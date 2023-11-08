https://crimea.ria.ru/20231108/v-sevastopole-pozhiloy-voditel-sbil-zhenschinu-v-shage-ot-perekhoda-1132660846.html

В Севастополе пожилой водитель сбил женщину в шаге от перехода

В Севастополе пожилой водитель сбил женщину в шаге от перехода - РИА Новости Крым, 08.11.2023

В Севастополе пожилой водитель сбил женщину в шаге от перехода

Жительницу Севастополя доставили в больницу с травмами, полученными в ДТП возле пешеходного перехода. Подробности и видео происшествия опубликовали в... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T17:05

2023-11-08T17:05

2023-11-08T17:05

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

крым

новости

новости крыма

севастополь

умвд россии по севастополю

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0b/1128120343_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_5474319782d40a3b3def881baa1eee53.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Жительницу Севастополя доставили в больницу с травмами, полученными в ДТП возле пешеходного перехода. Подробности и видео происшествия опубликовали в пресс-службе Управления МВД по Севастополю.По информации ведомства, авария произошла в 13:50 на проспекте Героев Сталинграда.На видеокадрах с камеры наблюдения, опубликованных в официальном Telegram-канале полиции Севастополя, видно, что пешеходный переход был буквально в пяти метрах от женщины, которая начала перебегать дорогу, пытаясь успеть на стоявший на противоположной стороне троллейбус. Водитель же, переехав “зебру” на красный, по непонятным причинам так и не остановился. При этом камера зафиксировала, что после наезда мужчина вышел из автомобиля и помог женщине подняться на ноги.Пострадавшая была доставлена в городскую больницу с травмами. Водителя сотрудники полиции проверили на наличие алкоголя в крови, но мужчина был трезв. По факту ДТП сотрудники ведомства проводят проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре “скорая” вылетела на тротуар: двое пострадавшихБезопасные трамваи: почему в Крыму нужно развивать электротранспортСмертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешехода

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, новости, новости крыма, севастополь, умвд россии по севастополю