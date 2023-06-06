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Водитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Водитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе
Водитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Водитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе
Один человек погиб в результате аварии с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей в Симферополе, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T18:14
2023-06-06T18:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате аварии с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей в Симферополе, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Инцидент произошел на выходных в Каменском массиве.В результате ДТП водитель мотоцикла погиб. Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, идёт проверка.Ранее сообщалось, что трассе Ялта - Севастополь столкнулись два автомобиля "Лада" - оба водителя отечественных авто доставлены в больницу с различными травмами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный водитель сбил пенсионерку на тротуареНа западе Крыма иномарка врезалась в микроавтобус: один пострадавшийСмертельное ДТП на севере Крыма: погиб 25-летний водитель ВАЗа
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Водитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе

МВД: в тройном ДТП в Симферополе погиб водитель мотоцикла

18:14 06.06.2023
 
© МВД по Республике КрымВодитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе
Водитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате аварии с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей в Симферополе, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Инцидент произошел на выходных в Каменском массиве.

"28-летний водитель мотоцикла Suzuki, двигаясь в направлении улицы Озимой, не справился с управлением и допустил наезд на впереди идущий автомобиль Chevrolet Lacetti, после чего выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta", - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб. Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, идёт проверка.
Ранее сообщалось, что трассе Ялта - Севастополь столкнулись два автомобиля "Лада" - оба водителя отечественных авто доставлены в больницу с различными травмами.
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