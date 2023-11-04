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В Крыму мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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В Крыму мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
В Крыму мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 04.11.2023
В Крыму мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Водитель мотоцикла Yamaha сбил насмерть женщину на пешеходном переходе возле села Денисовка Симферопольского района, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T11:52
2023-11-04T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла Yamaha сбил насмерть женщину на пешеходном переходе возле села Денисовка Симферопольского района, сообщает пресс-служба регионального МВД.В результате ДТП пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.Водитель мотоцикла был в защитном мотошлеме. Освидетельствование на месте ДТП показало, что он был трезв. Мужчину с полученными травмами доставили в больницу.Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.Ранее в Симферополе на перекрестке легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом Yamaha FZ1-SA. В результате аварии водитель мотоцикла получил различные травмы.В конце октября в Джанкойском районе Крыма водитель мотоцикла "ИЖ Юпитер" сбил на обочине 69-летнего пешехода. От полученных травм пожилой мужчина скончался. Виновнику ДТП грозит 12 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистамиВ Ялте подросток на мопеде врезался в стену: пострадала девушка-пассажирВ Крыму поездка подростков на питбайке закончилась аварией
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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В Крыму мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

МВД по Крыму: мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе под Симферополем

11:52 04.11.2023
 
© МВД по Республике КрымВ Симферополе мотоциклист насмерть сбил пешехода
В Симферополе мотоциклист насмерть сбил пешехода
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла Yamaha сбил насмерть женщину на пешеходном переходе возле села Денисовка Симферопольского района, сообщает пресс-служба регионального МВД.
"28-летний водитель мотоцикла Yamaha, двигаясь в направлении Симферополя по автодороге Симферополь-Ивановка, вблизи села Денисовка Симферопольского района, совершил наезд на женщину 1977 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.
Водитель мотоцикла был в защитном мотошлеме. Освидетельствование на месте ДТП показало, что он был трезв. Мужчину с полученными травмами доставили в больницу.
Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
Ранее в Симферополе на перекрестке легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом Yamaha FZ1-SA. В результате аварии водитель мотоцикла получил различные травмы.
В конце октября в Джанкойском районе Крыма водитель мотоцикла "ИЖ Юпитер" сбил на обочине 69-летнего пешехода. От полученных травм пожилой мужчина скончался. Виновнику ДТП грозит 12 лет лишения свободы.
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