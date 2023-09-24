https://crimea.ria.ru/20230924/pod-nizhnim-novgorodom-gruzovik-vletel-v-avtobus---pogibli-passazhiry-1131629358.html

Под Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажиры

Под Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажиры - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Под Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажиры

В Нижегородской области в столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли три человека, пострадали еще 16, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T12:43

2023-09-24T12:43

2023-09-24T12:45

происшествия

дтп

нижегородская область

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

транспорт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. В Нижегородской области в столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли три человека, пострадали еще 16, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба МВД России.По данным полиции, авария произошла в воскресенье в 9:40 на трассе М-7 около села Шелокша Кстовского района.В результате ДТП в "ГАЗели" до приезда скорой медицинской помощи скончались три женщины, еще 16 человек получили травмы, в том числе один ребенок. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.В субботу сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки на трассе Симферополь – Евпатория, сотрудники полиции начали проверку, ее ход контролирует республиканская прокуратура. Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП на трассе М-4 "Дон" на Кубани – двое погибшихОпасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗСмертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеход

нижегородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, нижегородская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, транспорт, новости