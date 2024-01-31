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Водителю маршрутки за смертельное ДТП в Севастополе грозит срок
Водителю маршрутки за смертельное ДТП в Севастополе грозит срок - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Водителю маршрутки за смертельное ДТП в Севастополе грозит срок
В Севастополе водителю маршрутки предстоит ответить перед судом за смертельную аварию. Предварительное расследование о нарушении ПДД, что повлекли гибель... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T10:01
2024-01-31T10:01
2024-01-31T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе водителю маршрутки предстоит ответить перед судом за смертельную аварию. Предварительное расследование о нарушении ПДД, что повлекли гибель пенсионерки, завершено. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.В ходе следствия установлено, что в сентябре прошлого года 35-летний водитель, управляя маршрутным автобусом "ПАЗ", в котором находились около 30 пассажиров, сбил 75-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу перед маршруткой. Водитель как раз только высадил пассажиров на остановке.Пострадавшая была доставлена в больницу, однако спасти ее жизнь врачам не удалось. Проведенная проверка показала, что водитель на момент совершения ДТП был трезв.Свою вину обвиняемый не признал. Материалы уголовного дела были направлены в Прокуратуру города Севастополя.Водителю маршрутки грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, зампрокурора Севастополя Евгений Кадамов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего водителя маршрутного автобуса.Читайте также на РИА Новости Крым: СК возбудил дело по факту ДТП с 5 погибшими на КубаниToyota на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водительНасмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, пдд (правила дорожного движения), полиция севастополя, прокуратура города севастополя, новости, новости крыма, дтп в крыму и севастополе
Водителю маршрутки за смертельное ДТП в Севастополе грозит срок
В Севастополе в суд ушло уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием маршрутки
10:01 31.01.2024 (обновлено: 10:03 31.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе водителю маршрутки предстоит ответить перед судом за смертельную аварию. Предварительное расследование о нарушении ПДД, что повлекли гибель пенсионерки, завершено. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
В ходе следствия установлено, что в сентябре прошлого года 35-летний водитель, управляя маршрутным автобусом "ПАЗ", в котором находились около 30 пассажиров, сбил 75-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу перед маршруткой. Водитель как раз только высадил пассажиров на остановке.
Пострадавшая была доставлена в больницу, однако спасти ее жизнь врачам не удалось. Проведенная проверка показала, что водитель на момент совершения ДТП был трезв.
"Следователем СУ УМВД России по г. Севастополю окончено предварительное расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", – говорится в сообщении.
Свою вину обвиняемый не признал. Материалы уголовного дела были направлены в Прокуратуру города Севастополя.
Водителю маршрутки грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, зампрокурора Севастополя Евгений Кадамов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего водителя маршрутного автобуса.
"Прокуратура города направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
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