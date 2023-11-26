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Сколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасности - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Сколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасности
Сколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасности - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Сколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасности
Около месяца назад на крымских дорогах камеры наблюдения начали фиксировать водителей, не пристегивающих ремни безопасности. За это время сотрудниками ГИБДД... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T08:04
2023-11-26T08:04
крым
дмитрий леонтьев
радио "спутник в крыму"
пдд (правила дорожного движения)
мвд по республике крым
гибдд
штрафы
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Начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев
Начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Около месяца назад на крымских дорогах камеры наблюдения начали фиксировать водителей, не пристегивающих ремни безопасности. За это время сотрудниками ГИБДД было вынесено 13 тысяч постановлений о нарушении этого правила, рассказал в эфире радио “Спутник в Крыму” начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.По словам представителя ведомства, новая мера сработала эффективно, и уже к концу первого месяца таких нарушений стало в разы меньше.Несмотря на то, что распознавать водителей, не пристегнутых ремнями безопасности, могут все комплексы фиксации, установленные в Крыму, настраивать все на поиск такого рода нарушителей в МВД не планируют.При этом погрешность в работе комплексов минимальна: за прошедший месяц на 13 тысяч постановлений пришлось всего около 7 попыток опротестовать штрафы. Все они, по словам Дмитрия Леонтьева, связаны с тем, что в машине ремни безопасности не предусмотрены конструкцией.“Как правило, это машины старого образца, не имеющие ремней безопасности от завода-изготовителя”, – отметил начальник Центра фиксации.В перспективе аналогичную работу ведомство может наладить и по не пристегивающимся пассажирам. Но пока такой цели у ГИБДД нет. Более того, правоохранители обратили внимание, что водители, которых вынудили пристегиваться, начали требовать этого и от своих пассажиров.О том, увеличится ли число фиксирующих нарушителей комплексов на дорогах Крыма, говорить пока рано.Напомним, согласно статье Кодекса административных правонарушений РФ поездка водителя или пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, влечет наложение штрафа в размере 1000 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полицияСевастополец задолжал по автомобильным штрафам более миллиона рублейВ Крыму выросла смертность на дорогах
https://crimea.ria.ru/20231113/samokatchikov-khotyat-priravnyat-k-avtomobilistam-i-podnyat-im-shtrafy-1132758425.html
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крым, дмитрий леонтьев, пдд (правила дорожного движения), мвд по республике крым, гибдд, штрафы
Сколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасности

В МВД Крыма рассказали о первых штрафах за езду без ремня безопасности

08:04 26.11.2023
 
© Depositphotos.comремень безопасности
ремень безопасности - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© Depositphotos.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Около месяца назад на крымских дорогах камеры наблюдения начали фиксировать водителей, не пристегивающих ремни безопасности. За это время сотрудниками ГИБДД было вынесено 13 тысяч постановлений о нарушении этого правила, рассказал в эфире радио “Спутник в Крыму” начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.
Начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев
08:04
По словам представителя ведомства, новая мера сработала эффективно, и уже к концу первого месяца таких нарушений стало в разы меньше.

“Сейчас количество нарушений значительно сократилось, водители начали пристегиваться ремнями безопасности. Если возьмем даже один комплекс, то раньше он за день выявлял большее 300 нарушений, а сейчас это количество около 40-50”, – сравнил Дмитрий Леонтьев.

Несмотря на то, что распознавать водителей, не пристегнутых ремнями безопасности, могут все комплексы фиксации, установленные в Крыму, настраивать все на поиск такого рода нарушителей в МВД не планируют.

“Основной посыл в этой работе – заставить пристегиваться ремнями безопасности, потому что зачастую это спасает жизни. И комплексы мы используем исключительно в тех местах, где у нас были ДТП, связанные с тем, что погибшие не были пристегнуты”, – пояснил представитель МВД.

При этом погрешность в работе комплексов минимальна: за прошедший месяц на 13 тысяч постановлений пришлось всего около 7 попыток опротестовать штрафы. Все они, по словам Дмитрия Леонтьева, связаны с тем, что в машине ремни безопасности не предусмотрены конструкцией.
“Как правило, это машины старого образца, не имеющие ремней безопасности от завода-изготовителя”, – отметил начальник Центра фиксации.
В перспективе аналогичную работу ведомство может наладить и по не пристегивающимся пассажирам. Но пока такой цели у ГИБДД нет. Более того, правоохранители обратили внимание, что водители, которых вынудили пристегиваться, начали требовать этого и от своих пассажиров.
О том, увеличится ли число фиксирующих нарушителей комплексов на дорогах Крыма, говорить пока рано.

“Будут добавляться новые комплексы или нет, будет ясно по итогам проведения анализа за 12 месяцев 2023 года. Поголовно все комплексы включаться не будут на это: у нас нет позиции штрафовать всех, везде и за все. Есть непосредственно намерение побудить пристегиваться, потому что это важно”, – заключил Дмитрий Леонтьев.

Напомним, согласно статье Кодекса административных правонарушений РФ поездка водителя или пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, влечет наложение штрафа в размере 1000 рублей.
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