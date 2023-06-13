https://crimea.ria.ru/20230613/kak-narushayut-pdd-v-krymu-i-chto-gotovitsya-sdelat-politsiya-1129251226.html

Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полиция

Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полиция - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полиция

В Крыму число нарушений водителями правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения, увеличилось в 100 раз по сравнению с прошлым... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T07:02

2023-06-13T07:02

2023-06-13T08:37

пдд (правила дорожного движения)

гибдд

мвд по республике крым

правонарушения

дмитрий леонтьев

дтп

безопасность

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Крыму число нарушений водителями правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения, увеличилось в 100 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.По словам Леонтьева, рост числа нарушений ПДД объясняется увеличением числа камер и комплексов видеонаблюдения на дорогах. Чаще всего водители превышают скорость и не предоставляют преимущество, что отражается на статистике аварийности. При этом "настораживает, что увеличиваются грубые нарушения", отметил он.По его словам, только за пять месяцев текущего года Центр вынес 890 000 постановлений в связи с нарушением водителями ПДД, и они "фиксируются практически везде"."Больше всего вопросов вызывают пешеходные переходы в населенных пунктах и перекрестки", - отметил Леонтьев.При этом в целом по Крыму в этом году наблюдается снижение числа ДТП. Уменьшилось, согласно статистике, и количество пострадавших. Зато выросло количество погибших за аналогичный период, то есть увеличилась тяжесть последствий, добавил эксперт.Во многих случаях "количество погибших напрямую зависит от безопасности нахождения водителя и пассажиров в салоне автомобиля: они должны быть пристегнуты", отметил Леонтьев.К сожалению, камеры и комплексы, установленные на дорогах, пока не могут фиксировать непристегнутых пассажиров, сидящих за водителем. Так что пока за этим следят инспекторы ДПС, как и за нарушителями-пешеходами и нетрезвыми водителями. То есть всем тем, что еще недоступно технике.Избавить полицейских от других забот, чтобы сосредоточиться на этих направлениях, позволит увеличение количества камер в Крыму. Это произойдет после вступления в силу закона о правилах размещения стационарных дорожных камер, а также мобильных и передвижных комплексов. Известно, что документ начнет действовать 1 сентября, он уже подписан президентом РФ.По словам Леонтьева, это очень позитивная новость для сотрудников ГИБДД, поскольку позволит добиться порядка на дорогах и, главное, уменьшения числа жертв ДТП.Эксперт добавил, что увеличение числа камер не преследует цель заработать больше денег на штрафах. Главное - снизить аварийность. По его словам, за последнее время благодаря установке дополнительных камер ликвидировано 19 очагов аварийности: автомобили стали двигаться на этих участках с той скоростью, при которой водитель может повлиять на дорожную обстановку, вовремя затормозив.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновный в ДТП с тремя детьми в Крыму пойдет под суд Водитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе Двое "Жигулей" столкнулись на трассе в Крыму - водители в больнице

https://crimea.ria.ru/20230601/smertelnoe-dtp-na-severe-kryma-pogib-25-letniy-voditel-vaza-1129128136.html

https://crimea.ria.ru/20230606/voditel-mototsikla-pogib-v-troynom-dtp-v-simferopole-1129222777.html

https://crimea.ria.ru/20230605/v-krymu-semya-s-tremya-detmi-postradala-v-dtp-1129192750.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пдд (правила дорожного движения), гибдд, мвд по республике крым, правонарушения, дмитрий леонтьев, дтп, безопасность