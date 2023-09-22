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В Крыму установили личность виновника смертельного ДТП с велосипедистом - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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В Крыму установили личность виновника смертельного ДТП с велосипедистом
В Крыму установили личность виновника смертельного ДТП с велосипедистом - РИА Новости Крым, 22.09.2023
В Крыму установили личность виновника смертельного ДТП с велосипедистом
В Сакском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места. Личность виновника смертельного ДТП установлена. Об этом сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T18:29
2023-09-22T18:29
дтп
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Сакском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места. Личность виновника смертельного ДТП установлена. Об этом сообщили в региональном главке МВД."По предварительным данным, 22.09.2023 года в 05:30 на автодороге Новоселовское – Саки на 38 км + 729 м, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь со стороны села Охотниково в направлении города Саки, не выбрал безопасный боковой интервал, допустил наезд на велосипедиста, 1972 года рождения, который двигался впереди, в попутном направлении", - говорится в Telegram-сообщении ведомства.От полученных травм велосипедист скончался в больнице.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность водителя, скрывшегося с места ДТП. Им оказался житель города Евпатории, 1964 года рождения.Ранее в Севастополе мопедист сбил пенсионерку и скрылся. Полиция также устанавливает все обстоятельства происшествия и просит откликнуться свидетелей ДТП.Также сообщалось, что в ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки на трассе Симферополь – Евпатория пострадали шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутереСмертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном автоСбил на 180 км/ч: водителя BMW осудят за смертельное ДТП с велосипедистом
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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дтп, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, евпатория, саки, крым, новости крыма
В Крыму установили личность виновника смертельного ДТП с велосипедистом

МВД: в Сакском районе водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия

18:29 22.09.2023
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Сакском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места. Личность виновника смертельного ДТП установлена. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
"По предварительным данным, 22.09.2023 года в 05:30 на автодороге Новоселовское – Саки на 38 км + 729 м, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь со стороны села Охотниково в направлении города Саки, не выбрал безопасный боковой интервал, допустил наезд на велосипедиста, 1972 года рождения, который двигался впереди, в попутном направлении", - говорится в Telegram-сообщении ведомства.
От полученных травм велосипедист скончался в больнице.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность водителя, скрывшегося с места ДТП. Им оказался житель города Евпатории, 1964 года рождения.
Ранее в Севастополе мопедист сбил пенсионерку и скрылся. Полиция также устанавливает все обстоятельства происшествия и просит откликнуться свидетелей ДТП.
Также сообщалось, что в ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки на трассе Симферополь – Евпатория пострадали шесть человек.
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