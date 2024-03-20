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Сезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Сезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория
Сезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Сезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория
Стартовали продажи билетов на поезда в Крым, ранее отложенные в связи с плановым ремонтом железнодорожных путей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T20:05
2024-03-20T20:05
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поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Стартовали продажи билетов на поезда в Крым, ранее отложенные в связи с плановым ремонтом железнодорожных путей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал компании-оператора железнодорожных перевозок Гранд Сервис Экспресс.С 29 мая по 17 июня также открыты продажи еще на один поезд из Санкт-Петербурга - №007/008 "Таврия". Он будет курсировать до Севастополя.Ранее продажи билетов на эти составы были отложены из-за планового ремонта инфраструктуры Октябрьской железной дороги, напоминают в компании. Начиная с 17 июня глубина продаж возрастет до стандартных 90 суток.19 марта появилась возможность приобретать билеты на поезд Санкт-Петербург – Евпатория с отправлением в течение трех дней, с 30 мая по 1 июня включительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морейИз Евпатории в Москву запускают первый сезонный поезд
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РИА Новости Крым
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Сезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория

Стартовали продажи билетов на поезд из Петербурга в Евпаторию

20:05 20.03.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Стартовали продажи билетов на поезда в Крым, ранее отложенные в связи с плановым ремонтом железнодорожных путей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал компании-оператора железнодорожных перевозок Гранд Сервис Экспресс.
"Продажи билетов на поезд №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория сегодня были открыты на период с 17 мая по 16 июня. Также с 31 мая открыты продажи для группы беспересадочных вагонов Псков – Чудово – Евпатория", - информирует пресс-служба.
С 29 мая по 17 июня также открыты продажи еще на один поезд из Санкт-Петербурга - №007/008 "Таврия". Он будет курсировать до Севастополя.
Ранее продажи билетов на эти составы были отложены из-за планового ремонта инфраструктуры Октябрьской железной дороги, напоминают в компании. Начиная с 17 июня глубина продаж возрастет до стандартных 90 суток.
"Для поезда №007/008 Севастополь – Санкт-Петербург на период с 16 мая по 28 мая пока продолжается корректировка расписания", - уточняется в Telegram-канале компании.
19 марта появилась возможность приобретать билеты на поезд Санкт-Петербург – Евпатория с отправлением в течение трех дней, с 30 мая по 1 июня включительно.
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ТранспортЕвпаторияСанкт-ПетербургПоездБилетыРоссийские железные дороги (РЖД)Железные дороги КрымаНовостиГранд Сервис ЭкспрессНовости Крыма
 
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