадавшая была доставлена в больницу, однако спасти ее жизнь врачам не удалось. Проведенная проверка показала, что водитель на момент совершения ДТП был трезв.Свою вину обвиняемый не признал. Материалы уголовного дела были направлены в Прокуратуру города Севастополя.Водителю маршрутки грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, зампрокурора Севастополя Евгений Кадамов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего водителя маршрутного автобуса.Читайте также на РИА Новости Крым: СК возбудил дело по факту ДТП с 5 погибшими на КубаниToyota на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водительНасмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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