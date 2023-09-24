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Под Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажиры - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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Под Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажиры
Под Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажиры - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Под Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажиры
В Нижегородской области в столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли три человека, пострадали еще 16, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T12:43
2023-09-24T12:45
происшествия
дтп
нижегородская область
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. В Нижегородской области в столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли три человека, пострадали еще 16, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба МВД России.По данным полиции, авария произошла в воскресенье в 9:40 на трассе М-7 около села Шелокша Кстовского района.В результате ДТП в "ГАЗели" до приезда скорой медицинской помощи скончались три женщины, еще 16 человек получили травмы, в том числе один ребенок. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.В субботу сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки на трассе Симферополь – Евпатория, сотрудники полиции начали проверку, ее ход контролирует республиканская прокуратура. Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП на трассе М-4 "Дон" на Кубани – двое погибшихОпасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗСмертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеход
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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происшествия, дтп, нижегородская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, транспорт, новости
Под Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажиры

Под Нижним Новгородом столкнулись автобус и фура – погибли трое, пострадали 16 человек

12:43 24.09.2023 (обновлено: 12:45 24.09.2023)
 
© МВД МедиаСмертельное ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Нижегородской области
Смертельное ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Нижегородской области
© МВД Медиа
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СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. В Нижегородской области в столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли три человека, пострадали еще 16, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба МВД России.
По данным полиции, авария произошла в воскресенье в 9:40 на трассе М-7 около села Шелокша Кстовского района.

"Предварительно установлено, что на участке автодороги Кстово - Дальнее Константиново на 7 км в районе поворота на Шелокшу водитель грузовой автомашины марки Mercedes допустил столкновение с пассажирским транспортом марки "ГАЗель", - сказано в сообщении.

В результате ДТП в "ГАЗели" до приезда скорой медицинской помощи скончались три женщины, еще 16 человек получили травмы, в том числе один ребенок. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В субботу сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки на трассе Симферополь – Евпатория, сотрудники полиции начали проверку, ее ход контролирует республиканская прокуратура.
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ПроисшествияДТПНижегородская областьМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ОбществоТранспортНовости
 
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