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Главное за день: 21 мая - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Главное за день: 21 мая
Главное за день: 21 мая - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Главное за день: 21 мая
На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружием. Лавров оценил последствия гибели Раиси для отношений России и Ирана. Войска России рвут... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T22:52
2024-05-21T22:52
главное за день
новости
министерство обороны рф
ядерное оружие
эбрахим раиси
иран
монголия
шос
заэс (запорожская атомная электростанция)
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружием. Лавров оценил последствия гибели Раиси для отношений России и Ирана. Войска России рвут оборону врага – обстановка в зоне спецоперации. Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров. ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУ. Как избежать ядерной аварии на ЗАЭС – мнение Гросси. Выплаты участникам военных операций защитят от списания при банкротстве. Новые регионы РФ получат 11 миллиардов на восстановление железных дорог. Почему Зеленский "скатывается в истерику" – ответ Кремля.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружиемВ Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны РФ."В рамках первого этапа ракетные соединения отрабатывают задачи получения специальных боеприпасов для комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для подготовки к пускам", – сказано в сообщении.Параллельно идет отработка снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе ракет "Кинжал", вылеты в назначенные районы патрулирования. Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.Какая страна должна стать следующим членом ШОС – ЛавровВслед за Белоруссией Монголия является следующим кандидатом на получение статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявки на получение статуса партнера подали Лаос и Алжир."С июльского саммита Белоруссия станет полноправным членом ШОС… Что касается дальнейших перспектив расширения этой структуры – есть две страны-наблюдателя – Афганистан и Монголия. Мы считаем вместе с Китайской Народной Республикой и другими нашими партнерами, что очевидный следующий кандидат на вступление в ШОС – это именно монгольская сторона", – сообщил глава МИД России Сергей Лавров.Лавров оценил последствия гибели Раиси для отношений России и ИранаГлава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит причин для спекуляций на теме изменения внешней политики Ирана после гибели президента этой страны Эбрахима Раиси."Я искренне не вижу причин, по которым можно было бы спекулировать на теме изменения внешнеполитического курса Исламской Республики Иран", – сказал Лавров журналистам по итогам заседания совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Войска России рвут оборону врага – уничтожены еще 1660 боевиков ВСУРоссийские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника, за сутки уничтожены еще 1660 украинских боевиков и отражены 17 вражеских контратак, сообщает во вторник Минобороны РФ."Средствами ПВО в течение суток сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции", – добавили в оборонным ведомстве.ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУЕвросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи киевскому режиму. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что 90% из них пойдет на содействие вооруженным силам Украины, пишет РИА Новости. По данным главы МИД Бельгии Аджа Лябиба, эти деньги будут доступны киевскому режиму к июлю.Как избежать ядерной аварии на ЗАЭС – мнение ГроссиГендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости рассказал, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС."Я бы сказал, что нам нужно убедиться в том, что семь неотъемлемых столпов ядерной безопасности в рамках пяти основных принципов, которые я установил с самого начала конфликта, соблюдаются. Если все они будут соблюдаться, если их не будут нарушать, то, думаю, у нас есть шанс избежать ядерной аварии", – заявил гендиректор МАГАТЭ.Выплаты участникам военных операций защитят от списания при банкротствеВыплаты за участие в спецоперации защитят от списания в делах о банкротстве. Соответствующие поправки в законодательство приняты депутатами Госдумы в первом чтении."Выплаты бойцам СВО и другим участникам боевых действий должны быть защищены от списания по долгам. Недопустимо, чтобы средства, которые солдат или офицер получает, защищая нашу страну и граждан, включались в конкурсную массу и изымались при банкротстве", – заявил председатель ГД Вячеслав Володин.Новые регионы РФ получат 11 миллиардов рублей на восстановление железных дорог11 миллиардов рублей до конца года будет направлено на восстановление железнодорожной инфраструктуры новых регионов, пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД."В первую очередь, задача восстановить разрушенные объекты – депо, контактную сеть – и капитально отремонтировать пути", – заявил замглавы предприятия Александра Батюка.Почему Зеленский "скатывается в истерику"Из-за ухудшения положения Украины на фронтах представители киевского режима и Владимир Зеленский в последнее время делают много заявлений на грани истерики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последнее время делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику", – сказал Песков.Это связано с крайне неблагоприятным положением сил Украины на фронтах. А также с тяжелой ситуацией, в которой сейчас украинские военные пребывают, несмотря на обещанную помощь. Песков также подчеркнул, что в случае восстановления регулярных военных поставок Украине со стороны Запада это все равно не позволит поменять ситуацию на фронтах.
https://crimea.ria.ru/20240521/v-minoborony-predlozhili-izmenit-granitsu-rossii-v-baltiyskom-more-1137472899.html
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https://crimea.ria.ru/20240521/putin-osvobodil-vladimira-tolstogo-ot-dolzhnosti-sovetnika-prezidenta-rf-1137468455.html
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иран
монголия
заэс (запорожская атомная электростанция)
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главное за день, новости, министерство обороны рф, ядерное оружие, эбрахим раиси, иран, монголия, шос, заэс (запорожская атомная электростанция), европейский союз (ес), рафаэль гросси, конфискация замороженных российских активов , ветераны сво, владимир зеленский (президент украины), дмитрий песков, государственная дума рф
Главное за день: 21 мая

