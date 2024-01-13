https://crimea.ria.ru/20240113/ispugannyy-kot-sprovotsiroval-dtp-na-trasse-v-krymu-1134170105.html

Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму

Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму

Причиной дорожной аварии на автодороге Ялта-Севастополь стал кот, от испуга бросившийся на водителя. Об этом сообщили в полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T11:24

2024-01-13T11:24

2024-01-13T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Причиной дорожной аварии на автодороге Ялта-Севастополь стал кот, от испуга бросившийся на водителя. Об этом сообщили в полиции Севастополя.ДТП с участием двух внедорожников произошло 4 января. 33-летний водитель автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW Х5, который двигался навстречу по своей полосе. В аварии никто не пострадал. Тем не менее, в отношении водителя Mercedes Benz, составлен административный материал за "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".Читайте также на РИА Новости Крым:15 котов спасли на пожаре в СимферополеНа Кубани мужчина погиб во время охоты на куницуКогда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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