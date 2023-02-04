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Как отправить питомца на поезде без сопровождения – памятка РЖД - РИА Новости Крым, 04.02.2023
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Как отправить питомца на поезде без сопровождения – памятка РЖД
Как отправить питомца на поезде без сопровождения – памятка РЖД - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Как отправить питомца на поезде без сопровождения – памятка РЖД
В минувшем году россияне на 20% чаще отправляли своих питомцев без сопровождения в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T21:03
2023-02-04T21:03
российские железные дороги (ржд)
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общество
поезд
животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В минувшем году россияне на 20% чаще отправляли своих питомцев без сопровождения в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.Живая статистикаТак, по данным компании, в 2022 году поездами дальнего следования отправили около 46 тысяч домашних животных.Чаще всего питомцев отправляли из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга, Адлера и Самары.Предъявите документыУслуга по перевозке домашних животных без сопровождения владельцев в РЖД появилась в 2021 году. Для питомцев в вагоне выделяют отдельное купе, где размещают их в клетках или переносках определенных размеров."У них есть доступ к еде, воде и лотку. За состоянием зверюшек присматривают проводники", - отметили в компании.Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого нужно заполнить бланк с данными отправителя и получателя и другой необходимой информацией. На официальном сайте компании указан и перечь городов, в которых оформляется услуга. Там же можно скачать электронную версию заявления.Также в РЖД добавили, что животное в вагон загружает отправитель, а выгружает – получатель. При себе нужно иметь удостоверяющий личность документ.Кого можно отправитьК допущенным для перевозки питомцев у компании много требований. Так, животное должно быть домашним, не агрессивным, здоровым, прирученным к клетке (контейнеру). К перевозке не допускают диких, подопытных, грязных, агрессивных животных с явными признаками заболевания, в том числе открытыми ранами, нагноениями и лишаем.На сайте приводят полный список видов, среди них: – кошки, лисы-феньки, лисы домашние (Беляева), собаки мелких пород;– белки, декоративные кролики, серые декоративные крысы, домовые мыши, нутрии, песчанки, морские свинки, хомяки, шиншиллы;– ежи;– еноты, норки, хорьки-фретки;– птицы;– аксолотли, квакши, лягушки шпорцевые, тритоны;– игуаны, хамелеоны, черепахи, ящерицы;– рыбы, моллюски, ракообразные.Животные в электричкахВ Южной пригородной пассажирской компании рассказали о правилах перевозки животных в пригородных поездах. Правилами установлено, что стоимость провоза не может превышать двадцати пяти процентов стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту."Мелкие домашние животные и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади, и которые должны быть устроены таким образом, чтобы была исключена возможность нанесения животными вреда пассажирам и перевозчику, и размещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Размер такого места ручной клади по сумме трех измерений не должен превышать 180 см", - рассказали в компании.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоит ли брать на курорт домашнего питомца - специалистПитомцев предложили перевозить в авто в специальных контейнерахКак подготовить питомца к путешествию – советы ветеринара
https://crimea.ria.ru/20220825/na-rabotu-s-pitomtsem-gotovy-li-rossiyane-terpet-zhivotnykh-v-ofise-1124277333.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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российские железные дороги (ржд), крымский транспортный форум, миа "россия сегодня", общество, поезд, животные
Как отправить питомца на поезде без сопровождения – памятка РЖД

В РЖД рассказали о правилах перевозки домашних животных на поезде без сопровождения

21:03 04.02.2023
 
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© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В минувшем году россияне на 20% чаще отправляли своих питомцев без сопровождения в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Живая статистика

Так, по данным компании, в 2022 году поездами дальнего следования отправили около 46 тысяч домашних животных.
"Особой популярностью услуга пользовалась в декабре, когда мы перевезли свыше 4,3 тыс. пушистых, пернатых и даже чешуйчатых пассажиров, - рассказали в компании. - В основном нам доверяли собак и кошек (более 80 %). Но были и аквариумные рыбки, декоративные крысы, кролики, совы, гуси, енот, черепаха и даже белка".
Чаще всего питомцев отправляли из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга, Адлера и Самары.

Предъявите документы

Услуга по перевозке домашних животных без сопровождения владельцев в РЖД появилась в 2021 году. Для питомцев в вагоне выделяют отдельное купе, где размещают их в клетках или переносках определенных размеров.
"У них есть доступ к еде, воде и лотку. За состоянием зверюшек присматривают проводники", - отметили в компании.
Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого нужно заполнить бланк с данными отправителя и получателя и другой необходимой информацией. На официальном сайте компании указан и перечь городов, в которых оформляется услуга. Там же можно скачать электронную версию заявления.
Стоимость услуги зависит от дальности поездки и стартует от 922,6 рублей за поездку от 1 до 10 км. Дорога длинной от 11,9 до 12,3 тысяч км обойдется владельцу животного в 8,7 тысяч рублей – это максимальная указанная стоимость. При этом, согласно данным компании, с 1 января 2023 года плату взымают как за услугу по сопровождению, так и за саму перевозку.
Также в РЖД добавили, что животное в вагон загружает отправитель, а выгружает – получатель. При себе нужно иметь удостоверяющий личность документ.
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Кого можно отправить

К допущенным для перевозки питомцев у компании много требований. Так, животное должно быть домашним, не агрессивным, здоровым, прирученным к клетке (контейнеру). К перевозке не допускают диких, подопытных, грязных, агрессивных животных с явными признаками заболевания, в том числе открытыми ранами, нагноениями и лишаем.
На сайте приводят полный список видов, среди них:
– кошки, лисы-феньки, лисы домашние (Беляева), собаки мелких пород;
– белки, декоративные кролики, серые декоративные крысы, домовые мыши, нутрии, песчанки, морские свинки, хомяки, шиншиллы;
– ежи;
– еноты, норки, хорьки-фретки;
– птицы;
– аксолотли, квакши, лягушки шпорцевые, тритоны;
– игуаны, хамелеоны, черепахи, ящерицы;
– рыбы, моллюски, ракообразные.

Животные в электричках

В Южной пригородной пассажирской компании рассказали о правилах перевозки животных в пригородных поездах. Правилами установлено, что стоимость провоза не может превышать двадцати пяти процентов стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту.
"Мелкие домашние животные и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади, и которые должны быть устроены таким образом, чтобы была исключена возможность нанесения животными вреда пассажирам и перевозчику, и размещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Размер такого места ручной клади по сумме трех измерений не должен превышать 180 см", - рассказали в компании.
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