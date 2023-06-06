https://crimea.ria.ru/20230606/dvoe-zhiguley-stolknulis-na-trasse-v-krymu--voditeli-v-bolnitse--1129213719.html

Двое "Жигулей" столкнулись на трассе в Крыму – водители в больнице

Двое "Жигулей" столкнулись на трассе в Крыму – водители в больнице - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Двое "Жигулей" столкнулись на трассе в Крыму – водители в больнице

Два человека пострадали в аварии на трассе Ялта – Севастополь, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T12:51

2023-06-06T12:51

2023-06-06T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии на трассе Ялта – Севастополь, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.ДТП произошло накануне вечером. Предварительно установлено, что 44-летний водитель ВАЗ-2107 при повороте налево с главной дороги не уступил дорогу ВАЗ-21099 под управлением 20-летнего владельца, который двигался прямо. "В результате ДТП оба водителя получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", – уточнили в полиции.По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии выясняют специалисты.Ранее в Севастополе пьяный водитель сбил пенсионерку на тротуаре.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновный в ДТП с тремя детьми в Крыму пойдет под судСмертельное ДТП на севере Крыма: погиб 25-летний водитель ВАЗаНа западе Крыма иномарка врезалась в микроавтобус: один пострадавший

https://crimea.ria.ru/20230531/v-kerchi-voditel-sbil-rebenka-i-skrylsya-s-mesta-avarii-1129114747.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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