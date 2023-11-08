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В Севастополе пожилой водитель сбил женщину в шаге от перехода - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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В Севастополе пожилой водитель сбил женщину в шаге от перехода
В Севастополе пожилой водитель сбил женщину в шаге от перехода - РИА Новости Крым, 08.11.2023
В Севастополе пожилой водитель сбил женщину в шаге от перехода
Жительницу Севастополя доставили в больницу с травмами, полученными в ДТП возле пешеходного перехода. Подробности и видео происшествия опубликовали в... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T17:05
2023-11-08T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Жительницу Севастополя доставили в больницу с травмами, полученными в ДТП возле пешеходного перехода. Подробности и видео происшествия опубликовали в пресс-службе Управления МВД по Севастополю.По информации ведомства, авария произошла в 13:50 на проспекте Героев Сталинграда.На видеокадрах с камеры наблюдения, опубликованных в официальном Telegram-канале полиции Севастополя, видно, что пешеходный переход был буквально в пяти метрах от женщины, которая начала перебегать дорогу, пытаясь успеть на стоявший на противоположной стороне троллейбус. Водитель же, переехав “зебру” на красный, по непонятным причинам так и не остановился. При этом камера зафиксировала, что после наезда мужчина вышел из автомобиля и помог женщине подняться на ноги.Пострадавшая была доставлена в городскую больницу с травмами. Водителя сотрудники полиции проверили на наличие алкоголя в крови, но мужчина был трезв. По факту ДТП сотрудники ведомства проводят проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре “скорая” вылетела на тротуар: двое пострадавшихБезопасные трамваи: почему в Крыму нужно развивать электротранспортСмертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешехода
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В Севастополе пожилой водитель сбил женщину в шаге от перехода

Женщина попала под колеса авто на пешеходном переходе в Севастополе

17:05 08.11.2023
 
ДТП
ДТП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Жительницу Севастополя доставили в больницу с травмами, полученными в ДТП возле пешеходного перехода. Подробности и видео происшествия опубликовали в пресс-службе Управления МВД по Севастополю.
По информации ведомства, авария произошла в 13:50 на проспекте Героев Сталинграда.
“73-летний водитель автомобиля Лада Веста <…>, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 62-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля”, - пояснили в МВД, отметив, что пешеход переходила дорогу не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости.
На видеокадрах с камеры наблюдения, опубликованных в официальном Telegram-канале полиции Севастополя, видно, что пешеходный переход был буквально в пяти метрах от женщины, которая начала перебегать дорогу, пытаясь успеть на стоявший на противоположной стороне троллейбус. Водитель же, переехав “зебру” на красный, по непонятным причинам так и не остановился. При этом камера зафиксировала, что после наезда мужчина вышел из автомобиля и помог женщине подняться на ноги.
Пострадавшая была доставлена в городскую больницу с травмами. Водителя сотрудники полиции проверили на наличие алкоголя в крови, но мужчина был трезв. По факту ДТП сотрудники ведомства проводят проверку.
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