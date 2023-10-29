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В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы
В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 29.10.2023
В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы
Один человек погиб, еще один получил травмы в результате аварии с участием мотоцикла в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T13:18
2023-10-29T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил травмы в результате аварии с участием мотоцикла в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Инцидент произошел вблизи села Новая Жизнь в Джанкойском районе республики около 13 часов в пятницу, 28 октября. При этом 43-летний водитель управлял транспортным средством, на которое не был установлен государственный регистрационный знак.В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован, водитель мотоцикла получил травмы разной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.В ведомстве отметили, что, по имеющимся данным, водитель мотоцикла ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд лишил его права управления транспортным средством.В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела. Мотоциклисту грозит до 12 лет лишения свободы.В Кировском районе пешеход оказался под колесами Skoda Rapid и погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходеДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больницеДТП с автобусом в Севастополе: пострадала 75-летняя женщина
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мвд по республике крым, джанкойский район, новости крыма, гибдд
В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы

В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: решается вопрос о возбуждении уголовного дела

13:18 29.10.2023 (обновлено: 13:30 29.10.2023)
 
© МВД КрымДТП в Джанкойском районе
ДТП в Джанкойском районе
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил травмы в результате аварии с участием мотоцикла в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Инцидент произошел вблизи села Новая Жизнь в Джанкойском районе республики около 13 часов в пятницу, 28 октября. При этом 43-летний водитель управлял транспортным средством, на которое не был установлен государственный регистрационный знак.
"Водитель мотоцикла "ИЖ Юпитер" не выбрал безопасную скорость движения при заезде на закругление дороги, допустил выезд за пределы проезжей части вправо. Здесь он допустил наезд на пешехода 1954 г.р., который двигался в попутном направлении по обочине", – сказано в сообщении.
В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован, водитель мотоцикла получил травмы разной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что, по имеющимся данным, водитель мотоцикла ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд лишил его права управления транспортным средством.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела. Мотоциклисту грозит до 12 лет лишения свободы.
В Кировском районе пешеход оказался под колесами Skoda Rapid и погиб.
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Заголовок открываемого материала
13:18В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы
13:13Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто с обеих сторон
13:01Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани
12:43После аварии с двумя автобусами в Севастополе СК возбудил дело
12:31Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью закрыто
12:19Володин пригрозил ЕС конфискацией их активов
11:43Над Ростовом сработала ПВО: что известно
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