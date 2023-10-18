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Водитель скорой помощи осужден в Крыму за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Водитель скорой помощи осужден в Крыму за смертельное ДТП
Водитель скорой помощи осужден в Крыму за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Водитель скорой помощи осужден в Крыму за смертельное ДТП
В Крыму на четыре года колонии осудили водителя кареты скорой помощи, виновного в смертельной аварии в Керчи двухлетней давности. Соответствующее решение принял РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T18:01
2023-10-18T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на четыре года колонии осудили водителя кареты скорой помощи, виновного в смертельной аварии в Керчи двухлетней давности. Соответствующее решение принял Верховный суд РК, рассмотрев апелляцию прокуратуры на ранее вынесенный приговор. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Авария произошла 20 августа 2021 года на перекрестке, когда водитель за рулем скорой помощи с включенными звуковым и световым сигналами на большой скорости съезжал с улицы Горького на красный свет.Два пассажира, находившиеся в салоне опрокинувшегося автомобиля, скончались от полученных травм.Ранее Керченский городской суд назначил водителю скорой наказание в виде 3 лет лишения свободы с заменой их на 3 года принудительных работ. Но прокуратура с этим не согласилась.Рассмотрев апелляцию надзорного ведомства, Верховный суд Крыма приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он на два года лишен права управления транспортными средствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые страшные ДТП со "скорыми" в Крыму: справка В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки Верховный суд Крыма утвердил приговор участнику украинского нацбата
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости крыма, прокуратура республики крым, крым, происшествия, скорая помощь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
Водитель скорой помощи осужден в Крыму за смертельное ДТП

В Крыму 4 года колонии получил водитель машины скорой помощи за смертельное ДТП

18:01 18.10.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВодитель скорой помощи осужден в Крыму за смертельное ДТП
Водитель скорой помощи осужден в Крыму за смертельное ДТП
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на четыре года колонии осудили водителя кареты скорой помощи, виновного в смертельной аварии в Керчи двухлетней давности. Соответствующее решение принял Верховный суд РК, рассмотрев апелляцию прокуратуры на ранее вынесенный приговор. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Авария произошла 20 августа 2021 года на перекрестке, когда водитель за рулем скорой помощи с включенными звуковым и световым сигналами на большой скорости съезжал с улицы Горького на красный свет.
"Подсудимый, осуществляя проезд регулируемого перекрестка на запрещающий красный сигнал светофора, со скоростью, превышающей разрешенную в населенных пунктах, совершил столкновение с другим автомобилем, в результате чего произошло его опрокидывание", – рассказали в прокуратуре.
Два пассажира, находившиеся в салоне опрокинувшегося автомобиля, скончались от полученных травм.
Ранее Керченский городской суд назначил водителю скорой наказание в виде 3 лет лишения свободы с заменой их на 3 года принудительных работ. Но прокуратура с этим не согласилась.
Рассмотрев апелляцию надзорного ведомства, Верховный суд Крыма приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он на два года лишен права управления транспортными средствами.
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