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На Кубани мужчина погиб во время охоты на куницу - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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На Кубани мужчина погиб во время охоты на куницу
На Кубани мужчина погиб во время охоты на куницу - РИА Новости Крым, 09.01.2024
На Кубани мужчина погиб во время охоты на куницу
Несчастный случай со смертельным исходом произошел на Кубани. Об этом сообщает краевое министерство природных ресурсов. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T21:43
2024-01-09T21:43
кубань
охота
краснодарский край
происшествия
новости
министерство природных ресурсов краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Несчастный случай со смертельным исходом произошел на Кубани. Об этом сообщает краевое министерство природных ресурсов.По информации министерства, выстрел был произведен неустановленным лицом из огнестрельного оружия с применением тепловизионного прицела. Об этом рассказал свидетель.У погибшего имелось "разрешение на добычу объектов животного мира". Второй же мужчина был лишен права охоты, так как ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 258 УК РФ ("незаконная охота").В ноябре 2023 года пресс-служба Управления МВД России по городу Севастополю сообщала об окончании предварительного расследования уголовного дела о незаконной охоте на территории заказника, совершенной организованной группой с причинением особо крупного ущерба. Двое обвиняемых пойдут под суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконная охота: двое крымчан застрелили благородного оленяВ заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабанаРужье, патроны и манок: в Ялтинском заповеднике поймали браконьера
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кубань, охота, краснодарский край, происшествия, новости, министерство природных ресурсов краснодарского края
На Кубани мужчина погиб во время охоты на куницу

Мужчина погиб во время охоты на куницу в Краснодарском крае

21:43 09.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВыстрел из винтовки. Архивное фото
Выстрел из винтовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Несчастный случай со смертельным исходом произошел на Кубани. Об этом сообщает краевое министерство природных ресурсов.

"Инцидент произошел в Северском районе Краснодарского края. На территории охотничьих угодий двое мужчин охотились на куницу с огнестрельным оружием. Один из граждан скончался от случайно полученного огнестрельного ранения в область сердца", – говорится в сообщении.

По информации министерства, выстрел был произведен неустановленным лицом из огнестрельного оружия с применением тепловизионного прицела. Об этом рассказал свидетель.
У погибшего имелось "разрешение на добычу объектов животного мира". Второй же мужчина был лишен права охоты, так как ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 258 УК РФ ("незаконная охота").

"Все подробности и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются правоохранительными органами", – уточняют в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

В ноябре 2023 года пресс-служба Управления МВД России по городу Севастополю сообщала об окончании предварительного расследования уголовного дела о незаконной охоте на территории заказника, совершенной организованной группой с причинением особо крупного ущерба. Двое обвиняемых пойдут под суд.
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КубаньОхотаКраснодарский крайПроисшествияНовостиМинистерство природных ресурсов Краснодарского края
 
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