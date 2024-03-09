https://crimea.ria.ru/20240309/raspisanie-prigorodnykh-poezdov-v-krymu-izmenitsya-na-neskolko-dney-1135521984.html

Расписание пригородных поездов в Крыму изменится на несколько дней

Расписание пригородных поездов в Крыму изменится на несколько дней - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Расписание пригородных поездов в Крыму изменится на несколько дней

Расписание пригородных поездов в Крыму изменится 20, 21, 22, и 25 марта 2024 года из-за ремонтно-путевых работ на участке Владиславовка – Петрово. Об этом... РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T17:52

2024-03-09T17:52

2024-03-09T18:15

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Расписание пригородных поездов в Крыму изменится 20, 21, 22, и 25 марта 2024 года из-за ремонтно-путевых работ на участке Владиславовка – Петрово. Об этом сообщили в ЮППК.Поезд № 6746 Керчь – Джанкой изменит расписание на участке Керчь – Владиславовка;поезд № 6743 Джанкой – Керчь - на участке Владиславовка – Останино;поезд № 6798 назначен в сообщении Феодосия – Владиславовка, для подвоза пассажиров назначен пригородный поезд № 6797 сообщением Петрово – Керчь. На участке Владиславовка – Петрово подвоз будет осуществляться автобусом № 6797А. Поезд № 6122 назначен в сообщении Керчь-Южная – Петрово, для подвоза пассажиров назначен пригородный поезд № 6121 сообщением Владиславовка – Феодосия. На участке Петрово – Владиславовка подвоз пассажиров будет осуществляться автобусом № 6121А.Поезд № 6742 назначен в сообщении Керчь – Петрово, для подвоза пассажиров на поезд № 7114/7113 сообщением Феодосия – Симферополь назначен автобус № 7114А.Поезд № 6745 назначен в сообщении Джанкой – Владиславовка, для подвоза пассажиров назначен пригородный поезд № 6123 сообщением Петрово – Керчь-Южная. На участке Владиславовка - Петрово подвоз будет осуществляться автобусом № 6123А.Поезд № 6124 назначен в сообщении Феодосия – Владиславовка, для подвоза пассажиров назначен пригородный поезд № 6123 сообщением Петрово – Керчь-Южная. Поезд № 6792 назначен в сообщении Керчь – Петрово. Для подвоза пассажиров на пригородный поезд № 6749 сообщением Армянск – Феодосия назначен автобус № 6749А.Поезд № 6758 сообщением Феодосия - Владиславовка будет следовать измененным расписанием, с возможностью осуществить пересадку на поезд № 6845 сообщением Петрово – Керчь. Для подвоза пассажиров назначен автобус № 6845А.Назначен пригородный поезд № 6842 сообщением Владиславовка – Джанкой.Пригородный поезд № 6791 назначен в сообщении Владиславовка – Феодосия.Пригородный поезд № 6744 сообщением Керчь – Джанкой на участке Чистополье – Семь Колодезей изменит расписание: Чистополье 21.47-21.59 Пресноводная 22.12-22.19 пл.57км 22.23 о.п.55 км 22.26-22.27 Останино 22.35-22.37 Семь Колодезей 22.48-22.53, далее действующим расписанием.С первого января в Крыму подорожали билеты на некоторые пригородные направления. Повышение цен связано с регулированием транспортных тарифов, сообщали ранее в ЮППК.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымских вокзалах появятся мобильные подъемникиКрымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за годЖелезные нити: как поезда соединили Крым с Россией 4 года назад

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юппк "южная пригородная пассажирская компания", крым, транспорт, общество, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, новости крыма