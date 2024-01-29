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На крымских вокзалах появятся мобильные подъемники - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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На крымских вокзалах появятся мобильные подъемники
На крымских вокзалах появятся мобильные подъемники - РИА Новости Крым, 29.01.2024
На крымских вокзалах появятся мобильные подъемники
Пять мобильных подъемных платформ для посадки и высадки маломобильных граждан установили на железнодорожных вокзалах и станциях в Крыму. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T20:55
2024-01-29T20:55
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минтранс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Пять мобильных подъемных платформ для посадки и высадки маломобильных граждан установили на железнодорожных вокзалах и станциях в Крыму. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики."Устройства будут использоваться для безопасной посадки и высадки маломобильных пассажиров в вагоны подвижного состава, которые не оборудованы подъемными устройствами", - уточнили в ведомстве.Тестовые запуски мобильных подъемных платформ успешно провели в январе.Кроме того, в Крыму вскоре начнется строительство новых железнодорожных путей и платформ. Будет заложена однопутная электрифицированная ветка из международного аэропорта "Симферополь", а также новая развязка на участке Владиславовка – Семь Колодезей – Ленинский район и обход Инкерманского Свято-Климентьевского монастыря.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за годПоезда "Таврия" – четыре года после отправления первого рейсаЖивотные – пассажиры: готовятся новые правила перевозок в поездах
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железные дороги крыма, общество, минтранс крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, симферополь, бахчисарай
На крымских вокзалах появятся мобильные подъемники

На железнодорожных платформах в Крыму будут работать мобильные платформы для колясочников

20:55 29.01.2024
 
© РИА Новости КрымЭлектричка на вокзале в Симферополе
Электричка на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Пять мобильных подъемных платформ для посадки и высадки маломобильных граждан установили на железнодорожных вокзалах и станциях в Крыму. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.
"Устройства будут использоваться для безопасной посадки и высадки маломобильных пассажиров в вагоны подвижного состава, которые не оборудованы подъемными устройствами", - уточнили в ведомстве.

Мобильные платформы установлены в Симферополе, Бахчисарае, Владиславовке и на станции Урожайная. Они могут поднимать грузы весом до 300 кг на высоту 1,8 м. Комплексы удобны в использовании, так как работают от портативной батареи.

Тестовые запуски мобильных подъемных платформ успешно провели в январе.
Кроме того, в Крыму вскоре начнется строительство новых железнодорожных путей и платформ. Будет заложена однопутная электрифицированная ветка из международного аэропорта "Симферополь", а также новая развязка на участке Владиславовка – Семь Колодезей – Ленинский район и обход Инкерманского Свято-Климентьевского монастыря.
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Железные дороги КрымаОбществоМинтранс КрымаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"Новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяСимферопольБахчисарай
 
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