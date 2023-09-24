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Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем
Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем
В Симферопольском районе в ДТП пострадали шесть человек, среди них ребенок 2018 года рождения. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-24T23:44
2023-09-25T00:01
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
дтп
происшествия
новости крыма
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в ДТП пострадали шесть человек, среди них ребенок 2018 года рождения. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.По данным полиции, авария произошла около 19.30 на трассе Симферополь - Николаевка.Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны Николаевки в направлении крымской столицы, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще тремя иномарками.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Прокурор республики взял на личный контроль ход проведения проверки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории 19-летний водитель без прав сбил ребенка и скрылсяПод Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажирыДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек
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РИА Новости Крым
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дтп в крыму и севастополе, дтп, происшествия, новости крыма, симферополь, мвд по республике крым
Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем

В ДТП под Симферополем пострадали шесть человек, среди них маленький ребенок

23:44 24.09.2023 (обновлено: 00:01 25.09.2023)
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в ДТП пострадали шесть человек, среди них ребенок 2018 года рождения. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
По данным полиции, авария произошла около 19.30 на трассе Симферополь - Николаевка.
Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны Николаевки в направлении крымской столицы, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще тремя иномарками.

"В результате виновник ДТП и пять его участников, среди которых ребенок 2018 года рождения, получили телесные повреждения. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Прокурор республики взял на личный контроль ход проведения проверки.
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 25 сентября
23:44Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем
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