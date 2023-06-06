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Двое "Жигулей" столкнулись на трассе в Крыму – водители в больнице - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230606/dvoe-zhiguley-stolknulis-na-trasse-v-krymu--voditeli-v-bolnitse--1129213719.html
Двое "Жигулей" столкнулись на трассе в Крыму – водители в больнице
Двое "Жигулей" столкнулись на трассе в Крыму – водители в больнице - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Двое "Жигулей" столкнулись на трассе в Крыму – водители в больнице
Два человека пострадали в аварии на трассе Ялта – Севастополь, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T12:51
2023-06-06T12:52
ситуация на дорогах крыма
крым
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
мвд по республике крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии на трассе Ялта – Севастополь, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.ДТП произошло накануне вечером. Предварительно установлено, что 44-летний водитель ВАЗ-2107 при повороте налево с главной дороги не уступил дорогу ВАЗ-21099 под управлением 20-летнего владельца, который двигался прямо. "В результате ДТП оба водителя получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", – уточнили в полиции.По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии выясняют специалисты.Ранее в Севастополе пьяный водитель сбил пенсионерку на тротуаре.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновный в ДТП с тремя детьми в Крыму пойдет под судСмертельное ДТП на севере Крыма: погиб 25-летний водитель ВАЗаНа западе Крыма иномарка врезалась в микроавтобус: один пострадавший
https://crimea.ria.ru/20230531/v-kerchi-voditel-sbil-rebenka-i-skrylsya-s-mesta-avarii-1129114747.html
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РИА Новости Крым
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крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, транспорт, ялта, севастополь
Двое "Жигулей" столкнулись на трассе в Крыму – водители в больнице

На трассе Ялта-Севастополь столкнулись два отечественных авто - пострадали водители

12:51 06.06.2023 (обновлено: 12:52 06.06.2023)
 
© МВД по Республике КрымДТП на трассе Ялта-Севастополь
ДТП на трассе Ялта-Севастополь
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии на трассе Ялта – Севастополь, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
ДТП произошло накануне вечером. Предварительно установлено, что 44-летний водитель ВАЗ-2107 при повороте налево с главной дороги не уступил дорогу ВАЗ-21099 под управлением 20-летнего владельца, который двигался прямо.
"В результате ДТП оба водителя получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", – уточнили в полиции.
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Ранее в Севастополе пьяный водитель сбил пенсионерку на тротуаре.
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