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В Крыму стали чаще сбивать пешеходов - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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В Крыму стали чаще сбивать пешеходов
В Крыму стали чаще сбивать пешеходов - РИА Новости Крым, 28.12.2023
В Крыму стали чаще сбивать пешеходов
В Крыму за текущий год было зафиксировано 295 ДТП, в которых 56 пешеходов погибли и 249 пострадали. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T14:35
2023-12-28T14:35
анатолий борисенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за текущий год было зафиксировано 295 ДТП, в которых 56 пешеходов погибли и 249 пострадали. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко, отметив, что выросла тяжесть аварий с участием пешеходов.Согласно статистике, возросла тяжесть ДПТ с пешеходами, отметил он.Борисенко напомнил, что в ночное время суток вне населенных пунктов водителям бывает сложно заметить пешеходов."За 2023 год совершено 99 таких ДТП (ночью, вне населенных пунктов – ред.), в которых 36 человек погибли и 70 пострадали", - озвучил цифры глава ведомства.При этом он отметил, что если бы на одежде пешеходов были светоотражающие элементы, то уменьшилось бы и количество происшествий, и тяжесть последствий, поскольку "пешеходы были бы заметнее в ночное время, и водители не допустили эту ситуацию на дорогах".Ранее сообщалось, что с января по октябрь текущего года на дорогах Крыма произошло более 1,1 тысячи дорожно-транспортных происшествий, количество погибших в авариях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 25%.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные цифры: сколько людей погибли на дорогах КрымаСколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасностиВ Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами
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РИА Новости Крым
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анатолий борисенко, гибдд, мвд по республике крым, новости крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе, статистика
В Крыму стали чаще сбивать пешеходов

В Крыму за 11 месяцев 2023 года в ДТП погибли 56 пешеходов и 249 - пострадали

14:35 28.12.2023
 
© МВД по Республике КрымВ Ялте городской автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе
В Ялте городской автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за текущий год было зафиксировано 295 ДТП, в которых 56 пешеходов погибли и 249 пострадали. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко, отметив, что выросла тяжесть аварий с участием пешеходов.
"За 11 месяцев текущего года, по сравнению с предыдущим годом, наблюдается снижение по количеству ДТП и числу пострадавших. При этом возросла тяжесть последствий – имеем незначительный рост по погибшим", - сказал Борисенко.
Согласно статистике, возросла тяжесть ДПТ с пешеходами, отметил он.
Борисенко напомнил, что в ночное время суток вне населенных пунктов водителям бывает сложно заметить пешеходов.
"За 2023 год совершено 99 таких ДТП (ночью, вне населенных пунктов – ред.), в которых 36 человек погибли и 70 пострадали", - озвучил цифры глава ведомства.
При этом он отметил, что если бы на одежде пешеходов были светоотражающие элементы, то уменьшилось бы и количество происшествий, и тяжесть последствий, поскольку "пешеходы были бы заметнее в ночное время, и водители не допустили эту ситуацию на дорогах".
Ранее сообщалось, что с января по октябрь текущего года на дорогах Крыма произошло более 1,1 тысячи дорожно-транспортных происшествий, количество погибших в авариях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 25%.
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