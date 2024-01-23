https://crimea.ria.ru/20240123/zhivotnye--passazhiry-gotovyatsya-novye-pravila-perevozok-v-poezdakh-1134410810.html

"Животные – пассажиры": готовятся новые правила перевозок в поездах

"Животные – пассажиры": готовятся новые правила перевозок в поездах - РИА Новости Крым, 23.01.2024

"Животные – пассажиры": готовятся новые правила перевозок в поездах

В России скорректируют правила перевозки животных в поездах: они станут пассажирами, а не багажом, в случае инцидентов высадить питомцев будет нельзя – они... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T19:37

2024-01-23T19:37

2024-01-23T19:42

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Владимир Бурматов о новых правилах перевозок животных в поездах Владимир Бурматов о новых правилах перевозок животных в поездах audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В России скорректируют правила перевозки животных в поездах: они станут пассажирами, а не багажом, в случае инцидентов высадить питомцев будет нельзя – они будут передаваться специальным бригадам на станциях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Бурматов отметил, до этого в Госдуме предметно занимались вопросом путешествий питомцев в самолетах, благодаря чему "удалось подвигнуть ряд крупнейших авиаперевозчиков к изменениям правил перевозки животных в салонах воздушного судна, сделав их более лояльными для пассажиров – разрешив более крупных животных перевозить с собой, а не сдавать в багаж".По его словам, в первую очередь такие изменения должны определить, что "животные – это не багаж, а пассажиры"."То есть к ним нужно относиться… как к живым существам. И все остальное – это уже жестокое обращение с ними, за что у нас предусмотрена ответственность", – добавил Бурматов.Он подчеркнул, что при внесении изменений будут придерживаться соблюдения трех главных принципов.По его словам, люди сейчас активно путешествуют со своими животными, которых считают членами семьи, и для этого "условия должны быть созданы соответствующие". "На 20% ежегодно у нас увеличивается количество перевозимых животных. 75% владельцев собак и 55% владельцев кошек хоть раз своих животных в путешествие брали. Поэтому самое главное – поменять подход", – отметил Бурматов.По его словам, согласно обновленным правилам, животное не смогут просто так высадить из поезда, как это делается сейчас. Все это будет обсуждаться и согласовываться с РЖД.По его мнению, и сегодня правила перевозки животных ж/д транспортом "очень прогрессивные и лояльные". Но зачастую все портит "эксцесс исполнителя, когда отдельные контролеры или проводники действуют не так, как было бы правильно и гуманно поступить в данной ситуации", заявил депутат.Контроль за исполнением обновленных правил обеспечит общество и СМИ, считает он.Активная дискуссия о необходимости пересмотреть правила перевозки животных в поездах началась после гибели кота Твикса в Кирове. Он сбежал из переноски, а проводница не оставила его в поезде. Позже стало известно, что животное погибло на морозе – волонтеры обнаружили его с обморожениями и укусами в районе одной из ближайших деревень.На сегодняшний день в поездах разрешено перевозить домашних животных, однако питомец должен находиться в клетке или в отдельном купе со своим хозяином. Читайте также на РИА Новости Крым:Как отправить питомца на поезде без сопровождения – памятка РЖД Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в КрымуВ Крыму готовятся ужесточить требования к владельцам собак

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железная дорога, российские железные дороги (ржд), транспорт, животные, владимир бурматов, закон и право, государственная дума рф, новости, мнения