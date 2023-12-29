Рейтинг@Mail.ru
Насмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231229/nasmert-sbil-zhenschinu-v-feodosii-osuzhden-voditel-1133896309.html
Насмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель
Насмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Насмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель
Крымчанин приговорен к двум годам заключения за смерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T12:54
2023-12-29T12:51
крым
феодосия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
прокуратура республики крым
приговор
закон и право
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_7aec87e7ccdbb9b6caff8587208f9932.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Крымчанин приговорен к двум годам заключения за смерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.Отмечается, что ДТП произошло в июле текущего года в Феодосии."Установлено, что подсудимый, управляя автомобилем Hyundai Solaris, осуществляя движение в селе Береговое, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, пересекавшую проезжую часть слева направо относительно движения автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.Суд учел позицию прокурора и приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишен права управления транспортными средствами на срок два года.В Крыму за год зафиксировано 295 ДТП, в которых погибли 56 пешеходов.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешеходаСтрашные цифры: сколько людей погибли на дорогах КрымаВ Крыму выросла смертность на дорогах
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_5f330ee81387780b80a3b28910781ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, приговор, закон и право, общество, новости крыма
Насмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель

Два года лишения свободы за смертельный наезд на женщину получил водитель в Феодосии

12:54 29.12.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Крымчанин приговорен к двум годам заключения за смерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Отмечается, что ДТП произошло в июле текущего года в Феодосии.
"Установлено, что подсудимый, управляя автомобилем Hyundai Solaris, осуществляя движение в селе Береговое, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, пересекавшую проезжую часть слева направо относительно движения автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Суд учел позицию прокурора и приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишен права управления транспортными средствами на срок два года.
"Судом удовлетворены гражданские иски родственников потерпевшей на общую сумму свыше 2 млн рублей в счет возмещения морального вреда", - уточняют в прокуратуре Крыма.
В Крыму за год зафиксировано 295 ДТП, в которых погибли 56 пешеходов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешехода
Страшные цифры: сколько людей погибли на дорогах Крыма
В Крыму выросла смертность на дорогах
 
КрымФеодосияДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеПрокуратура Республики КрымПриговорЗакон и правоОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:30Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе
14:23В очереди на Крымский мост почти 400 машин
14:12Российские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделю
14:06Российские военные отодвинули противника на Купянском направлении
13:53Недострой в заказнике: в Севастополе возбудили дело на предпринимателя
13:45Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
13:39Четыре новых спортивных комплекса появятся в Крыму в 2024 году – власти
13:23В Крыму встал на лапы парализованный львенок Симба
12:54Насмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель
12:44Утверждена программа социально-экономического развития новых регионов
12:26Хотел воевать на стороне врага: россиянин задержан за попытку госизмены
12:18Очередь перед Крымским мостом выросла в три раза
12:14В Крыму электричкам добавят вагоны на праздники и выходные
12:01На западе Крыма загорелся жилой дом
11:51Рост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды
11:29У Крымского моста начала расти очередь
11:15В Феодосии устраняют повреждения после атаки ВСУ
10:56В Севастополе по горячим следам задержан курьер за хищение миллиона
10:49В Севастополе отменяют рейсы парома и катера
10:43В Крыму пострадавшим от шторма выплатят 3,5 млрд рублей
Лента новостейМолния