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"Животные – пассажиры": готовятся новые правила перевозок в поездах
"Животные – пассажиры": готовятся новые правила перевозок в поездах - РИА Новости Крым, 23.01.2024
"Животные – пассажиры": готовятся новые правила перевозок в поездах
В России скорректируют правила перевозки животных в поездах: они станут пассажирами, а не багажом, в случае инцидентов высадить питомцев будет нельзя – они... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T19:37
2024-01-23T19:37
2024-01-23T19:42
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Владимир Бурматов о новых правилах перевозок животных в поездах
Владимир Бурматов о новых правилах перевозок животных в поездах
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В России скорректируют правила перевозки животных в поездах: они станут пассажирами, а не багажом, в случае инцидентов высадить питомцев будет нельзя – они будут передаваться специальным бригадам на станциях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Бурматов отметил, до этого в Госдуме предметно занимались вопросом путешествий питомцев в самолетах, благодаря чему "удалось подвигнуть ряд крупнейших авиаперевозчиков к изменениям правил перевозки животных в салонах воздушного судна, сделав их более лояльными для пассажиров – разрешив более крупных животных перевозить с собой, а не сдавать в багаж".По его словам, в первую очередь такие изменения должны определить, что "животные – это не багаж, а пассажиры"."То есть к ним нужно относиться… как к живым существам. И все остальное – это уже жестокое обращение с ними, за что у нас предусмотрена ответственность", – добавил Бурматов.Он подчеркнул, что при внесении изменений будут придерживаться соблюдения трех главных принципов.По его словам, люди сейчас активно путешествуют со своими животными, которых считают членами семьи, и для этого "условия должны быть созданы соответствующие". "На 20% ежегодно у нас увеличивается количество перевозимых животных. 75% владельцев собак и 55% владельцев кошек хоть раз своих животных в путешествие брали. Поэтому самое главное – поменять подход", – отметил Бурматов.По его словам, согласно обновленным правилам, животное не смогут просто так высадить из поезда, как это делается сейчас. Все это будет обсуждаться и согласовываться с РЖД.По его мнению, и сегодня правила перевозки животных ж/д транспортом "очень прогрессивные и лояльные". Но зачастую все портит "эксцесс исполнителя, когда отдельные контролеры или проводники действуют не так, как было бы правильно и гуманно поступить в данной ситуации", заявил депутат.Контроль за исполнением обновленных правил обеспечит общество и СМИ, считает он.Активная дискуссия о необходимости пересмотреть правила перевозки животных в поездах началась после гибели кота Твикса в Кирове. Он сбежал из переноски, а проводница не оставила его в поезде. Позже стало известно, что животное погибло на морозе – волонтеры обнаружили его с обморожениями и укусами в районе одной из ближайших деревень.На сегодняшний день в поездах разрешено перевозить домашних животных, однако питомец должен находиться в клетке или в отдельном купе со своим хозяином. Читайте также на РИА Новости Крым:Как отправить питомца на поезде без сопровождения – памятка РЖД Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в КрымуВ Крыму готовятся ужесточить требования к владельцам собак
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железная дорога, российские железные дороги (ржд), транспорт, животные, владимир бурматов, закон и право, государственная дума рф, новости, мнения
"Животные – пассажиры": готовятся новые правила перевозок в поездах
Новые правила ж/д перевозок в России определят животных в поездах как пассажиров – Госдума
19:37 23.01.2024 (обновлено: 19:42 23.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым.
В России скорректируют правила перевозки животных в поездах: они станут пассажирами, а не багажом, в случае инцидентов высадить питомцев будет нельзя – они будут передаваться специальным бригадам на станциях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Бурматов отметил, до этого в Госдуме предметно занимались вопросом путешествий питомцев в самолетах, благодаря чему "удалось подвигнуть ряд крупнейших авиаперевозчиков к изменениям правил перевозки животных в салонах воздушного судна, сделав их более лояльными для пассажиров – разрешив более крупных животных перевозить с собой, а не сдавать в багаж".
"Теперь пришло время заняться железнодорожным транспортом, учитывая, что сразу несколько инцидентов произошло именно на железной дороге. Выброшенный на мороз кот, который погиб – это одна ситуация. А буквально позавчера стало известно о похожем случае в Подмосковье – там щенок остался в вагоне, потом его выбросили на платформу и до сих пор не могут найти. Явно нужно корректировать правила перевозки", – сказал Бурматов.
По его словам, в первую очередь такие изменения должны определить, что "животные – это не багаж, а пассажиры".
"То есть к ним нужно относиться… как к живым существам. И все остальное – это уже жестокое обращение с ними, за что у нас предусмотрена ответственность", – добавил Бурматов.
Он подчеркнул, что при внесении изменений будут придерживаться соблюдения трех главных принципов.
"Самое главное – это безопасность перевозки, потому что от этого зависит жизнь и здоровье всех пассажиров: и двуногих, и четырехлапых. Второе – безопасность пассажиров. И третье – безопасность питомцев в том случае, если их везут с собой", – подчеркнул Бурматов.
По его словам, люди сейчас активно путешествуют со своими животными, которых считают членами семьи, и для этого "условия должны быть созданы соответствующие".
"На 20% ежегодно у нас увеличивается количество перевозимых животных. 75% владельцев собак и 55% владельцев кошек хоть раз своих животных в путешествие брали. Поэтому самое главное – поменять подход", – отметил Бурматов.
По его словам, согласно обновленным правилам, животное не смогут просто так высадить из поезда, как это делается сейчас. Все это будет обсуждаться и согласовываться с РЖД.
"Они с нами в диалоге находятся и уже сказали, что готовы наши предложения услышать и рассмотреть – обсуждать корректировку правил, с тем, чтобы животное не высаживали, даже если с пассажиром, например, что-то произошло и он временно не может обеспечить безопасность своему питомцу. Чтобы была практика актированной передачи этих животных специальным бригадам", – сказал Бурматов.
По его мнению, и сегодня правила перевозки животных ж/д транспортом "очень прогрессивные и лояльные". Но зачастую все портит "эксцесс исполнителя, когда отдельные контролеры или проводники действуют не так, как было бы правильно и гуманно поступить в данной ситуации", заявил депутат.
Контроль за исполнением обновленных правил обеспечит общество и СМИ, считает он.
Активная дискуссия о необходимости пересмотреть правила перевозки животных в поездах началась после гибели кота Твикса в Кирове. Он сбежал из переноски, а проводница не оставила его в поезде. Позже стало известно, что животное погибло на морозе – волонтеры обнаружили его с обморожениями и укусами в районе одной из ближайших деревень.
На сегодняшний день
в поездах разрешено перевозить домашних животных, однако питомец должен находиться в клетке или в отдельном купе со своим хозяином.
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