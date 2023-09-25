https://crimea.ria.ru/20230925/zhutkoe-dtp-v-novorossiyske-sgoreli-voditel-i-passazhir-mototsikla-1131640446.html

Жуткое ДТП в Новороссийске: сгорели водитель и пассажир мотоцикла

Жуткое ДТП в Новороссийске: сгорели водитель и пассажир мотоцикла - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Жуткое ДТП в Новороссийске: сгорели водитель и пассажир мотоцикла

Два человека погибли в результате столкновения мотоцикла и трактора в Новороссийске, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T09:20

2023-09-25T09:20

2023-09-25T09:20

новороссийск

происшествия

дтп

умвд россии по краснодарскому краю

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения мотоцикла и трактора в Новороссийске, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом со ссылкой на краевой главк МВД России сообщают "Кубанские новости".Авария произошла в ночь на понедельник на Анапском шоссе.Водитель мотоцикла и его пассажирка от полученных травм скончались на месте ДТП. На месте происшествия работают правоохранители, проводятся следственные мероприятия.Как сообщалось, в Симферопольском районе Крыма в ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок 2018 года рождения. По данным МВД, водитель автомобиля Volkswagen по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями. Полиция и прокуратура начали проверку по факту аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории 19-летний водитель без прав сбил ребенка и скрылсяПод Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажирыПятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, происшествия, дтп, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, общество, новости