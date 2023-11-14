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Севастополец задолжал по автомобильным штрафам более миллиона рублей

Севастополец задолжал по автомобильным штрафам более миллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Севастополец задолжал по автомобильным штрафам более миллиона рублей

В Севастополе сотрудники ГИБДД остановили водителя иномарки, у которого при проверке оказалось большое количество неоплаченных штрафов за нарушение правил... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T16:27

2023-11-14T16:27

2023-11-14T16:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники ГИБДД остановили водителя иномарки, у которого при проверке оказалось большое количество неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю.Автомобиль Audi под управлением 38-летнего водителя был остановлен сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Севастополю. При проверке документов оказалось, что у него не оплачены штрафы за нарушения ПДД на сумму 1 миллион 73 тысячи 325 рублей.Должнику предложили оплатить административные штрафы в день задержания. Так как он этого не сделал, на его автомобиль был наложен арест. Машину отправили на специализированную стоянку.Читайте также на РИА Новости Крым:Взаимное признание автоштрафов в России и Беларуси – принят новый законУрегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцуРоссияне смогут обжаловать штрафы в приложении "Госуслуги Авто"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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