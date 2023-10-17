https://crimea.ria.ru/20231017/v-krymu-skoda-vletela-v-gruzovik---pogib-voditel-legkovushki-1132153644.html

В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки

В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки - РИА Новости Крым, 17.10.2023

В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки

В Сакском районе в столкновении Skoda Octavia с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T20:43

2023-10-17T20:43

2023-10-17T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Сакском районе в столкновении Skoda Octavia с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля.По данным полиции, авария произошла 17 октября в 18:50 на автодороге Симферополь-Евпатория-Крайнее.Водитель Skoda Octavia погиб. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "Калина" влетела в скутер - пострадал подростокВ Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенкомСмертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовик

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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