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В расписание пригородных электричек в Крыму внесены новые изменения

В расписание пригородных электричек в Крыму внесены новые изменения - РИА Новости Крым, 19.03.2024

В расписание пригородных электричек в Крыму внесены новые изменения

В марте расписание пригородных электричек в Крыму изменится. О новых графиках следования сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК). РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T20:16

2024-03-19T20:16

2024-03-19T20:16

крым

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В марте расписание пригородных электричек в Крыму изменится. О новых графиках следования сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК)."Ранее установленные изменения в расписании на 20, 21, 22 и 25 марта 2024 года отменяются в сутки 21, 22, 25 марта. Введенные изменения будут действовать только 20 марта", - говорится в сообщении. По информации ЮПППК, в остальные дни поезда будут курсировать согласно действующему расписанию.Данный поезд 20, 21, 22 и 25 марта на участке Чистополье – Семь Колодезей будет ходить по следующему расписанию: Чистополье 21.47-21.59, Пресноводная 22.12-22.19, о.п. 55км 22.26-22.27, Останино 22.35-22.37, Семь Колодезей 22.48-22.53. Далее состав будет следовать согласно действующему расписанию.Накануне в официальном Telegram-канале Крымской железной дороги была опубликована информация, что 27 марта в Крыму будет изменено расписание движения пригородных поездов в связи с ремонтом на перегоне Владиславовка – Петрово.Читайте также на РИА Новости Крым:Открыты продажи билетов на летний поезд из Петербурга в ЕвпаториюПоездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписаниеТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка, расписание поездов в крыму, железные дороги крыма, общество, транспорт, логистика, новости крыма