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Новые регионы РФ получат 11 миллиардов на восстановление железных дорог - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Новые регионы РФ получат 11 миллиардов на восстановление железных дорог
Новые регионы РФ получат 11 миллиардов на восстановление железных дорог - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Новые регионы РФ получат 11 миллиардов на восстановление железных дорог
11 миллиардов рублей до конца года будет направлено на восстановление железнодорожной инфраструктуры новых регионов, пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T08:46
2024-05-21T08:46
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. 11 миллиардов рублей до конца года будет направлено на восстановление железнодорожной инфраструктуры новых регионов, пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД.По данным компании, для восстановления инфраструктуры и поддержания ее работоспособности в 2023 году уже направлено порядка 9,6 млрд рублей. По итогам 2024 года объем перевезенных грузов на сети предприятия "Железные дороги Новороссии" может достичь 22,5 миллиона тонн. Всего с января по апрель 2024 года объем грузоперевозок составил порядка 6,2 миллиона тонн, что выше планового показателя на 5,2%.Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года, заявлял ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуЖелезная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуКогда запустят ж/д сообщение между Крымом и Белоруссией
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Новости
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РИА Новости Крым
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новые регионы россии, новости, российские железные дороги (ржд), поезд, россия
Новые регионы РФ получат 11 миллиардов на восстановление железных дорог

11 миллиардов рублей на восстановление железных дорог получат новые регионы России

08:46 21.05.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. 11 миллиардов рублей до конца года будет направлено на восстановление железнодорожной инфраструктуры новых регионов, пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД.

"В первую очередь, задача восстановить разрушенные объекты – депо, контактную сеть – и капитально отремонтировать пути", – пишет агентство со ссылкой на замглавы предприятия Александра Батюка.

По данным компании, для восстановления инфраструктуры и поддержания ее работоспособности в 2023 году уже направлено порядка 9,6 млрд рублей. По итогам 2024 года объем перевезенных грузов на сети предприятия "Железные дороги Новороссии" может достичь 22,5 миллиона тонн. Всего с января по апрель 2024 года объем грузоперевозок составил порядка 6,2 миллиона тонн, что выше планового показателя на 5,2%.
Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года, заявлял ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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Новые регионы РоссииНовостиРоссийские железные дороги (РЖД)ПоездРоссия
 
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