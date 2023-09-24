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В Евпатории 19-летний водитель без прав сбил ребенка и скрылся

В Евпатории 19-летний водитель без прав сбил ребенка и скрылся - РИА Новости Крым, 24.09.2023

В Евпатории 19-летний водитель без прав сбил ребенка и скрылся

В Евпатории легковой автомобиль сбил 11-летнего мальчика, ребенок в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T17:48

2023-09-24T17:48

2023-09-24T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Евпатории легковой автомобиль сбил 11-летнего мальчика, ребенок в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.ДТП произошло в 12.40 в районе ТЦ "Максимум". По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 2101 совершил наезд на 11-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения, а водитель скрылся с места совершения дорожно-транспортного происшествия. "Прокуратура Евпатории взяла на контроль ход проведения проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего", - добавили в ведомстве.За то, что он оставил место ДТП, на него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. За управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Также в отношении местного жителя возбуждено административное дело по ст. 12.24 КоАП.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили личность виновника смертельного ДТП с велосипедистомДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек Был под наркотиками: севастополец ответит за смерть мотоциклиста

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2023

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