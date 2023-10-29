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Смертельное ДТП в Ленинском районе: погиб пешеход - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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Смертельное ДТП в Ленинском районе: погиб пешеход
Смертельное ДТП в Ленинском районе: погиб пешеход - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Смертельное ДТП в Ленинском районе: погиб пешеход
На трассе в Кировском районе Крыма погиб пешеход, который который двигался по проезжей части дороги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T10:59
2023-10-29T10:59
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
ленинский район
происшествия
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. На трассе в Кировском районе Крыма погиб пешеход, который который двигался по проезжей части дороги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован.На место дорожно-транспортного происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Полиция устанавливает обстоятельства аварии, проинформировали в ведомстве.Накануне сообщалось, что более 10 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель фургона сбил ребенка на самокатеДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больницеДТП с автобусом в Севастополе: пострадала 75-летняя женщина
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Смертельное ДТП в Ленинском районе: погиб пешеход

МВД Крыма: в Кировском районе полуострова погиб пешеход

10:59 29.10.2023
 
© МВД КрымДТП в Ленинском районе
ДТП в Ленинском районе
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. На трассе в Кировском районе Крыма погиб пешеход, который который двигался по проезжей части дороги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
"28 октября в 20:45 водитель автомобиля Skoda Rapid, гражданин 1990 г. р., вблизи г. Щелкино, двигаясь по автодороге Ленино – Мысовое со стороны г. Щелкино в направлении поселка Ленино, допустил наезд на пешехода, мужчину 1962 г. р., который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении", – сказано в сообщении ведомства.
В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован.
На место дорожно-транспортного происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Полиция устанавливает обстоятельства аварии, проинформировали в ведомстве.
Накануне сообщалось, что более 10 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Севастополе.
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