https://crimea.ria.ru/20231107/v-krasnodare-skoraya-vyletela-na-trotuar-dvoe-postradavshikh-1132623716.html

В Краснодаре "скорая" вылетела на тротуар: двое пострадавших

В Краснодаре "скорая" вылетела на тротуар: двое пострадавших - РИА Новости Крым, 07.11.2023

В Краснодаре "скорая" вылетела на тротуар: двое пострадавших

скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем, два человек получили травмы. Об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия сообщил министр... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T13:59

2023-11-07T13:59

2023-11-07T13:59

дтп

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скорая помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодаре спешившая на вызов к ребенку скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем, два человек получили травмы. Об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.Авария произошла 7 ноября на пересечении улицы 40-летия Победы и 1 Мая.По словам министра, бригада врачей направлялась на срочный вызов к маленькому пациенту. Автомобиль скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и сиреной. При этом легковая машина двигалась на большой скорости и не пропустила медиков. В результате аварии "скорая" вылетела на тротуар.Дорожная авария, в которую также попал автомобиль скорой помощи, произошла ранее в Симферополе. Скорая столкнулась с пассажирским автобусом.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель скорой помощи осужден в Крыму за смертельное ДТПСамые страшные ДТП со "скорыми" в Крыму: справкаАвтомобиль "скорой" попал в ДТП в Симферополе – есть пострадавшие

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодар, скорая помощь, происшествия, новости, общество