https://crimea.ria.ru/20231029/v-krymu-mototsiklist-sbil-peshekhoda-emu-grozit-do-12-let-tyurmy-1132393177.html
В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы
В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 29.10.2023
В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы
Один человек погиб, еще один получил травмы в результате аварии с участием мотоцикла в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T13:18
2023-10-29T13:18
2023-10-29T13:30
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
мвд по республике крым
джанкойский район
новости крыма
гибдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132392672_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_0de748825f28dfe7b63b74e5e528b734.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил травмы в результате аварии с участием мотоцикла в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Инцидент произошел вблизи села Новая Жизнь в Джанкойском районе республики около 13 часов в пятницу, 28 октября. При этом 43-летний водитель управлял транспортным средством, на которое не был установлен государственный регистрационный знак.В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован, водитель мотоцикла получил травмы разной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.В ведомстве отметили, что, по имеющимся данным, водитель мотоцикла ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд лишил его права управления транспортным средством.В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела. Мотоциклисту грозит до 12 лет лишения свободы.В Кировском районе пешеход оказался под колесами Skoda Rapid и погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходеДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больницеДТП с автобусом в Севастополе: пострадала 75-летняя женщина
джанкойский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132392672_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e0016a3de68672eb7656c2958e2fe7a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мвд по республике крым, джанкойский район, новости крыма, гибдд
В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы
В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: решается вопрос о возбуждении уголовного дела
13:18 29.10.2023 (обновлено: 13:30 29.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил травмы в результате аварии с участием мотоцикла в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Инцидент произошел вблизи села Новая Жизнь в Джанкойском районе республики около 13 часов в пятницу, 28 октября. При этом 43-летний водитель управлял транспортным средством, на которое не был установлен государственный регистрационный знак.
"Водитель мотоцикла "ИЖ Юпитер" не выбрал безопасную скорость движения при заезде на закругление дороги, допустил выезд за пределы проезжей части вправо. Здесь он допустил наезд на пешехода 1954 г.р., который двигался в попутном направлении по обочине", – сказано в сообщении.
В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован, водитель мотоцикла получил травмы разной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что, по имеющимся данным, водитель мотоцикла ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд лишил его права управления транспортным средством.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела. Мотоциклисту грозит до 12 лет лишения свободы.
В Кировском районе пешеход оказался под колесами Skoda Rapid и погиб
.
Читайте также на РИА Новости Крым: