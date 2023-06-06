https://crimea.ria.ru/20230606/voditel-mototsikla-pogib-v-troynom-dtp-v-simferopole-1129222777.html

Водитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе

Водитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Водитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе

Один человек погиб в результате аварии с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей в Симферополе, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T18:14

2023-06-06T18:14

2023-06-06T18:14

ситуация на дорогах крыма

симферополь

крым

мвд по республике крым

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

транспорт

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129222525_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_d7afeb03cbc800416000ead18d073d6a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате аварии с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей в Симферополе, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Инцидент произошел на выходных в Каменском массиве.В результате ДТП водитель мотоцикла погиб. Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, идёт проверка.Ранее сообщалось, что трассе Ялта - Севастополь столкнулись два автомобиля "Лада" - оба водителя отечественных авто доставлены в больницу с различными травмами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный водитель сбил пенсионерку на тротуареНа западе Крыма иномарка врезалась в микроавтобус: один пострадавшийСмертельное ДТП на севере Крыма: погиб 25-летний водитель ВАЗа

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, мвд по республике крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, транспорт, общество