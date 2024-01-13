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Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму
Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму
Причиной дорожной аварии на автодороге Ялта-Севастополь стал кот, от испуга бросившийся на водителя. Об этом сообщили в полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T11:24
2024-01-13T11:24
2024-01-13T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Причиной дорожной аварии на автодороге Ялта-Севастополь стал кот, от испуга бросившийся на водителя. Об этом сообщили в полиции Севастополя.ДТП с участием двух внедорожников произошло 4 января. 33-летний водитель автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW Х5, который двигался навстречу по своей полосе. В аварии никто не пострадал. Тем не менее, в отношении водителя Mercedes Benz, составлен административный материал за "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".Читайте также на РИА Новости Крым:15 котов спасли на пожаре в СимферополеНа Кубани мужчина погиб во время охоты на куницуКогда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму
Испуганный кот бросился на водителя и спровоцировал ДТП на трассе Ялта-Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Причиной дорожной аварии на автодороге Ялта-Севастополь стал кот, от испуга бросившийся на водителя. Об этом сообщили в полиции Севастополя.
ДТП с участием двух внедорожников произошло 4 января. 33-летний водитель автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW Х5, который двигался навстречу по своей полосе.
"Как оказалось, одной из причин, которая спровоцировала потерю контроля над автомобилем, стал внезапный испуг кота, находившегося в салоне Mercedes Benz. Питомец перевозился без переноски, поэтому в какой-то момент бросился на водителя и тем самым отвлек на несколько секунд, которых хватило для выезда на встречную полосу и совершения ДТП", - рассказали детали в полиции.
В аварии никто не пострадал. Тем не менее, в отношении водителя Mercedes Benz, составлен административный материал за "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".
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