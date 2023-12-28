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В Крыму стали чаще сбивать пешеходов

В Крыму стали чаще сбивать пешеходов - РИА Новости Крым, 28.12.2023

В Крыму стали чаще сбивать пешеходов

В Крыму за текущий год было зафиксировано 295 ДТП, в которых 56 пешеходов погибли и 249 пострадали. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T14:35

2023-12-28T14:35

2023-12-28T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за текущий год было зафиксировано 295 ДТП, в которых 56 пешеходов погибли и 249 пострадали. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко, отметив, что выросла тяжесть аварий с участием пешеходов.Согласно статистике, возросла тяжесть ДПТ с пешеходами, отметил он.Борисенко напомнил, что в ночное время суток вне населенных пунктов водителям бывает сложно заметить пешеходов."За 2023 год совершено 99 таких ДТП (ночью, вне населенных пунктов – ред.), в которых 36 человек погибли и 70 пострадали", - озвучил цифры глава ведомства.При этом он отметил, что если бы на одежде пешеходов были светоотражающие элементы, то уменьшилось бы и количество происшествий, и тяжесть последствий, поскольку "пешеходы были бы заметнее в ночное время, и водители не допустили эту ситуацию на дорогах".Ранее сообщалось, что с января по октябрь текущего года на дорогах Крыма произошло более 1,1 тысячи дорожно-транспортных происшествий, количество погибших в авариях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 25%.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные цифры: сколько людей погибли на дорогах КрымаСколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасностиВ Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий борисенко, гибдд, мвд по республике крым, новости крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе, статистика