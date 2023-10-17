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В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки
В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки - РИА Новости Крым, 17.10.2023
В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки
В Сакском районе в столкновении Skoda Octavia с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T20:43
2023-10-17T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Сакском районе в столкновении Skoda Octavia с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля.По данным полиции, авария произошла 17 октября в 18:50 на автодороге Симферополь-Евпатория-Крайнее.Водитель Skoda Octavia погиб. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "Калина" влетела в скутер - пострадал подростокВ Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенкомСмертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовик
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В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки

МВД: в Крыму в столкновении Skoda Octavia с грузовиком погиб водитель легкового авто

20:43 17.10.2023
 
© МВД по Республике КрымВ Крыму в столкновении Skoda Octavia с грузовиком погиб водитель легкового авто
В Крыму в столкновении Skoda Octavia с грузовиком погиб водитель легкового авто
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Сакском районе в столкновении Skoda Octavia с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля.
По данным полиции, авария произошла 17 октября в 18:50 на автодороге Симферополь-Евпатория-Крайнее.
"Водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь со стороны села Червоное в направлении села Геройского Сакского района, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz", - сказано в сообщении.
Водитель Skoda Octavia погиб. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.
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