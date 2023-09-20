https://crimea.ria.ru/20230920/opasnyy-povorot-v-kerchi-inomarka-protaranila-vaz-postradal-voditel-1131549069.html
Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ
Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ
В Керчи в ДТП с участием автомобилей Suzuki и ВАЗ, водитель отечественного авто получил травмы, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T13:30
2023-09-20T13:30
2023-09-20T13:41
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
мвд по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131548127_0:155:1219:841_1920x0_80_0_0_4c04ed69fadfd65bf0e6e63c575a9a2b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Керчи в ДТП с участием автомобилей Suzuki и ВАЗ, водитель отечественного авто получил травмы, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, авария произошла в среду, 20 сентября, в 10.30 в районе улиц Мирошника и Разъездной."Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем Suzuki, при повороте налево вне перекрестка допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2104 под управлением 57-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель ВАЗ получил телесные повреждения и доставлен в ближайшую больницу", - сообщили правоохранители.По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеходДТП на "зебре": в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешеходаТрое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон"
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131548127_0:0:1155:866_1920x0_80_0_0_3c08480142b561cd0a2030c3a8db23a5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма
Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ
МВД: в Керчи Suzuki въехала в ВАЗ, водитель отечественного авто госпитализирован
13:30 20.09.2023 (обновлено: 13:41 20.09.2023)