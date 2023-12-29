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Насмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель
Насмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Насмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель
Крымчанин приговорен к двум годам заключения за смерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T12:54
2023-12-29T12:54
2023-12-29T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Крымчанин приговорен к двум годам заключения за смерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.Отмечается, что ДТП произошло в июле текущего года в Феодосии."Установлено, что подсудимый, управляя автомобилем Hyundai Solaris, осуществляя движение в селе Береговое, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, пересекавшую проезжую часть слева направо относительно движения автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.Суд учел позицию прокурора и приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишен права управления транспортными средствами на срок два года.В Крыму за год зафиксировано 295 ДТП, в которых погибли 56 пешеходов.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешеходаСтрашные цифры: сколько людей погибли на дорогах КрымаВ Крыму выросла смертность на дорогах
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, приговор, закон и право, общество, новости крыма
Насмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель
Два года лишения свободы за смертельный наезд на женщину получил водитель в Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Крымчанин приговорен к двум годам заключения за смерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Отмечается, что ДТП произошло в июле текущего года в Феодосии.
"Установлено, что подсудимый, управляя автомобилем Hyundai Solaris, осуществляя движение в селе Береговое, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, пересекавшую проезжую часть слева направо относительно движения автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Суд учел позицию прокурора и приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишен права управления транспортными средствами на срок два года.
"Судом удовлетворены гражданские иски родственников потерпевшей на общую сумму свыше 2 млн рублей в счет возмещения морального вреда", - уточняют в прокуратуре Крыма.
В Крыму за год зафиксировано 295 ДТП, в которых погибли
56 пешеходов.
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