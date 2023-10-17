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В Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенком - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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В Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенком
В Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенком - РИА Новости Крым, 17.10.2023
В Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенком
В Ялте мотоциклист сбил женщину с 8-летней дочерью, пострадавшие госпитализированы, сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Ялте мотоциклист сбил женщину с 8-летней дочерью, пострадавшие госпитализированы, сообщает МВД по Республике Крым.По данным полиции, авария произошла 17 октября в 13 часов на улице Московской.В результате пешеходы госпитализированы с различными травмами. По факту ДТП проводится проверка. Как уточнили в республиканской прокуратуре, ход проверки обстоятельств аварии взят надзорным ведомством на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходеЖуткое ДТП в Новороссийске: сгорели водитель и пассажир мотоциклаДТП на "зебре": в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешехода
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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В Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенком

МВД Крыма: в Ялте мотоциклист сбил женщину с 8-летним ребенком

17:11 17.10.2023 (обновлено: 17:35 17.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Ялте мотоциклист сбил женщину с 8-летней дочерью, пострадавшие госпитализированы, сообщает МВД по Республике Крым.
По данным полиции, авария произошла 17 октября в 13 часов на улице Московской.
"32-летний водитель мотоцикла Honda X-ADV, двигаясь по дороге с односторонним движением, по крайней левой полосе, совершил наезд на пешеходов 49-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочь, внезапно вышедших на проезжую часть в неустановленном месте из-за автомобиля", - сказано
В результате пешеходы госпитализированы с различными травмами. По факту ДТП проводится проверка. Как уточнили в республиканской прокуратуре, ход проверки обстоятельств аварии взят надзорным ведомством на контроль.
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