https://crimea.ria.ru/20240320/sezon-nachinaetsya-otkryty-prodazhi-biletov-na-poezd-peterburg---evpatoriya-1135877364.html

Сезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория

Сезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Сезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория

Стартовали продажи билетов на поезда в Крым, ранее отложенные в связи с плановым ремонтом железнодорожных путей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T20:05

2024-03-20T20:05

2024-03-20T20:05

транспорт

евпатория

санкт-петербург

поезд

билеты

российские железные дороги (ржд)

железные дороги крыма

новости

гранд сервис экспресс

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133582203_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_5d13119da103d788396caa813a80a226.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Стартовали продажи билетов на поезда в Крым, ранее отложенные в связи с плановым ремонтом железнодорожных путей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал компании-оператора железнодорожных перевозок Гранд Сервис Экспресс.С 29 мая по 17 июня также открыты продажи еще на один поезд из Санкт-Петербурга - №007/008 "Таврия". Он будет курсировать до Севастополя.Ранее продажи билетов на эти составы были отложены из-за планового ремонта инфраструктуры Октябрьской железной дороги, напоминают в компании. Начиная с 17 июня глубина продаж возрастет до стандартных 90 суток.19 марта появилась возможность приобретать билеты на поезд Санкт-Петербург – Евпатория с отправлением в течение трех дней, с 30 мая по 1 июня включительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морейИз Евпатории в Москву запускают первый сезонный поезд

евпатория

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, евпатория, санкт-петербург, поезд, билеты, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, новости, гранд сервис экспресс, новости крыма