https://crimea.ria.ru/20240129/na-krymskikh-vokzalakh-poyavyatsya-mobilnye-podemniki-1134536207.html

На крымских вокзалах появятся мобильные подъемники

На крымских вокзалах появятся мобильные подъемники - РИА Новости Крым, 29.01.2024

На крымских вокзалах появятся мобильные подъемники

Пять мобильных подъемных платформ для посадки и высадки маломобильных граждан установили на железнодорожных вокзалах и станциях в Крыму. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T20:55

2024-01-29T20:55

2024-01-29T20:55

железные дороги крыма

общество

минтранс крыма

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

симферополь

бахчисарай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123888725_0:0:1052:591_1920x0_80_0_0_2676eb57a34c190784bf86690c53f5a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Пять мобильных подъемных платформ для посадки и высадки маломобильных граждан установили на железнодорожных вокзалах и станциях в Крыму. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики."Устройства будут использоваться для безопасной посадки и высадки маломобильных пассажиров в вагоны подвижного состава, которые не оборудованы подъемными устройствами", - уточнили в ведомстве.Тестовые запуски мобильных подъемных платформ успешно провели в январе.Кроме того, в Крыму вскоре начнется строительство новых железнодорожных путей и платформ. Будет заложена однопутная электрифицированная ветка из международного аэропорта "Симферополь", а также новая развязка на участке Владиславовка – Семь Колодезей – Ленинский район и обход Инкерманского Свято-Климентьевского монастыря.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за годПоезда "Таврия" – четыре года после отправления первого рейсаЖивотные – пассажиры: готовятся новые правила перевозок в поездах

симферополь

бахчисарай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железные дороги крыма, общество, минтранс крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, симферополь, бахчисарай