https://crimea.ria.ru/20231029/v-krymu-mototsiklist-sbil-peshekhoda-emu-grozit-do-12-let-tyurmy-1132393177.html

В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы

В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 29.10.2023

В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы

Один человек погиб, еще один получил травмы в результате аварии с участием мотоцикла в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T13:18

2023-10-29T13:18

2023-10-29T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил травмы в результате аварии с участием мотоцикла в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Инцидент произошел вблизи села Новая Жизнь в Джанкойском районе республики около 13 часов в пятницу, 28 октября. При этом 43-летний водитель управлял транспортным средством, на которое не был установлен государственный регистрационный знак.В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован, водитель мотоцикла получил травмы разной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.В ведомстве отметили, что, по имеющимся данным, водитель мотоцикла ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд лишил его права управления транспортным средством.В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела. Мотоциклисту грозит до 12 лет лишения свободы.В Кировском районе пешеход оказался под колесами Skoda Rapid и погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходеДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больницеДТП с автобусом в Севастополе: пострадала 75-летняя женщина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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