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Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем
Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем
В Симферопольском районе в ДТП пострадали шесть человек, среди них ребенок 2018 года рождения. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-24T23:44
2023-09-24T23:44
2023-09-25T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в ДТП пострадали шесть человек, среди них ребенок 2018 года рождения. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.По данным полиции, авария произошла около 19.30 на трассе Симферополь - Николаевка.Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны Николаевки в направлении крымской столицы, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще тремя иномарками.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Прокурор республики взял на личный контроль ход проведения проверки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории 19-летний водитель без прав сбил ребенка и скрылсяПод Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажирыДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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дтп в крыму и севастополе, дтп, происшествия, новости крыма, симферополь, мвд по республике крым
Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем
В ДТП под Симферополем пострадали шесть человек, среди них маленький ребенок
23:44 24.09.2023 (обновлено: 00:01 25.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в ДТП пострадали шесть человек, среди них ребенок 2018 года рождения. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
По данным полиции, авария произошла около 19.30 на трассе Симферополь - Николаевка.
Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны Николаевки в направлении крымской столицы, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще тремя иномарками.
"В результате виновник ДТП и пять его участников, среди которых ребенок 2018 года рождения, получили телесные повреждения. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Прокурор республики взял на личный контроль ход проведения проверки.
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