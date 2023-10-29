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Смертельное ДТП в Ленинском районе: погиб пешеход

Смертельное ДТП в Ленинском районе: погиб пешеход - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Смертельное ДТП в Ленинском районе: погиб пешеход

На трассе в Кировском районе Крыма погиб пешеход, который который двигался по проезжей части дороги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T10:59

2023-10-29T10:59

2023-10-29T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. На трассе в Кировском районе Крыма погиб пешеход, который который двигался по проезжей части дороги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован.На место дорожно-транспортного происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Полиция устанавливает обстоятельства аварии, проинформировали в ведомстве.Накануне сообщалось, что более 10 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель фургона сбил ребенка на самокатеДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больницеДТП с автобусом в Севастополе: пострадала 75-летняя женщина

ленинский район

щелкино

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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