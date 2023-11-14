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Севастополец задолжал по автомобильным штрафам более миллиона рублей
Севастополец задолжал по автомобильным штрафам более миллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Севастополец задолжал по автомобильным штрафам более миллиона рублей
В Севастополе сотрудники ГИБДД остановили водителя иномарки, у которого при проверке оказалось большое количество неоплаченных штрафов за нарушение правил... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T16:27
2023-11-14T16:27
2023-11-14T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники ГИБДД остановили водителя иномарки, у которого при проверке оказалось большое количество неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю.Автомобиль Audi под управлением 38-летнего водителя был остановлен сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Севастополю. При проверке документов оказалось, что у него не оплачены штрафы за нарушения ПДД на сумму 1 миллион 73 тысячи 325 рублей.Должнику предложили оплатить административные штрафы в день задержания. Так как он этого не сделал, на его автомобиль был наложен арест. Машину отправили на специализированную стоянку.Читайте также на РИА Новости Крым:Взаимное признание автоштрафов в России и Беларуси – принят новый законУрегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцуРоссияне смогут обжаловать штрафы в приложении "Госуслуги Авто"
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Севастополец задолжал по автомобильным штрафам более миллиона рублей
Долг по автомобильным штрафам у жителя Севастополя превысил миллион рублей
16:27 14.11.2023 (обновлено: 16:29 14.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники ГИБДД остановили водителя иномарки, у которого при проверке оказалось большое количество неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю.
"Сотрудники Госавтоинспекции задержали злостного нарушителя ПДД и неплательщика административных штрафов на общую сумму более одного миллиона", – говорится в сообщении.
Автомобиль Audi под управлением 38-летнего водителя был остановлен сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Севастополю. При проверке документов оказалось, что у него не оплачены штрафы за нарушения ПДД на сумму 1 миллион 73 тысячи 325 рублей.
"В отношении должника возбуждено 2 исполнительных производства по взысканию налогов на общую сумму 75 тысяч рублей, за нарушение ПДД – 5 тысяч рублей, вместе с тем в пользу физических и юридических лиц долг составил сумму 729 245 и 525 000 тысяч рублей", – пояснили в пресс-службе ведомства.
Должнику предложили оплатить административные штрафы в день задержания. Так как он этого не сделал, на его автомобиль был наложен арест. Машину отправили на специализированную стоянку.
"Согласно части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ административные штрафы за нарушение ПДД РФ могут быть оплачены с 50% скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ установлено, что общий срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 дней с момента вступления постановления в законную силу", – в ГИБДД.
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