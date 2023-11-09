В Крыму выросла смертность на дорогах
Смертность на дорогах Крыма выросла на 25 процентов с начала года – ГИБДД
09:37 09.11.2023 (обновлено: 09:49 09.11.2023)
© МВД РоссииРабота скорой на месте аварии
© МВД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. С января по октябрь текущего года на дорогах Крыма произошло более 1,1 тысячи дорожно-транспортных происшествий, количество погибших в авариях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 25%. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД МВД по республике Анатолий Борисенко в эфире радио "Спутник в Крыму".
"За 10 месяцев на территории Крыма произошло 1154 ДТП с пострадавшими – это почти на 10% ниже (по сравнению с прошлым годом – ред.). В этих авариях ранения получили 1449 человек – снижение на 11%. Но, к сожалению, по погибшим мы имеем рост на 25%", – сказал руководитель ведомства.
По словам Борисенко, значительную долю в количестве пострадавших и погибших в ДТП на дорогах региона занимают водители и пассажиры мотоциклов, мопедов, скутеров и велосипедов.
Наиболее частыми причинами аварий становятся нарушения правил обгона и проезда перекрестков, превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение дистанции, наезд на стоящие транспортные средства.
Начальник управления ГИБДД по республике также добавил, что за 10 месяцев этого года дорожные инспекторы Крыма выявили 6251 факт управления транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 6 ноября микроавтобус с 15 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем в Первомайском районе республики. В результате пострадали трое пассажиров микроавтобуса, в том числе двое детей.
Ранее МВД РФ опубликовало обзор дорожно-транспортной аварийности в стране. Согласно статистике, Крым входит в число регионов-антилидеров по количеству ДТП с летальным исходом с участием велосипедистов. Так, за девять месяцев на территории полуострова в авариях погибли семь велосипедистов.
Велоактивист, велопутешественник Андрей Бобров в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что этот рост обусловлен несколькими факторами, прежде всего, отсутствием велодорожек и дефицитом необходимых навыков у людей, которые выбирают этот вид транспорта для передвижения.
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