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В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки
В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки - РИА Новости Крым, 17.10.2023
В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки
В Сакском районе в столкновении Skoda Octavia с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T20:43
2023-10-17T20:43
2023-10-17T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Сакском районе в столкновении Skoda Octavia с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля.По данным полиции, авария произошла 17 октября в 18:50 на автодороге Симферополь-Евпатория-Крайнее.Водитель Skoda Octavia погиб. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "Калина" влетела в скутер - пострадал подростокВ Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенкомСмертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовик
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки
МВД: в Крыму в столкновении Skoda Octavia с грузовиком погиб водитель легкового авто