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В Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенком

В Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенком - РИА Новости Крым, 17.10.2023

В Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенком

В Ялте мотоциклист сбил женщину с 8-летней дочерью, пострадавшие госпитализированы, сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Ялте мотоциклист сбил женщину с 8-летней дочерью, пострадавшие госпитализированы, сообщает МВД по Республике Крым.По данным полиции, авария произошла 17 октября в 13 часов на улице Московской.В результате пешеходы госпитализированы с различными травмами. По факту ДТП проводится проверка. Как уточнили в республиканской прокуратуре, ход проверки обстоятельств аварии взят надзорным ведомством на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходеЖуткое ДТП в Новороссийске: сгорели водитель и пассажир мотоциклаДТП на "зебре": в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешехода

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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