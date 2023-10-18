https://crimea.ria.ru/20231018/voditel-skoroy-pomoschi-osuzhden-v-krymu-za-smertelnoe-dtp-1132178365.html

Водитель скорой помощи осужден в Крыму за смертельное ДТП

Водитель скорой помощи осужден в Крыму за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Водитель скорой помощи осужден в Крыму за смертельное ДТП

В Крыму на четыре года колонии осудили водителя кареты скорой помощи, виновного в смертельной аварии в Керчи двухлетней давности. Соответствующее решение принял РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T18:01

2023-10-18T18:01

2023-10-18T18:01

новости крыма

прокуратура республики крым

крым

происшествия

скорая помощь

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/12/1132178070_0:34:434:278_1920x0_80_0_0_cfa062c566865c6d9a5c8d034c9e1998.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на четыре года колонии осудили водителя кареты скорой помощи, виновного в смертельной аварии в Керчи двухлетней давности. Соответствующее решение принял Верховный суд РК, рассмотрев апелляцию прокуратуры на ранее вынесенный приговор. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Авария произошла 20 августа 2021 года на перекрестке, когда водитель за рулем скорой помощи с включенными звуковым и световым сигналами на большой скорости съезжал с улицы Горького на красный свет.Два пассажира, находившиеся в салоне опрокинувшегося автомобиля, скончались от полученных травм.Ранее Керченский городской суд назначил водителю скорой наказание в виде 3 лет лишения свободы с заменой их на 3 года принудительных работ. Но прокуратура с этим не согласилась.Рассмотрев апелляцию надзорного ведомства, Верховный суд Крыма приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он на два года лишен права управления транспортными средствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые страшные ДТП со "скорыми" в Крыму: справка В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки Верховный суд Крыма утвердил приговор участнику украинского нацбата

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, прокуратура республики крым, крым, происшествия, скорая помощь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе