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Более 10 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Севастополе

Более 10 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Более 10 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Севастополе

В Севастополе при столкновении двух пассажирских автобусов пострадали более десяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T23:33

2023-10-28T23:33

2023-10-28T23:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе при столкновении двух пассажирских автобусов пострадали более десяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Авария произошла в субботу около 20:40 в Гагаринском районе города."48-летний водитель маршрутного автобуса Mercedes-Benz, двигаясь по улице Меньшикова в сторону проспекта Октябрьской Революции, в районе дома № 44 по улице Руднева совершил наезд на стоящий впереди маршрутный автобус "Богдан", в котором также находились пассажиры", – сообщают в МВД.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции документируют ДТП. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, заключили в ведомстве.Накануне в Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель фургона сбил ребенка на самокатеДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больницеДТП с автобусом в Севастополе: пострадала 75-летняя женщина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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