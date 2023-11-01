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В Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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В Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами
В Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами - РИА Новости Крым, 01.11.2023
В Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами
Количество аварий, в которых пострадали велосипедисты, в России увеличилось за 9 месяцев на 10%. Крым попал в число регионов, где в ДТП погибло больше всего... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Количество аварий, в которых пострадали велосипедисты, в России увеличилось за 9 месяцев на 10%. Крым попал в число регионов, где в ДТП погибло больше всего велосипедистов. Такую информацию опубликовал Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.По данным Научного центра БДД, наибольшее число погибших велосипедистов зарегистрировано в том числе в Республике Крым. За 9 месяцев на территории полуострова в ДТП погибло семь велосипедистов. По количеству подобных смертельных случаев Крым занимает седьмое место. На первом – Краснодарский край, где погиб 31 велосипедист.Одно из смертельных дорожно-транспортных происшествий произошло в Сакском районе в сентябре. На 38 км автодороги Новоселовское – Саки водитель автомобиля, не выбрав боковой интервал, наехал на велосипедиста, после чего скрылся с места ДТП. 51-летний владелец двухколесного транспорта скончался в больнице.Еще один велосипедист погиб в результате ДТП в августе под Симферополем вблизи села Чистенькое. Водитель за рулем автомобиля BMW 740 совершил на него наезд на нерегулируемом пешеходном переходе.Упомянут в документе и Севастополь. Он попал в число регионов, где отмечен рост количества ДТП с наездом на пешеходов. За девять месяцев в Севастополе произошло 140 подобных ДТП, в которых ранены 136 человек и 8 погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТПКак нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полицияНе подал знак рукой: в Крыму юный велосипедист попал под колеса "ВАЗа"
https://crimea.ria.ru/20230921/sbil-na-180-kmch-voditelya-bmw-osudyat-za-smertelnoe-dtp-s-velosipedistom-1131586363.html
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дтп, севастополь, крым, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), статистика, новости, новости крыма
В Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами

В Крыму гибнут велосипедисты: по числу ДТП республика на седьмом месте в России

21:45 01.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВелосипед на автомобильной парковке
Велосипед на автомобильной парковке - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Количество аварий, в которых пострадали велосипедисты, в России увеличилось за 9 месяцев на 10%. Крым попал в число регионов, где в ДТП погибло больше всего велосипедистов. Такую информацию опубликовал Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.

"За 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 4 630 (+10%) ДТП, в которых погибли 253 и получили ранение 4 409 велосипедистов", - говорится в опубликованном на сайте ведомства обзоре дорожно-транспортной аварийности в РФ.

По данным Научного центра БДД, наибольшее число погибших велосипедистов зарегистрировано в том числе в Республике Крым. За 9 месяцев на территории полуострова в ДТП погибло семь велосипедистов. По количеству подобных смертельных случаев Крым занимает седьмое место. На первом – Краснодарский край, где погиб 31 велосипедист.
Одно из смертельных дорожно-транспортных происшествий произошло в Сакском районе в сентябре. На 38 км автодороги Новоселовское – Саки водитель автомобиля, не выбрав боковой интервал, наехал на велосипедиста, после чего скрылся с места ДТП. 51-летний владелец двухколесного транспорта скончался в больнице.
Еще один велосипедист погиб в результате ДТП в августе под Симферополем вблизи села Чистенькое. Водитель за рулем автомобиля BMW 740 совершил на него наезд на нерегулируемом пешеходном переходе.
"Аварийность с участием велосипедистов носит сезонный характер. Наибольшие значения основных показателей аварийности с пострадавшими велосипедистами характерны для теплого периода, в связи с чем наибольшие показатели аварийности зафиксированы в летнее время года", - говорится в обзоре Научного центра БДД МВД России.
Упомянут в документе и Севастополь. Он попал в число регионов, где отмечен рост количества ДТП с наездом на пешеходов. За девять месяцев в Севастополе произошло 140 подобных ДТП, в которых ранены 136 человек и 8 погибли.
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