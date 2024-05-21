https://crimea.ria.ru/20240521/novye-regiony-rf-poluchat-11-milliardov-na-vosstanovlenie-zheleznykh-dorog-1137438112.html

Новые регионы РФ получат 11 миллиардов на восстановление железных дорог

Новые регионы РФ получат 11 миллиардов на восстановление железных дорог - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Новые регионы РФ получат 11 миллиардов на восстановление железных дорог

11 миллиардов рублей до конца года будет направлено на восстановление железнодорожной инфраструктуры новых регионов, пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД. РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T08:46

2024-05-21T08:46

2024-05-21T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. 11 миллиардов рублей до конца года будет направлено на восстановление железнодорожной инфраструктуры новых регионов, пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД.По данным компании, для восстановления инфраструктуры и поддержания ее работоспособности в 2023 году уже направлено порядка 9,6 млрд рублей. По итогам 2024 года объем перевезенных грузов на сети предприятия "Железные дороги Новороссии" может достичь 22,5 миллиона тонн. Всего с января по апрель 2024 года объем грузоперевозок составил порядка 6,2 миллиона тонн, что выше планового показателя на 5,2%.Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года, заявлял ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуЖелезная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуКогда запустят ж/д сообщение между Крымом и Белоруссией

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, новости, российские железные дороги (ржд), поезд, россия