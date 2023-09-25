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Жуткое ДТП в Новороссийске: сгорели водитель и пассажир мотоцикла - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Жуткое ДТП в Новороссийске: сгорели водитель и пассажир мотоцикла
Жуткое ДТП в Новороссийске: сгорели водитель и пассажир мотоцикла - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Жуткое ДТП в Новороссийске: сгорели водитель и пассажир мотоцикла
Два человека погибли в результате столкновения мотоцикла и трактора в Новороссийске, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T09:20
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новороссийск
происшествия
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения мотоцикла и трактора в Новороссийске, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом со ссылкой на краевой главк МВД России сообщают "Кубанские новости".Авария произошла в ночь на понедельник на Анапском шоссе.Водитель мотоцикла и его пассажирка от полученных травм скончались на месте ДТП. На месте происшествия работают правоохранители, проводятся следственные мероприятия.Как сообщалось, в Симферопольском районе Крыма в ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок 2018 года рождения. По данным МВД, водитель автомобиля Volkswagen по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями. Полиция и прокуратура начали проверку по факту аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории 19-летний водитель без прав сбил ребенка и скрылсяПод Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажирыПятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новороссийск, происшествия, дтп, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, общество, новости
Жуткое ДТП в Новороссийске: сгорели водитель и пассажир мотоцикла

В Новороссийске мотоцикл врезался в трактор и загорелся – двое погибших

09:20 25.09.2023
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения мотоцикла и трактора в Новороссийске, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом со ссылкой на краевой главк МВД России сообщают "Кубанские новости".
Авария произошла в ночь на понедельник на Анапском шоссе.
"Сегодня в 02:40 неустановленный водитель мотоцикла ВМW двигался по Анапскому шоссе в сторону улицы Московской. По предварительным данным, мотоциклист превысил скорость, не справился с управлением и врезался в трактор, который осуществлял дорожные работы. От удара мотоцикл загорелся", - говорится в сообщении.
Водитель мотоцикла и его пассажирка от полученных травм скончались на месте ДТП. На месте происшествия работают правоохранители, проводятся следственные мероприятия.
Как сообщалось, в Симферопольском районе Крыма в ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок 2018 года рождения. По данным МВД, водитель автомобиля Volkswagen по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями. Полиция и прокуратура начали проверку по факту аварии.
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НовороссийскПроисшествияДТПУМВД России по Краснодарскому краюКраснодарский крайОбществоНовости
 
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