Главные события и заявления вторника, 21 мая

22:52 21.05.2024
 
© РИА НовостиРакетные войска
Ракетные войска - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружием. Лавров оценил последствия гибели Раиси для отношений России и Ирана. Войска России рвут оборону врага – обстановка в зоне спецоперации. Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров. ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУ. Как избежать ядерной аварии на ЗАЭС – мнение Гросси. Выплаты участникам военных операций защитят от списания при банкротстве. Новые регионы РФ получат 11 миллиардов на восстановление железных дорог. Почему Зеленский "скатывается в истерику" – ответ Кремля.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружием

В Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках первого этапа ракетные соединения отрабатывают задачи получения специальных боеприпасов для комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для подготовки к пускам", – сказано в сообщении.
Параллельно идет отработка снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе ракет "Кинжал", вылеты в назначенные районы патрулирования. Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.
Вид на Балтийскую косу в Балтийске - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
21:52
В Минобороны предложили изменить границу России в Балтийском море

Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров

Вслед за Белоруссией Монголия является следующим кандидатом на получение статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявки на получение статуса партнера подали Лаос и Алжир.
"С июльского саммита Белоруссия станет полноправным членом ШОС… Что касается дальнейших перспектив расширения этой структуры – есть две страны-наблюдателя – Афганистан и Монголия. Мы считаем вместе с Китайской Народной Республикой и другими нашими партнерами, что очевидный следующий кандидат на вступление в ШОС – это именно монгольская сторона", – сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров оценил последствия гибели Раиси для отношений России и Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит причин для спекуляций на теме изменения внешней политики Ирана после гибели президента этой страны Эбрахима Раиси.
"Я искренне не вижу причин, по которым можно было бы спекулировать на теме изменения внешнеполитического курса Исламской Республики Иран", – сказал Лавров журналистам по итогам заседания совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
22:12
Россия готова оказать экспертную помощь Ирану – Путин

Войска России рвут оборону врага – уничтожены еще 1660 боевиков ВСУ

Российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника, за сутки уничтожены еще 1660 украинских боевиков и отражены 17 вражеских контратак, сообщает во вторник Минобороны РФ.
"Средствами ПВО в течение суток сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции", – добавили в оборонным ведомстве.

ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУ

Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи киевскому режиму. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что 90% из них пойдет на содействие вооруженным силам Украины, пишет РИА Новости. По данным главы МИД Бельгии Аджа Лябиба, эти деньги будут доступны киевскому режиму к июлю.
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
22:30
Путин поблагодарил Госдуму за формирование кабинета министров РФ

Как избежать ядерной аварии на ЗАЭС – мнение Гросси

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости рассказал, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС.
"Я бы сказал, что нам нужно убедиться в том, что семь неотъемлемых столпов ядерной безопасности в рамках пяти основных принципов, которые я установил с самого начала конфликта, соблюдаются. Если все они будут соблюдаться, если их не будут нарушать, то, думаю, у нас есть шанс избежать ядерной аварии", – заявил гендиректор МАГАТЭ.
Работа автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
21:38Радио "Спутник в Крыму"
Что будет с ценами на бензин из-за отмены запрета на экспорт из России

Выплаты участникам военных операций защитят от списания при банкротстве

Выплаты за участие в спецоперации защитят от списания в делах о банкротстве. Соответствующие поправки в законодательство приняты депутатами Госдумы в первом чтении.
"Выплаты бойцам СВО и другим участникам боевых действий должны быть защищены от списания по долгам. Недопустимо, чтобы средства, которые солдат или офицер получает, защищая нашу страну и граждан, включались в конкурсную массу и изымались при банкротстве", – заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
16:48
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ

Новые регионы РФ получат 11 миллиардов рублей на восстановление железных дорог

11 миллиардов рублей до конца года будет направлено на восстановление железнодорожной инфраструктуры новых регионов, пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД.
"В первую очередь, задача восстановить разрушенные объекты – депо, контактную сеть – и капитально отремонтировать пути", – заявил замглавы предприятия Александра Батюка.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
20:42
Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки

Почему Зеленский "скатывается в истерику"

Из-за ухудшения положения Украины на фронтах представители киевского режима и Владимир Зеленский в последнее время делают много заявлений на грани истерики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последнее время делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику", – сказал Песков.
Это связано с крайне неблагоприятным положением сил Украины на фронтах. А также с тяжелой ситуацией, в которой сейчас украинские военные пребывают, несмотря на обещанную помощь. Песков также подчеркнул, что в случае восстановления регулярных военных поставок Украине со стороны Запада это все равно не позволит поменять ситуацию на фронтах.
Президент Украины Владимир Зеленский
14:39Радио "Спутник в Крыму"
Чем Зеленский остается важен для Украины
 
Главное за деньНовостиМинистерство обороны РФЯдерное оружиеЭбрахим РаисиИранМонголияШОСЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Европейский Союз (ЕС)Рафаэль ГроссиКонфискация замороженных российских активовВетераны СВОВладимир Зеленский (президент Украины)Дмитрий ПесковГосударственная Дума РФ
 
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Заголовок открываемого материала
22:52Главное за день: 21 мая
22:43Главные новости Крыма: 21 мая
22:30Путин поблагодарил Госдуму за формирование кабинета министров РФ
22:12Россия готова оказать экспертную помощь Ирану – Путин
21:52В Минобороны предложили изменить границу России в Балтийском море
21:38Что будет с ценами на бензин из-за отмены запрета на экспорт из России
21:22Один человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по Донецку
21:04Срок уплаты налогов на землю и имущество предложили перенести на 1 июля
20:42Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки
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18:10Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде
17:41На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружием
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