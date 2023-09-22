https://crimea.ria.ru/20230922/v-krymu-ustanovili-lichnost-vinovnika-smertelnogo-dtp-s-velosipedistom-1131607498.html

В Крыму установили личность виновника смертельного ДТП с велосипедистом

В Крыму установили личность виновника смертельного ДТП с велосипедистом - РИА Новости Крым, 22.09.2023

В Крыму установили личность виновника смертельного ДТП с велосипедистом

В Сакском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места. Личность виновника смертельного ДТП установлена. Об этом сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T18:29

2023-09-22T18:29

2023-09-22T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Сакском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места. Личность виновника смертельного ДТП установлена. Об этом сообщили в региональном главке МВД."По предварительным данным, 22.09.2023 года в 05:30 на автодороге Новоселовское – Саки на 38 км + 729 м, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь со стороны села Охотниково в направлении города Саки, не выбрал безопасный боковой интервал, допустил наезд на велосипедиста, 1972 года рождения, который двигался впереди, в попутном направлении", - говорится в Telegram-сообщении ведомства.От полученных травм велосипедист скончался в больнице.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность водителя, скрывшегося с места ДТП. Им оказался житель города Евпатории, 1964 года рождения.Ранее в Севастополе мопедист сбил пенсионерку и скрылся. Полиция также устанавливает все обстоятельства происшествия и просит откликнуться свидетелей ДТП.Также сообщалось, что в ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки на трассе Симферополь – Евпатория пострадали шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутереСмертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном автоСбил на 180 км/ч: водителя BMW осудят за смертельное ДТП с велосипедистом

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2023

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