https://crimea.ria.ru/20231101/v-krymu-rezko-vyroslo-chislo-dtp-s-velosipedistami-1132479824.html

В Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами

В Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами - РИА Новости Крым, 01.11.2023

В Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами

Количество аварий, в которых пострадали велосипедисты, в России увеличилось за 9 месяцев на 10%. Крым попал в число регионов, где в ДТП погибло больше всего... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T21:45

2023-11-01T21:45

2023-11-01T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Количество аварий, в которых пострадали велосипедисты, в России увеличилось за 9 месяцев на 10%. Крым попал в число регионов, где в ДТП погибло больше всего велосипедистов. Такую информацию опубликовал Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.По данным Научного центра БДД, наибольшее число погибших велосипедистов зарегистрировано в том числе в Республике Крым. За 9 месяцев на территории полуострова в ДТП погибло семь велосипедистов. По количеству подобных смертельных случаев Крым занимает седьмое место. На первом – Краснодарский край, где погиб 31 велосипедист.Одно из смертельных дорожно-транспортных происшествий произошло в Сакском районе в сентябре. На 38 км автодороги Новоселовское – Саки водитель автомобиля, не выбрав боковой интервал, наехал на велосипедиста, после чего скрылся с места ДТП. 51-летний владелец двухколесного транспорта скончался в больнице.Еще один велосипедист погиб в результате ДТП в августе под Симферополем вблизи села Чистенькое. Водитель за рулем автомобиля BMW 740 совершил на него наезд на нерегулируемом пешеходном переходе.Упомянут в документе и Севастополь. Он попал в число регионов, где отмечен рост количества ДТП с наездом на пешеходов. За девять месяцев в Севастополе произошло 140 подобных ДТП, в которых ранены 136 человек и 8 погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТПКак нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полицияНе подал знак рукой: в Крыму юный велосипедист попал под колеса "ВАЗа"

https://crimea.ria.ru/20230921/sbil-na-180-kmch-voditelya-bmw-osudyat-za-smertelnoe-dtp-s-velosipedistom-1131586363.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, севастополь, крым, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), статистика, новости, новости крыма