Питомцев предложили перевозить в авто в специальных контейнерах
Депутат Госдумы предложил дополнить ПДД требованиями по перевозке питомцев в авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В России правила дорожного движения могут дополнить требованиями перевозки домашних животных в автомобилях в изолированных контейнерах. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
С предложением Хамзаев обратился к главе ГИБДД МВД России Михаилу Черникову. По словам парламентария, сегодня правила дорожного движения не регулируют вопросы перевозки питомцев в салоне автомобиля. В тоже время свободное перемещение животных по салону может нести дополнительную угрозу как для водителей автотранспорта, так и для животных в случае ДТП, считает он.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости конкретизации правил дорожного движения в части введения обязательной транспортировки домашних животных в специальных изолированных устройствах: контейнерах-переносках, автобоксах и т.п", – цитирует текст обращения RT.
Таким образом, парламентарий предлагает ввести конкретные требования по размещению животных в автомобиле и определить характеристики используемых для этого контейнеров.
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