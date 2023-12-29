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Насмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель

Насмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Насмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель

Крымчанин приговорен к двум годам заключения за смерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T12:54

2023-12-29T12:54

2023-12-29T12:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Крымчанин приговорен к двум годам заключения за смерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.Отмечается, что ДТП произошло в июле текущего года в Феодосии."Установлено, что подсудимый, управляя автомобилем Hyundai Solaris, осуществляя движение в селе Береговое, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, пересекавшую проезжую часть слева направо относительно движения автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.Суд учел позицию прокурора и приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишен права управления транспортными средствами на срок два года.В Крыму за год зафиксировано 295 ДТП, в которых погибли 56 пешеходов.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешеходаСтрашные цифры: сколько людей погибли на дорогах КрымаВ Крыму выросла смертность на дорогах

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