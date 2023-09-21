https://crimea.ria.ru/20230921/byl-pod-narkotikami-sevastopolets-otvetit-za-smert-mototsiklista-1131567985.html

Был под наркотиками: севастополец ответит за смерть мотоциклиста

Был под наркотиками: севастополец ответит за смерть мотоциклиста - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Был под наркотиками: севастополец ответит за смерть мотоциклиста

В Севастополе завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором водитель кроссовера, будучи под наркотиками, сбил насмерть мотоциклиста, ему грозит 12... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T10:18

2023-09-21T10:18

2023-09-21T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором водитель кроссовера, будучи под наркотиками, сбил насмерть мотоциклиста, ему грозит 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.Авария произошла 4 апреля на проспекте Генерала Острякова. По версии следствия, 56-летний водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, во время управления автомобилем Mercedes-Benz не подал сигнал световыми указателями поворота и начал разворот в месте, где данный маневр запрещен.Следствие по делу завершено. Материалы переданы в прокуратуру для изучения и утверждения обвинительного заключения, после чего будут направлены в суд, отметили в полиции. Обвиняемому водителю Mercedes-Benz грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель Mercedes насмерть сбил мотоциклиста Под Симферополем столкнулись иномарка и мотоцикл - один человек пострадал На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно

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