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Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму
Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму
Причиной дорожной аварии на автодороге Ялта-Севастополь стал кот, от испуга бросившийся на водителя. Об этом сообщили в полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T11:24
2024-01-13T11:24
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Причиной дорожной аварии на автодороге Ялта-Севастополь стал кот, от испуга бросившийся на водителя. Об этом сообщили в полиции Севастополя.ДТП с участием двух внедорожников произошло 4 января. 33-летний водитель автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW Х5, который двигался навстречу по своей полосе. В аварии никто не пострадал. Тем не менее, в отношении водителя Mercedes Benz, составлен административный материал за "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".Читайте также на РИА Новости Крым:15 котов спасли на пожаре в СимферополеНа Кубани мужчина погиб во время охоты на куницуКогда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, животные, новости крыма, умвд россии по севастополю
Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму

Испуганный кот бросился на водителя и спровоцировал ДТП на трассе Ялта-Севастополь

11:24 13.01.2024
 
© Пресс-служба УМВД по СевастополюВ Крыму произошло ДТП из-за испугавшегося кота
В Крыму произошло ДТП из-за испугавшегося кота
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Причиной дорожной аварии на автодороге Ялта-Севастополь стал кот, от испуга бросившийся на водителя. Об этом сообщили в полиции Севастополя.
ДТП с участием двух внедорожников произошло 4 января. 33-летний водитель автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW Х5, который двигался навстречу по своей полосе.

"Как оказалось, одной из причин, которая спровоцировала потерю контроля над автомобилем, стал внезапный испуг кота, находившегося в салоне Mercedes Benz. Питомец перевозился без переноски, поэтому в какой-то момент бросился на водителя и тем самым отвлек на несколько секунд, которых хватило для выезда на встречную полосу и совершения ДТП", - рассказали детали в полиции.

В аварии никто не пострадал. Тем не менее, в отношении водителя Mercedes Benz, составлен административный материал за "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".
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