https://crimea.ria.ru/20230920/opasnyy-povorot-v-kerchi-inomarka-protaranila-vaz-postradal-voditel-1131549069.html

Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ

Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ

В Керчи в ДТП с участием автомобилей Suzuki и ВАЗ, водитель отечественного авто получил травмы, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T13:30

2023-09-20T13:30

2023-09-20T13:41

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

мвд по республике крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131548127_0:155:1219:841_1920x0_80_0_0_4c04ed69fadfd65bf0e6e63c575a9a2b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Керчи в ДТП с участием автомобилей Suzuki и ВАЗ, водитель отечественного авто получил травмы, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, авария произошла в среду, 20 сентября, в 10.30 в районе улиц Мирошника и Разъездной."Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем Suzuki, при повороте налево вне перекрестка допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2104 под управлением 57-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель ВАЗ получил телесные повреждения и доставлен в ближайшую больницу", - сообщили правоохранители.По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеходДТП на "зебре": в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешеходаТрое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон"

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма