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Более 10 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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Более 10 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Севастополе
Более 10 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Более 10 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Севастополе
В Севастополе при столкновении двух пассажирских автобусов пострадали более десяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T23:33
2023-10-28T23:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе при столкновении двух пассажирских автобусов пострадали более десяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Авария произошла в субботу около 20:40 в Гагаринском районе города."48-летний водитель маршрутного автобуса Mercedes-Benz, двигаясь по улице Меньшикова в сторону проспекта Октябрьской Революции, в районе дома № 44 по улице Руднева совершил наезд на стоящий впереди маршрутный автобус "Богдан", в котором также находились пассажиры", – сообщают в МВД.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции документируют ДТП. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, заключили в ведомстве.Накануне в Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель фургона сбил ребенка на самокатеДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больницеДТП с автобусом в Севастополе: пострадала 75-летняя женщина
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Более 10 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Севастополе

В Севастополе столкнулись два маршрутных автобуса – пострадали более 10 человек

23:33 28.10.2023 (обновлено: 23:36 28.10.2023)
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие
В Севастополе столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие
© Полиция Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе при столкновении двух пассажирских автобусов пострадали более десяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Авария произошла в субботу около 20:40 в Гагаринском районе города.
"48-летний водитель маршрутного автобуса Mercedes-Benz, двигаясь по улице Меньшикова в сторону проспекта Октябрьской Революции, в районе дома № 44 по улице Руднева совершил наезд на стоящий впереди маршрутный автобус "Богдан", в котором также находились пассажиры", – сообщают в МВД.
По предварительным данным, в результате столкновения пострадали более 10 пассажиров обеих маршруток и водитель автобуса "Богдан". Всем оказана необходимая медицинская помощь, уточнили в полиции.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции документируют ДТП. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, заключили в ведомстве.
Накануне в Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 29 октября
23:33Более 10 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Севастополе
23:10В Волновахе в частном доме расстреляли девять человек, в том числе детей
21:06Главное за день: 28 октября
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