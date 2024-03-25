https://crimea.ria.ru/20240325/kogda-zapustyat-zheleznuyu-dorogu-v-krym-cherez-novye-regiony--saldo-1136010501.html
Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – Сальдо
Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – Сальдо - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – Сальдо
Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T18:08
2024-03-25T18:08
2024-03-25T18:08
владимир сальдо
новости
новости крыма
железная дорога
поезд
логистика
транспорт
крым
новые регионы россии
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135465495_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_10504684198eefcc7fe6d54b173b48cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Новая железная дорога пройдет из Ростовской области в Крым через новые регионы вдоль Азовского моря, напрямую связав Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Восстанавливать магистраль и строить новую ветку начали в сентябре 2023 года. За это время специалисты проложили 63 километра нового участка магистрали, а также и восстановили 140 км уже существующих путей.18 марта президент России Владимир Путин, выступая на митинге-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией, заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск в Крым. По его словам, скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:В расписание пригородных электричек в Крыму внесены новые измененияСезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург – ЕвпаторияКогда запустят ж/д сообщение между Крымом и Белоруссией
крым
новые регионы россии
ростовская область
ростов-на-дону
бердянск
мелитополь
азовское море
таганрог
мариуполь
джанкой
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135465495_76:0:1205:847_1920x0_80_0_0_0e7e39cea8b462f817c5f384cc8c9aab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, новости, новости крыма, железная дорога, поезд, логистика, транспорт, крым, новые регионы россии, ростовская область, ростов-на-дону, бердянск, мелитополь, азовское море, таганрог, мариуполь, джанкой
Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – Сальдо
Железную дорогу в Крым через новые регионы запустят к концу 2024 года – Сальдо