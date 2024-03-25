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Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – Сальдо - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – Сальдо
Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – Сальдо - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – Сальдо
Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T18:08
2024-03-25T18:08
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Новая железная дорога пройдет из Ростовской области в Крым через новые регионы вдоль Азовского моря, напрямую связав Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Восстанавливать магистраль и строить новую ветку начали в сентябре 2023 года. За это время специалисты проложили 63 километра нового участка магистрали, а также и восстановили 140 км уже существующих путей.18 марта президент России Владимир Путин, выступая на митинге-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией, заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск в Крым. По его словам, скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:В расписание пригородных электричек в Крыму внесены новые измененияСезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург – ЕвпаторияКогда запустят ж/д сообщение между Крымом и Белоруссией
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир сальдо, новости, новости крыма, железная дорога, поезд, логистика, транспорт, крым, новые регионы россии, ростовская область, ростов-на-дону, бердянск, мелитополь, азовское море, таганрог, мариуполь, джанкой
Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – Сальдо

Железную дорогу в Крым через новые регионы запустят к концу 2024 года – Сальдо

18:08 25.03.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Сейчас реализуется проект как раз для четырех новых субъектов – строительство ветки новой железной дороги, которая пройдет от Ростова через Бердянск до Мелитополя, из Мелитополя потом уже дальше на Крым… Практически к концу этого года кольцевая дорога начнет работать. Это по тем календарным графикам, которые предоставили сейчас строители на утверждение крымскому правительству ", – сказал Сальдо.

Новая железная дорога пройдет из Ростовской области в Крым через новые регионы вдоль Азовского моря, напрямую связав Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Восстанавливать магистраль и строить новую ветку начали в сентябре 2023 года. За это время специалисты проложили 63 километра нового участка магистрали, а также и восстановили 140 км уже существующих путей.
18 марта президент России Владимир Путин, выступая на митинге-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией, заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск в Крым. По его словам, скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь.
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Владимир СальдоНовостиНовости КрымаЖелезная дорогаПоездЛогистикаТранспортКрымНовые регионы РоссииРостовская областьРостов-на-ДонуБердянскМелитопольАзовское мореТаганрогМариупольДжанкой
 
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