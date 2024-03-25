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Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – Сальдо

Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – Сальдо - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – Сальдо

Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T18:08

2024-03-25T18:08

2024-03-25T18:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Новая железная дорога пройдет из Ростовской области в Крым через новые регионы вдоль Азовского моря, напрямую связав Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Восстанавливать магистраль и строить новую ветку начали в сентябре 2023 года. За это время специалисты проложили 63 километра нового участка магистрали, а также и восстановили 140 км уже существующих путей.18 марта президент России Владимир Путин, выступая на митинге-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией, заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск в Крым. По его словам, скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:В расписание пригородных электричек в Крыму внесены новые измененияСезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург – ЕвпаторияКогда запустят ж/д сообщение между Крымом и Белоруссией

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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