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Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем

Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем

В Симферопольском районе в ДТП пострадали шесть человек, среди них ребенок 2018 года рождения. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-24T23:44

2023-09-24T23:44

2023-09-25T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в ДТП пострадали шесть человек, среди них ребенок 2018 года рождения. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.По данным полиции, авария произошла около 19.30 на трассе Симферополь - Николаевка.Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны Николаевки в направлении крымской столицы, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще тремя иномарками.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Прокурор республики взял на личный контроль ход проведения проверки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории 19-летний водитель без прав сбил ребенка и скрылсяПод Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажирыДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек

симферополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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