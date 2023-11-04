https://crimea.ria.ru/20231104/v-krymu-mototsiklist-nasmert-sbil-zhenschinu-na-peshekhodnom-perekhode-1132573145.html

В Крыму мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В Крыму мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 04.11.2023

В Крыму мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Водитель мотоцикла Yamaha сбил насмерть женщину на пешеходном переходе возле села Денисовка Симферопольского района, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T11:52

2023-11-04T11:52

2023-11-04T11:52

ситуация на дорогах крыма

крым

симферопольский район

происшествия

мвд по республике крым

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/04/1132571306_0:237:1176:899_1920x0_80_0_0_386543bf6c52f59c9b8ac48dfbdd1b26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла Yamaha сбил насмерть женщину на пешеходном переходе возле села Денисовка Симферопольского района, сообщает пресс-служба регионального МВД.В результате ДТП пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.Водитель мотоцикла был в защитном мотошлеме. Освидетельствование на месте ДТП показало, что он был трезв. Мужчину с полученными травмами доставили в больницу.Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.Ранее в Симферополе на перекрестке легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом Yamaha FZ1-SA. В результате аварии водитель мотоцикла получил различные травмы.В конце октября в Джанкойском районе Крыма водитель мотоцикла "ИЖ Юпитер" сбил на обочине 69-летнего пешехода. От полученных травм пожилой мужчина скончался. Виновнику ДТП грозит 12 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистамиВ Ялте подросток на мопеде врезался в стену: пострадала девушка-пассажирВ Крыму поездка подростков на питбайке закончилась аварией

крым

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольский район, происшествия, мвд по республике крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, общество, новости крыма