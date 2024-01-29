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На крымских вокзалах появятся мобильные подъемники
На крымских вокзалах появятся мобильные подъемники - РИА Новости Крым, 29.01.2024
На крымских вокзалах появятся мобильные подъемники
Пять мобильных подъемных платформ для посадки и высадки маломобильных граждан установили на железнодорожных вокзалах и станциях в Крыму. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T20:55
2024-01-29T20:55
2024-01-29T20:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Пять мобильных подъемных платформ для посадки и высадки маломобильных граждан установили на железнодорожных вокзалах и станциях в Крыму. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики."Устройства будут использоваться для безопасной посадки и высадки маломобильных пассажиров в вагоны подвижного состава, которые не оборудованы подъемными устройствами", - уточнили в ведомстве.Тестовые запуски мобильных подъемных платформ успешно провели в январе.Кроме того, в Крыму вскоре начнется строительство новых железнодорожных путей и платформ. Будет заложена однопутная электрифицированная ветка из международного аэропорта "Симферополь", а также новая развязка на участке Владиславовка – Семь Колодезей – Ленинский район и обход Инкерманского Свято-Климентьевского монастыря.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за годПоезда "Таврия" – четыре года после отправления первого рейсаЖивотные – пассажиры: готовятся новые правила перевозок в поездах
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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железные дороги крыма, общество, минтранс крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, симферополь, бахчисарай
На крымских вокзалах появятся мобильные подъемники
На железнодорожных платформах в Крыму будут работать мобильные платформы для колясочников