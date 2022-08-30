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Питомцев предложили перевозить в авто в специальных контейнерах - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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Питомцев предложили перевозить в авто в специальных контейнерах
Питомцев предложили перевозить в авто в специальных контейнерах - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Питомцев предложили перевозить в авто в специальных контейнерах
В России правила дорожного движения могут дополнить требованиями перевозки домашних животных в автомобилях в изолированных контейнерах. С такой инициативой... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T14:11
2022-08-30T14:11
общество
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В России правила дорожного движения могут дополнить требованиями перевозки домашних животных в автомобилях в изолированных контейнерах. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев."В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости конкретизации правил дорожного движения в части введения обязательной транспортировки домашних животных в специальных изолированных устройствах: контейнерах-переносках, автобоксах и т.п", – цитирует текст обращения RT.Таким образом, парламентарий предлагает ввести конкретные требования по размещению животных в автомобиле и определить характеристики используемых для этого контейнеров.Ранее в России предложили дифференцировать размер штрафов за нарушение ПДД в зависимости от стоимости автомобилей.
https://crimea.ria.ru/20220214/vladeltsev-sobak-sobirayutsya-shtrafovat-za-ukusy-na-200-tysyach--1122359495.html
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общество, государственная дума рф
Питомцев предложили перевозить в авто в специальных контейнерах

Депутат Госдумы предложил дополнить ПДД требованиями по перевозке питомцев в авто

14:11 30.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКотенок в переноске
Котенок в переноске - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В России правила дорожного движения могут дополнить требованиями перевозки домашних животных в автомобилях в изолированных контейнерах. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
С предложением Хамзаев обратился к главе ГИБДД МВД России Михаилу Черникову. По словам парламентария, сегодня правила дорожного движения не регулируют вопросы перевозки питомцев в салоне автомобиля. В тоже время свободное перемещение животных по салону может нести дополнительную угрозу как для водителей автотранспорта, так и для животных в случае ДТП, считает он.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости конкретизации правил дорожного движения в части введения обязательной транспортировки домашних животных в специальных изолированных устройствах: контейнерах-переносках, автобоксах и т.п", – цитирует текст обращения RT.
Таким образом, парламентарий предлагает ввести конкретные требования по размещению животных в автомобиле и определить характеристики используемых для этого контейнеров.
Ранее в России предложили дифференцировать размер штрафов за нарушение ПДД в зависимости от стоимости автомобилей.
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