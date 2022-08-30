https://crimea.ria.ru/20220830/pitomtsev-predlozhili-perevozit-v-avto-v-spetsialnykh-konteynerakh-1124342459.html

Питомцев предложили перевозить в авто в специальных контейнерах

Питомцев предложили перевозить в авто в специальных контейнерах - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Питомцев предложили перевозить в авто в специальных контейнерах

В России правила дорожного движения могут дополнить требованиями перевозки домашних животных в автомобилях в изолированных контейнерах. С такой инициативой... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T14:11

2022-08-30T14:11

2022-08-30T14:11

общество

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В России правила дорожного движения могут дополнить требованиями перевозки домашних животных в автомобилях в изолированных контейнерах. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев."В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости конкретизации правил дорожного движения в части введения обязательной транспортировки домашних животных в специальных изолированных устройствах: контейнерах-переносках, автобоксах и т.п", – цитирует текст обращения RT.Таким образом, парламентарий предлагает ввести конкретные требования по размещению животных в автомобиле и определить характеристики используемых для этого контейнеров.Ранее в России предложили дифференцировать размер штрафов за нарушение ПДД в зависимости от стоимости автомобилей.

https://crimea.ria.ru/20220214/vladeltsev-sobak-sobirayutsya-shtrafovat-za-ukusy-na-200-tysyach--1122359495.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, государственная дума рф