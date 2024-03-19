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В расписание пригородных электричек в Крыму внесены новые изменения - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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В расписание пригородных электричек в Крыму внесены новые изменения
В расписание пригородных электричек в Крыму внесены новые изменения - РИА Новости Крым, 19.03.2024
В расписание пригородных электричек в Крыму внесены новые изменения
В марте расписание пригородных электричек в Крыму изменится. О новых графиках следования сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК). РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T20:16
2024-03-19T20:16
крым
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
электричка
расписание поездов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В марте расписание пригородных электричек в Крыму изменится. О новых графиках следования сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК)."Ранее установленные изменения в расписании на 20, 21, 22 и 25 марта 2024 года отменяются в сутки 21, 22, 25 марта. Введенные изменения будут действовать только 20 марта", - говорится в сообщении. По информации ЮПППК, в остальные дни поезда будут курсировать согласно действующему расписанию.Данный поезд 20, 21, 22 и 25 марта на участке Чистополье – Семь Колодезей будет ходить по следующему расписанию: Чистополье 21.47-21.59, Пресноводная 22.12-22.19, о.п. 55км 22.26-22.27, Останино 22.35-22.37, Семь Колодезей 22.48-22.53. Далее состав будет следовать согласно действующему расписанию.Накануне в официальном Telegram-канале Крымской железной дороги была опубликована информация, что 27 марта в Крыму будет изменено расписание движения пригородных поездов в связи с ремонтом на перегоне Владиславовка – Петрово.Читайте также на РИА Новости Крым:Открыты продажи билетов на летний поезд из Петербурга в ЕвпаториюПоездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписаниеТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка, расписание поездов в крыму, железные дороги крыма, общество, транспорт, логистика, новости крыма
В расписание пригородных электричек в Крыму внесены новые изменения

В расписание пригородных электричек в Крыму на март внесены новые изменения

20:16 19.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В марте расписание пригородных электричек в Крыму изменится. О новых графиках следования сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).
"Ранее установленные изменения в расписании на 20, 21, 22 и 25 марта 2024 года отменяются в сутки 21, 22, 25 марта. Введенные изменения будут действовать только 20 марта", - говорится в сообщении.
По информации ЮПППК, в остальные дни поезда будут курсировать согласно действующему расписанию.
"Однако обращаем ваше внимание, что для поезда № 6744 сообщением Керчь – Джанкой корректировки продолжают действовать", - уточняет пригородный перевозчик.
Данный поезд 20, 21, 22 и 25 марта на участке Чистополье – Семь Колодезей будет ходить по следующему расписанию: Чистополье 21.47-21.59, Пресноводная 22.12-22.19, о.п. 55км 22.26-22.27, Останино 22.35-22.37, Семь Колодезей 22.48-22.53. Далее состав будет следовать согласно действующему расписанию.
Накануне в официальном Telegram-канале Крымской железной дороги была опубликована информация, что 27 марта в Крыму будет изменено расписание движения пригородных поездов в связи с ремонтом на перегоне Владиславовка – Петрово.
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КрымЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"ЭлектричкаРасписание поездов в КрымуЖелезные дороги КрымаОбществоТранспортЛогистикаНовости Крыма
 
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