https://crimea.ria.ru/20240109/na-kubani-muzhchina-pogib-vo-vremya-okhoty-na-kunitsu-1134066495.html

На Кубани мужчина погиб во время охоты на куницу

На Кубани мужчина погиб во время охоты на куницу - РИА Новости Крым, 09.01.2024

На Кубани мужчина погиб во время охоты на куницу

Несчастный случай со смертельным исходом произошел на Кубани. Об этом сообщает краевое министерство природных ресурсов. РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T21:43

2024-01-09T21:43

2024-01-09T21:43

кубань

охота

краснодарский край

происшествия

новости

министерство природных ресурсов краснодарского края

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Несчастный случай со смертельным исходом произошел на Кубани. Об этом сообщает краевое министерство природных ресурсов.По информации министерства, выстрел был произведен неустановленным лицом из огнестрельного оружия с применением тепловизионного прицела. Об этом рассказал свидетель.У погибшего имелось "разрешение на добычу объектов животного мира". Второй же мужчина был лишен права охоты, так как ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 258 УК РФ ("незаконная охота").В ноябре 2023 года пресс-служба Управления МВД России по городу Севастополю сообщала об окончании предварительного расследования уголовного дела о незаконной охоте на территории заказника, совершенной организованной группой с причинением особо крупного ущерба. Двое обвиняемых пойдут под суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконная охота: двое крымчан застрелили благородного оленяВ заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабанаРужье, патроны и манок: в Ялтинском заповеднике поймали браконьера

кубань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, охота, краснодарский край, происшествия, новости, министерство природных ресурсов краснодарского края