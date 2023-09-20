Рейтинг@Mail.ru
Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230920/opasnyy-povorot-v-kerchi-inomarka-protaranila-vaz-postradal-voditel-1131549069.html
Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ
Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ
В Керчи в ДТП с участием автомобилей Suzuki и ВАЗ, водитель отечественного авто получил травмы, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T13:30
2023-09-20T13:41
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
мвд по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131548127_0:155:1219:841_1920x0_80_0_0_4c04ed69fadfd65bf0e6e63c575a9a2b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Керчи в ДТП с участием автомобилей Suzuki и ВАЗ, водитель отечественного авто получил травмы, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, авария произошла в среду, 20 сентября, в 10.30 в районе улиц Мирошника и Разъездной."Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем Suzuki, при повороте налево вне перекрестка допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2104 под управлением 57-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель ВАЗ получил телесные повреждения и доставлен в ближайшую больницу", - сообщили правоохранители.По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеходДТП на "зебре": в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешеходаТрое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон"
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131548127_0:0:1155:866_1920x0_80_0_0_3c08480142b561cd0a2030c3a8db23a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма
Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ

МВД: в Керчи Suzuki въехала в ВАЗ, водитель отечественного авто госпитализирован

13:30 20.09.2023 (обновлено: 13:41 20.09.2023)
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Керчи в ДТП пострадал водитель ВАЗа
В Керчи в ДТП пострадал водитель ВАЗа
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Керчи в ДТП с участием автомобилей Suzuki и ВАЗ, водитель отечественного авто получил травмы, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным полиции, авария произошла в среду, 20 сентября, в 10.30 в районе улиц Мирошника и Разъездной.
"Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем Suzuki, при повороте налево вне перекрестка допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2104 под управлением 57-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель ВАЗ получил телесные повреждения и доставлен в ближайшую больницу", - сообщили правоохранители.
По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеход
ДТП на "зебре": в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешехода
Трое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон"
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКерчьДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияМВД по Республике КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47Крымский мост открыли для проезда
13:44Минобороны РФ заявило о полном прекращении боевых действий в Карабахе
13:38В Евпатории громко – власти назвали причину
13:30Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ
13:05В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава
13:03Мужчина погиб при повторном ударе ВСУ по Белгородской области
12:54Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе
12:48Азербайджан останавливает операцию в Карабахе
12:45РНКБ профинансировал строительство ЖК в Судаке
12:35В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского
12:20Прямое попадание в дом: женщина пострадала при обстреле ВСУ Белгородщины
12:11Крымский мост закрыт
12:06Готовность 98%: что сделано в Крыму к началу отопительного сезона
11:50Повторное обрушение в Балашихе – пострадали спасатели
11:37Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области
11:25Число жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенок
11:19Миротворцы РФ эвакуировали из Карабаха более двух тысяч жителей
11:09Скадовск и Севастополь свяжет новый автобусный маршрут – расписание
10:51МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе
10:39Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих
Лента новостейМолния