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Был под наркотиками: севастополец ответит за смерть мотоциклиста - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Был под наркотиками: севастополец ответит за смерть мотоциклиста
Был под наркотиками: севастополец ответит за смерть мотоциклиста - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Был под наркотиками: севастополец ответит за смерть мотоциклиста
В Севастополе завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором водитель кроссовера, будучи под наркотиками, сбил насмерть мотоциклиста, ему грозит 12... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором водитель кроссовера, будучи под наркотиками, сбил насмерть мотоциклиста, ему грозит 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.Авария произошла 4 апреля на проспекте Генерала Острякова. По версии следствия, 56-летний водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, во время управления автомобилем Mercedes-Benz не подал сигнал световыми указателями поворота и начал разворот в месте, где данный маневр запрещен.Следствие по делу завершено. Материалы переданы в прокуратуру для изучения и утверждения обвинительного заключения, после чего будут направлены в суд, отметили в полиции. Обвиняемому водителю Mercedes-Benz грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель Mercedes насмерть сбил мотоциклиста Под Симферополем столкнулись иномарка и мотоцикл - один человек пострадал На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
60
дтп в крыму и севастополе, закон и право, умвд россии по севастополю, новости крыма, севастополь
Был под наркотиками: севастополец ответит за смерть мотоциклиста

В Севастополе водителю грозит 12 лет за ДТП и смерть мотоциклиста

10:18 21.09.2023
 
© Пресс-служба УМВД по СевастополюСмертельное ДТП в Севастополе. 4.04.2023
Смертельное ДТП в Севастополе. 4.04.2023
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором водитель кроссовера, будучи под наркотиками, сбил насмерть мотоциклиста, ему грозит 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Авария произошла 4 апреля на проспекте Генерала Острякова.
По версии следствия, 56-летний водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, во время управления автомобилем Mercedes-Benz не подал сигнал световыми указателями поворота и начал разворот в месте, где данный маневр запрещен.

Выехав на встречную полосу, иномарка столкнулась с мотоциклом Suzuki под управлением 27-летнего водителя. Он двигался в попутном направлении с кроссовером, при этом выехал за пределы своей полосы на встречную и разогнался до скорости, более чем вдвое превышающей разрешенную на этом участке дороги. Столкновение транспортных средств стало для него смертельным. Молодой человек скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, прибывшей на место происшествия.

Следствие по делу завершено. Материалы переданы в прокуратуру для изучения и утверждения обвинительного заключения, после чего будут направлены в суд, отметили в полиции. Обвиняемому водителю Mercedes-Benz грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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